替代項 - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub 是一個集中式的項目規劃和報價系統，專為總承包商和分包商設計，提供項目發現、投標管理和文檔控制功能。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基於雲端的建築估算和管理軟體，適合各類建築公司進行項目成本估算和管理。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一個管理項目和數據的軟體，幫助太陽能EPC和安裝團隊簡化現場操作和報告流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
WERX
werxapp.com
WERX是一款建築項目管理應用，提供創建和追蹤項目、預算及成本估算的功能，並與QuickBooks Online無縫整合。
Handoff
handoff.ai
Handoff 是一款 AI 驅動的估算軟體，幫助住宅翻修承包商快速生成準確報價、專業提案及數位發票。
Countfire
countfire.com
Countfire是一款電氣估算軟體，通過自動化提高估算速度和準確性，可從數字藍圖中自動提取材料數量。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
分包商Hub是一套綜合管理工具，幫助建築公司有效監督分包商工作流，提升項目協作與生產力。
Projul
projul.com
Projul是一款基於雲的建築管理軟件，幫助中小型建築公司簡化項目管理、合同和發票，並提供客戶支持和培訓。
BidLight
bidlight.com
BidLight 應用程式協助建築師、預算師和設計師估算3D設計的勞動、設備及材料成本，並能與客戶分享3D設計和成本。
Northspyre
northspyre.com
Northspyre是一個雲端平台，幫助房地產開發團隊透過數據分析和自動化管理項目，提升決策效率，減少成本。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款專為施工和安裝行業設計的雲端ERP系統，提供計算、計劃、管理人力、庫存等功能，並簡化項目管理。
RedTeam
redteam.com
RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete 是一款建築投標管理軟體，支援合約工作流程，簡化投標與發票管理，促進顧問、客戶與承包商之間的協作。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款針對承包商和改建者的雲端估算與專案管理軟體，提供模板、成本計算、採購清單及客戶管理功能。
Buildee
gobuildee.com
Buildee 是一款建築工地所需材料測量與估算的軟體，能快速從 PDF 藍圖中計算所需材料。
canibuild
canibuild.com
**Canibuild**是一款用於評估和管理建築項目的應用程序，提供數據整合和分析的工具，提高項目效率和生產力。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts是一款建築成本管理軟體，能自動追蹤項目成本、監控時間及材料價格，並整合會計數據以提高財務準確性。