替代項 - BridgeU

Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Huntr
huntr.co
Huntr是一款求職應用，幫助用戶整理工作申請，追蹤招聘進度，管理任務及重要日期，並提供職位資訊。
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi 是亞洲首屈一指的大學職業中心平台，提供簡歷製作、工作實習資訊、線上招聘會工具及校友追蹤研究功能。
Skyward
skyward.com
Skyward是一款K-12學區管理軟件，提供學生信息系統和企業資源計劃，旨在簡化學校的行政任務和數據管理。
12Twenty
12twenty.com
12Twenty是一個連接雇主與求職者的平台，簡化招聘流程，提供職位發布、簡歷管理及面試安排等功能，保護用戶隱私。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一個為高等教育機構提供技術解決方案的綜合平台，旨在優化行政流程並改善學生體驗。
Prepler
prepler.com
Prepler 是一款自動化學位規劃與課程規劃工具，旨在協助學生理解學位要求，避免修讀不必要的課程，促進準時畢業。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款自適應練習應用，幫助教育者區分數學和ELA學習，提供量身定制的練習和即時回饋，促進學生的學習效果。
Xello
xello.world
Xello是一個在線職業探索與教育計劃工具，幫助學生了解興趣、技能並制定實現目標的計劃。
RaiseMe
raise.me
Raiseme是一個教育平台，幫助學生根據成就獲取大學獎學金，並提供大學準備的資源和資訊。
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama教育是一個支持學校理解與改善學生學習經驗的綜合平台，提供調查、分析及干預規劃工具。
CounselMore
counselmore.com
CounselMore是一款大學輔導軟件，簡化教育顧問與學生的交流，管理入學過程及數據，支持無限學生使用。
VisitDays
visitdays.com
VisitDays 幫助 K-12 學區和私立學校與超過 1,800 所大學連接，提供不限活動、線上講座及隨選內容的工具，以促進學生的選校過程。
Overgrad
overgrad.com
Overgrad是一個在線平台，幫助學生設定和跟踪大學及職業目標，並提供相關資源以支持未來的教育和職業決策。
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