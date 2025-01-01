替代項 - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款現場銷售管理平台，提供客戶關係管理和訂單處理，幫助銷售團隊提高效率和生產力。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack是一款物流管理應用，幫助企業優化交付流程、實時跟蹤和路線規劃，提高運營效率和客戶滿意度。

Nash

Nash

usenash.com

Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一個車隊管理解決方案，提供實時追蹤、維護計劃和性能報告，幫助企業優化車輛運營和安全性。

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo是一款雲端解決方案，幫助中小型批發商和零售商管理訂單、產品、客戶及數據分析，提高效率和收益。

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute是一個物流優化平台，通過高級算法實時監控和規劃交付路線，提高效率並降低運輸成本。

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute是一款雲端路線規劃和優化軟件，幫助企業快速組織最佳的外勤服務和交付路線。

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager是一款基於雲的路徑規劃軟體，幫助企業優化和管理最後一公里的交付，提高效率並降低成本。

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

Optiyol是一款物流路線優化軟體，降低運輸成本並提高可見度，適用於多種行業的運營需求。

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI 是一個為家居零售商設計的 AI 客戶參與平台，整合客戶支持、交付安排及銷售聊天功能，以提升運營效率。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Routetitan是一款路線管理應用，提供路線規劃、實時跟蹤和車隊管理，幫助企業提升運營效率和客戶滿意度。

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute是一款路線優化軟件，幫助企業實時管理車隊，降低物流成本，提高運輸效率。

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