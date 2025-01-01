替代項 - ClearChecks

Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Checkr
checkr.com
Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。
HireRight
hireright.com
Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Veremark
veremark.com
Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。
FactSuite
factsuite.com
Factsuite是一個背景驗證應用，幫助雇主收集候選人信息，以簡化招聘流程並確保準確性與合規性。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Certn
certn.co
Certn是一個背景篩選平台，提供身份驗證、犯罪記錄檢查、信用評估等服務，幫助企業簡化招聘及管理風險。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體，幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire是一個背景篩查平台，提供客製化服務，幫助企業快速進行就業前篩查，並確保遵守相關法規。
Trustii
trustii.co
Trustii 提供物業管理者和人力資源專業人士自動化的資料篩選解決方案，能解讀原始數據並生成簡單的結果。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 是一款背景檢查應用，透過先進的篩選技術加速候選人評估，並提升篩查解決方案的效率。
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne 允許即時訪問和驗證消費者數據，提供保險、稅務、收入、就業和教育等多種數據來源。