替代項 - ClearChecks

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

Factsuite是一個背景驗證應用，幫助雇主收集候選人信息，以簡化招聘流程並確保準確性與合規性。

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。

Certn

Certn

certn.co

Certn是一個背景篩選平台，提供身份驗證、犯罪記錄檢查、信用評估等服務，幫助企業簡化招聘及管理風險。

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體，幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire是一個背景篩查平台，提供客製化服務，幫助企業快速進行就業前篩查，並確保遵守相關法規。

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii 提供物業管理者和人力資源專業人士自動化的資料篩選解決方案，能解讀原始數據並生成簡單的結果。

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik 是一款背景檢查應用，透過先進的篩選技術加速候選人評估，並提升篩查解決方案的效率。

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

MeasureOne 允許即時訪問和驗證消費者數據，提供保險、稅務、收入、就業和教育等多種數據來源。

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