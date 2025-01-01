替代項 - Codementor

Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一個平台，連結自由職業者與雇主，便於尋找和招聘各類專業人才，如網頁開發和設計。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一個設計師展示作品、獲得靈感、反饋及找工作的平臺，讓使用者能夠連接全球設計師社群。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一個平臺，連結企業與全球自由職業者，讓用戶可以免費發布工作並尋找專業人才。
Malt
malt.com
麥芽是一個連接自由職業者與企業的平台，提供技能展示、項目管理工具及安全支付系統。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker 是一個在澳洲的線上平台，連結需要服務的人與提供服務的專業人士，用戶可發佈任務並接收報價。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一個連接企業與頂尖無代碼和低代碼開發者的平台，可在48小時內建立聯繫，並提供無風險的試用。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Alura Market
alura.io
Alura Market是為Etsy賣家提供自由職業服務的市場，幫助他們優化清單、提高商店可見性和銷售效率。
Bark.com
bark.com
Bark.com 評價當地商家，幫助用戶快速找到合適的專業人士，以完成所需的工作。
Comeup
comeup.com
Comeup 是一個 100% 在線的服務平台，成立於2013年。用戶可以瀏覽、選擇合適的服務並輕鬆下單。
Arc
arc.dev
Arc 是一個遠程職業平台，幫助開發者在任何地方建立職業生涯，並提供大量遠程開發工作機會。
Anytask
anytask.com
Anytask是一個全球自由職業市場，利用區塊鏈付款技術，讓自由工作者無需銀行賬戶並免收手續費，提供各類服務。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一個自由職業招聘及管理平台，利用AI技術快速尋找和管理人才，提供自動化的工作流程和篩選工具。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer是一個線上自由職業平台，讓雇主尋找專業人士，自由職業者可以尋找工作並發布項目，支持各種職業領域。
Turing
turing.com
Turing 建立及部署生成式 AI 產品及解決方案，幫助企業處理複雜數據，解決人類智慧商業挑戰，提高生產力。
Fastwork
fastwork.id
透過 Fastwork 應用程式，您可以尋找專業的自由職業者來協助工作或業務，或在印尼的自由工作網站上尋找兼職工作。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一個連接用戶與CAD設計師的平台，提供3D建模、設計和原型製作等專業服務。
Andela
andela.com
安德拉是一個連接企業與全球技術人員的平台，幫助迅速尋找和雇用合格的工程師，並管理整個人才生命週期。
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess是一個內容創建平台，連接企業和專業作家，提供工具和資源以提高內容質量和管理流程。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一個AI驅動的專業協作網絡，幫助自由職業者建立團隊、管理項目及簡化合作以提升生產力和收入。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一個匯聚頂尖 1% 自由職業開發者和設計師的網絡，時薪範圍為 30 到 100 美元。
notch
notch.financial
Notch 是一款應收帳款自動化軟體，幫助企業管理發票、付款和對帳，提高收款速度和現金流。
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain 是一個AI數據標注市場，連接全球超過110個國家的AI訓練師與數據標注者，提供安全的支付系統和多元化的專業選擇。
Contently
contently.com
Contently是一個內容營銷平台，幫助品牌創建、管理和分析數字內容，以提升品牌影響力和業務成果。
Proxify
proxify.io
Proxify 是一個連接全球優秀開發者與遠端全職工作機會的平台，致力於幫助開發者實現職業目標。
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