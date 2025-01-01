替代項 - Circuit for Teams

Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
Routific
routific.com
Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
Beetrack
beetrack.com
Beetrack是一款物流管理應用，幫助企業優化交付流程、實時跟蹤和路線規劃，提高運營效率和客戶滿意度。
Nash
usenash.com
Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。
Geotab
geotab.com
Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。
MileApp
mile.app
MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo是一款雲端解決方案，幫助中小型批發商和零售商管理訂單、產品、客戶及數據分析，提高效率和收益。
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute是一個物流優化平台，通過高級算法實時監控和規劃交付路線，提高效率並降低運輸成本。
AntsRoute
antsroute.com
AntsRoute是一款雲端路線規劃和優化軟件，幫助企業快速組織最佳的外勤服務和交付路線。
RouteManager
route-manager.com
RouteManager是一款基於雲的路徑規劃軟體，幫助企業優化和管理最後一公里的交付，提高效率並降低成本。
Optiyol
optiyol.com
Optiyol是一款物流路線優化軟體，降低運輸成本並提高可見度，適用於多種行業的運營需求。
Package.AI
package.ai
Package.AI 是一個為家居零售商設計的 AI 客戶參與平台，整合客戶支持、交付安排及銷售聊天功能，以提升運營效率。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Routetitan
routetitan.com
Routetitan是一款路線管理應用，提供路線規劃、實時跟蹤和車隊管理，幫助企業提升運營效率和客戶滿意度。
Abivin vRoute
abivin.com
Abivin vRoute是一款路線優化軟件，幫助企業實時管理車隊，降低物流成本，提高運輸效率。