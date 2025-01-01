替代項 - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款綜合電子健康紀錄(EHR)與業務管理解決方案，專為健康與療癒提供者設計，提供預約、帳單和遠程醫療等功能。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib是一個在線預約平台，幫助用戶輕鬆找到和預約醫療專家的服務。
Happify
happify.com
Happify是一款幫助用戶管理壓力與焦慮的應用，透過活動和遊戲促進積極思維與情感韌性。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD 是一款雲端的醫療辦公室解決方案，結合臨床和業務功能，提供電子健康記錄和實踐管理服務。
Valant
valant.io
Valant為行為健康專業人員提供綜合電子健康記錄系統，簡化臨床工作流程並改善患者護理。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes是一款專為心理健康從業人員設計的雲端實踐管理和電子健康記錄軟體，簡化排程、記錄和收費等任務。
Practice Fusion
practicefusion.com
實踐融合是一款雲端電子健康記錄系統，幫助醫生和患者改善護理流程、數據安全和工作效率。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD是一個醫療計費和實踐管理應用，幫助用戶管理索賠追蹤、安排約會及提高行政效率。
Weave
getweave.com
Weave 整合一流的電話系統與強大的成長工具，幫助用戶更容易獲得新客戶、加快付款、增加收益與提升生產力。
Quenza
quenza.com
Quenza 是一款專為心理健康從業人員和教練設計的應用，提供活動作業、評估與在線護理功能，幫助提升客戶參與度和跟踪進度。
Nabla
nabla.com
Nabla是環境AI助手，幫助醫療專業人員簡化臨床文檔和行政任務，改善患者護理並提高操作效率。
TheraNest
theranest.com
TheraNest 是一款專為精神衛生專業人員設計的綜合實踐管理軟件，提供約會管理、計費、文件存儲及遠程醫療等功能。
Jane
jane.app
Jane是一個綜合的健康和醫療實踐管理平台，提供預約、調度、保險管理、病歷記錄及遠程醫療等功能。
Lyra
lyrahealth.com
Lyra是一款提供心理健康支持的應用，幫助用戶管理壓力和焦慮，並連接心理健康服務提供者以獲得必要的幫助。
Supanote
supanote.ai
Supanote是一款AI筆記應用，為治療師自動生成進度筆記，支援多種輸入格式，並確保符合HIPAA及其他隱私法規。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe 是一款電子醫療紀錄平台，專為小型診所和個人醫療從業者設計，簡化病人資料存儲與約診管理，並支援數位處方。
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health是一個綜合實踐管理應用，簡化醫療運作，支持計費、患者數據管理及合規性，提升醫療效率與護理質量。
QGenda
qgenda.com
QGenda是一款專為醫療行業設計的調度管理平台，自動化調度過程，減輕行政負擔，提高員工滿意度及患者照護質量。
Healthie
legion.health
Healthie是一款全面的醫療平台，提供電子健康記錄、調度、虛擬諮詢及數據分析等功能，以提高患者護理和管理效率。
iClinic
iclinic.com.br
iClinic是一款綜合管理系統，用於簡化診所運營，支持患者記錄管理和團隊內部溝通，提供安全的遠程訪問功能。
Carepatron
carepatron.com
Carepatron是一個全面的醫療管理平台，提供患者調度、記錄管理、遠程醫療等功能，幫助醫療專業人員有效地管理工作。
WebPT
webpt.com
WebPT 是一個雲端平台，幫助物理治療師管理患者記錄、調度、計費及行政工作，提升患者護理和運營效率。
Zunta
zunta.com
Zunta 是一款雲端系統，專為熟練護理機構的私人支付開發，提供對帳單、收款和催收的管理功能。
Klara
klara.com
克拉拉是一個醫療患者溝通平台，提供安全的消息傳遞和自動化工作流，以改善患者體驗和提高醫療工作效率。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice是一個幫助治療師和臨床醫生管理簡訊提醒、線上預約和日誌的平台。
RXNT
rxnt.com
RXNT是一款整合的臨床和實踐管理軟體，提供醫療管理、患者調度、計費及電子處方等功能，支援移動設備及安全患者數據管理。
Profi
profi.io
Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health提供雲端電子病歷、醫療管理、財務管理及遠程醫療解決方案，以支持醫療機構的高效運作和病患管理。
IntelyCare
intelycare.com
IntelyCare 是一個免費的排程平台，允許醫療人員管理排班、調班和尋找工作機會，提供靈活的職業選擇及綜合福利。
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR是一款電子健康記錄系統，幫助心理健康專業人員有效管理患者護理和文檔，增強患者參與度，確保數據安全。