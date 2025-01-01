替代項 - Carta

Fidelity
fidelity.com
Fidelity Investments應用程序用於管理金融資產，提供投資工具、退休儲蓄監控、健康保險管理及交易功能。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一個現代化且經濟的金融分析平台，提供投資組合追蹤、客戶提案及股票等的研究工具，支持超過30,000名財顧和財富經理使用。
Monarch
monarchmoney.com
Monarch是一款個人理財應用，幫助用戶跟踪財務狀況、預算和計劃，並提供統一的資產和負債管理功能。
Betterment
betterment.com
Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃，提供投資管理、定制設計及財務指導，幫助員工實現退休儲蓄目標。
Affinity
affinity.co
Affinity 是一個關係智能平台，幫助各行業團隊利用其網絡來發掘機會，整合數據以自動化數據輸入和管理關係。
Clearco
clear.co
Clearco是一款提供基於收入的融資平台，幫助創始人在不犧牲股權的情況下獲取資本，支持業務成長。
Easop
easop.com
Easop 是一個符合全球標準的股權薪酬解決方案，幫助初創企業和成長型企業管理全球員工的股權激勵及稅務處理。
Qapita
qapita.com
Qapita是一個股權管理平台，幫助初創企業及上市公司管理股權結構，增進員工經驗及投資者關係，並提供流動性解決方案。
Nana Fund
nana.fund
Nana Fund 連結退伍軍人擁有的企業與適合的資金機會，包括補助、貸款與風投，提供所需的財務資源。
AngelList
angellist.com
AngelList是一個平台，幫助投資者、基金經理和創始人管理資產和投資，支持創新及創業公司運營。
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital是一款財務規劃軟體，幫助顧問與客戶管理財務，提供帳戶匯總、預算工具及風險評估等功能。
Tresmark
tresmark.com
Tresmark 提供全球市場的即時資訊，包括貨幣、固定收益、股票、商品和金融衍生品，並配備多樣化的自訂儀表板和實用工具。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
氮是一個支持財務顧問的銷售平台，幫助簡化客戶參與和數據管理，提升個性化建議和投資組合管理。
Salary.com
salary.com
Salary.com 提供可靠的薪資數據和分析工具，幫助企業和個人了解薪酬結構及相關趨勢，進行薪資決策。
Kubera
kubera.com
Kubera是一款現代化的資產追蹤應用，支持用戶在一地管理各類投資，如股票、加密貨幣和房地產等，並提供安全的財務文檔存儲。
Finta
trustfinta.com
Finta是一個綜合性AI平台，協助企業簡化籌資及投資者關係管理，提供安全的交易室、CRM及資本管理功能。
Cake
cakeequity.com
Cake是一個整合系統，可讓您全球範圍內提供股權、模擬增資和管理股東，並提供資本表和股權解決方案。
Ravio
ravio.com
Ravio 是歐洲首屈一指的薪酬管理平台，幫助科技公司進行薪酬基準分析和自動職位分級，促進薪酬透明度及提升留才能力。
Investipal
investipal.co
Investipal是一款AI驅動的投資組合管理應用程序，能自動生成投資政策聲明並快速製作個性化投資組合，並提供實時業績更新和風險檢測功能。
Ledgy
ledgy.com
Ledgy是一個股票管理平台，簡化員工股票期權及合規管理，提供自動化工具以確保記錄準確並達成全球合規。
Altruist
altruist.com
利他主義者是一個綜合財務諮詢平台，提供工具以幫助獨立顧問有效管理客戶帳戶，簡化財務建議的提供過程。
Visible
visible.vc
Visible應用程式提供一個平台，幫助創業者更新投資者資訊、籌集資金及跟踪指標，簡化資金募集和溝通流程。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一個招聘平台，透過AI幫助公司和求職者連結，提供就業和合同機會，以及社群功能和免費優惠。
Vyzer
vyzer.co
Vyzer 是一個數位財富管理平台，可同時追蹤公共和私人投資表現，提供財務規劃工具、預測和基準比較。
Quoroom
quoroom.com
Quoroom是一個投資管理平台，為投資集團、風險投資基金和創始人提供關係管理、合規和法律文件管理等功能。
Sprout
getsprout.co
Sprout 是一個股權和代幣管理解決方案，幫助公司在一個平台上管理股份、員工持股計畫、代幣、募資和投資者。
Mantle
withmantle.com
Mantle是一個為現代創業者和經營者設計的股權管理平台，運用AI協助管理所有權、簡化流程並提供即時建議。
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square 是一款專為私募市場設計的基金管理和行政軟體，協助基金管理人和投資者跨各階段有效溝通與連結。
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth 是一款瑞士的機器人顧問應用，提供低成本投資管理與退休金計劃整合，適用於多種帳戶的用戶友好平台。
Pulley
pulley.com
Pulley 是一個股權管理平台，提供創始人和員工更智能的股權決策工具，包括融資模型、稅務表單生成及交易自動對帳功能。