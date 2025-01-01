替代項 - CoConstruct

Matterport
matterport.com
Matterport應用程序使用3D攝像頭和虛擬旅遊軟體，幫助用戶將物理空間轉換為互動的3D模型，進行虛擬旅行和數據共享。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款專為承包商設計的應用，通過照片捕捉和組織項目資訊，便於團隊合作及與客戶分享進度。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款即時通訊應用，專為現場團隊設計，簡單易用，能有效組織工作資訊並提供報告與檔案管理。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub 是一個集中式的項目規劃和報價系統，專為總承包商和分包商設計，提供項目發現、投標管理和文檔控制功能。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace是一款現實捕捉軟體，幫助建築業者輕鬆記錄和分析施工現場的進展，提供數字化建設紀錄。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款建築軟體，提供項目管理、報告、安全管理和圖紙訪問等功能，幫助建築團隊提升協作與生產力。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一個數位平台，用於建築和房地產項目的文件管理、任務協作和即時溝通，幫助提高項目效率與質量。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基於雲端的建築估算和管理軟體，適合各類建築公司進行項目成本估算和管理。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一個管理項目和數據的軟體，幫助太陽能EPC和安裝團隊簡化現場操作和報告流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一款移動數據收集應用程式，簡化企業運營，支持自定義表單和實時數據分析，並實現與多種業務工具的整合。
Clear Estimates
clearestimates.com
明確估計是一款建築承包商估算軟件，提供客戶管理、材料添加及報告生成，幫助創建專業的估算和提案。
StructionSite
structionsite.com
StructionSite 應用程式自動整理施工現場的360度照片，按日期和樓層平面圖位置分類，方便用戶監控進度和管理文件。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive是一款地點管理軟體，幫助用戶計劃和管理施工現場的進度、排程和狀況，並提供即時更新和多角色查看功能。