替代項 - Certopus

Credly
credly.com
Credly是一個數字證書平台，幫助組織創建、管理和跟蹤數字徽章及憑據。
TruScholar
truscholar.io
TruScholar是一個數字憑證平台，幫助教育機構安全地發放、管理和驗證數字證書，並賦予用戶擁有和控制證書的能力。
Sertifier
sertifier.com
Sertifier是一個數字憑證平台，幫助企業和機構創建、管理及驗證數字證書和徽章，並提供分析和安全存儲功能。
Certifier
certifier.io
Certifier是一個數字憑證管理平台，簡化證書的創建、發放和管理，並提供分析工具和多種模板供用戶自訂。
Give My Certificate
givemycertificate.com
給我的證書是一個簡化證書創建、發行和管理的數字平台，支持高度自定義，並提供安全的驗證功能。
Expiration Reminder
expirationreminder.net
到期提醒應用程式幫助用戶自動跟蹤和管理文檔、證書和保險的到期，提供自動提醒和數據整合功能。
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge是一款易於使用的數字證書管理軟體，幫助教育機構設計、發送和管理可驗證的證書。
Accredible
accredible.com
有資格是一個數字證書平台，支持安全發行、管理和驗證證書，並提供個性化選項供教育機構和企業使用。
CredSure
credsure.io
CredSure是一個數位憑證管理平台，支持組織發行、管理和驗證數字證書及徽章，確保安全性與可追踪性。
Accredify
accredify.io
認可是一個數字平台，提供數字文件的發行和驗證，幫助組織簡化文檔管理，增強信任與透明度。
NetCredential
netcredential.com
NetCredential 簡化數位證書的建立、傳遞、分享與驗證，幫助組織自動化整合，雇主確認證書的合法性，學習者與世界分享成就。