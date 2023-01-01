BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的廣泛接受，可以透過桌面瀏覽器測試網站的佈局和效能。 BrowserStack 在超過 135 個國家擁有超過 25,000 名付費客戶和 2,000,000 名註冊開發人員。全球公司依靠 BrowserStack 進行 Web 和行動測試，包括 Microsoft、ING、Mastercard、Dow Jones、Garmin、National Geographic、Volvo、NRK、HubSpot、Walt Disney 和 AngularJS 等行業領導者。在舊金山、孟買和都柏林，BrowserStack 是私人持有的。 2018 年 1 月，BrowserStack 從 Accel 籌集了 5,000 萬美元的 A 輪融資。2015 年 10 月，BrowserStack 被《經濟時報》新創公司獎評為 Bootstrap Champ。 2019 年 5 月，Ritesh Arora 在#InsightsPodcast 系列中接受了來自 Accel Partners 的 Anand Daniel 的採訪。

網站： browserstack.com

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