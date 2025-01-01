替代項 - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport應用程序使用3D攝像頭和虛擬旅遊軟體，幫助用戶將物理空間轉換為互動的3D模型，進行虛擬旅行和數據共享。

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam是一款專為承包商設計的應用，通過照片捕捉和組織項目資訊，便於團隊合作及與客戶分享進度。

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft是一款即時通訊應用，專為現場團隊設計，簡單易用，能有效組織工作資訊並提供報告與檔案管理。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub 是一個集中式的項目規劃和報價系統，專為總承包商和分包商設計，提供項目發現、投標管理和文檔控制功能。

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace是一款現實捕捉軟體，幫助建築業者輕鬆記錄和分析施工現場的進展，提供數字化建設紀錄。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems是一款建築軟體，提供項目管理、報告、安全管理和圖紙訪問等功能，幫助建築團隊提升協作與生產力。

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar是一個數位平台，用於建築和房地產項目的文件管理、任務協作和即時溝通，幫助提高項目效率與質量。

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360是一款基於雲端的建築估算和管理軟體，適合各類建築公司進行項目成本估算和管理。

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture是一個管理項目和數據的軟體，幫助太陽能EPC和安裝團隊簡化現場操作和報告流程。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas是一款移動數據收集應用程式，簡化企業運營，支持自定義表單和實時數據分析，並實現與多種業務工具的整合。

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

明確估計是一款建築承包商估算軟件，提供客戶管理、材料添加及報告生成，幫助創建專業的估算和提案。

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite 應用程式自動整理施工現場的360度照片，按日期和樓層平面圖位置分類，方便用戶監控進度和管理文件。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive是一款地點管理軟體，幫助用戶計劃和管理施工現場的進度、排程和狀況，並提供即時更新和多角色查看功能。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.