替代項 - BitNinja

Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Virusdie
virusdie.com
Virusdie 應用程序提供一鍵網站安全，能快速清理和保護網站，並可雇用專業安全專家協助。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Sucuri
sucuri.net
Sucuri是一個雲端網站安全解決方案，負責清理及保護網站，以防止惡意攻擊和網絡威脅，並提供防火牆和監控服務。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Mlytics
mlytics.com
Mlytics是一款智能多CDN解決方案的應用，能提升網站性能，監控和管理多個CDN，並自動將流量導向最佳CDN。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Malcare
malcare.com
MalCare是一款為WordPress網站設計的安全應用程式，提供自動惡意軟件掃描、即時拆除和雲端防火牆功能。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
CyberSmart
cybersmart.co.uk
CyberSmart是一款網絡安全應用，提供工具和資源，幫助個人和企業保護數據安全及隱私，並提高網絡安全意識。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是一種安全工具，通過挑戰測試區分人類和機器，以保護網站免受機器人和濫用，並重視用戶隱私。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack是一款網站安全解決方案，能自動修補插件漏洞，提供實時威脅檢測，並監控網站安全狀態。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Harness
harness.io
Harness 是一個自動化的軟件交付解決方案，能夠簡化部署、驗證和回滾過程，提高DevOps團隊的效率和軟件質量。
Detectify
detectify.com
檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage 是一個網站防篡改管理工具，提供防篡改監控、警報通知及使用者管理，專注於檢測網站潛在的篡改活動。
Trust Guard
trustguard.com
Trust Guard 應用程式提供網站安全性掃描，包括三種漏洞掃描，並提供信任印章以改善銷售。現在即可獲得免費的網站安全掃描。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。