Chameleon-i
login.chameleoni.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Chameleon-i」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
招募和行銷軟體。 Chameleon-i 軟體是基於網路的，沒有初始安裝費，也沒有長期合同，只需註冊並按需付費即可。
免責聲明：WebCatalog 與 Chameleon-i 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Dojo for Business
account.dojo.tech
i-Nucleus
app.i-nucleus.com
Cloudflare Domains
dash.cloudflare.com
Beehire
app.beehire.com
TalentLyft
accounts.talentlyft.com
Excalibur
app.excalibur.exchange
BelugaCDN
app.belugacdn.com
Userfeel
app.userfeel.com
sales-i
sales-i.com
Recruitive
posting.recruitive.com
Parship
parship.com
Brightpod
app.brightpod.com