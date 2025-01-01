替代項 - BibGuru

Mendeley
mendeley.com
Mendeley是一款參考管理工具，幫助學術研究者組織文獻、生成引文並與他人共享資料。
R Discovery
discovery.researcher.life
R Discovery是一款免費的學術文獻搜尋應用，幫助用戶尋找和閱讀研究論文，並提供音頻摘要和多語言翻譯功能。
Zotero
zotero.org
Zotero是一款免費的工具，幫助用戶收集、組織、引用及共享研究資料，支持多設備同步及多種引文格式。
Paperpile
paperpile.com
Paperpile是一款基於Web的參考管理工具，幫助用戶組織、管理和註釋研究PDF，並支持與Google Docs和Microsoft Word協作。
AfforAI
afforai.com
AfforAI是一款AI聊天機器人，幫助用戶搜尋、總結和翻譯資料，簡化學術研究和寫作流程。
Scopus
scopus.com
Scopus是一個大型的學術文獻摘要與引文數據庫，涵蓋科學、技術、醫學、社會科學及人文藝術領域的研究。
Paperguide
paperguide.ai
PaperGuide是一個綜合平台，簡化研究和寫作過程，提供AI搜尋、分析、寫作協作和參考管理工具，適合學生和研究人員使用。
MyBib
mybib.com
MyBib是一款免費的文獻管理工具，可自動生成APA、MLA、芝加哥等格式的引用和書目，方便用戶組織和管理參考文獻。
ReadCube
readcube.com
ReadCube是一個學術文獻管理工具，提供PDF註釋、高級搜尋和雲端存儲，有助於研究人員組織和共享文獻。
figshare
figshare.com
Figshare是一個網頁平台，用於研究數據的管理和共享，支持各種文件類型並提供DOI以便於引用和追蹤。
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web是一款在線引用管理工具，幫助用戶組織、格式化引用，支持與Microsoft Office集成，並可導入引用和共享資料庫。
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge是一個軟件發現平台，提供商業和開源軟件的開發、下載、評論和發佈，支持超過500,000個項目和200萬註冊用戶。
Petal Cite
petal.org
Petal Cite是一款免費的引用管理工具，幫助用戶組織和生成引用，簡化學術寫作過程，無需下載。
genei
genei.io
Genei 是一款 AI 驅動的研究與摘要工具，幫助用戶快速提取關鍵資訊，管理文檔，進行引用及生成摘要。
Sciwheel
sciwheel.com
Sciwheel是一款工具，幫助研究人員管理研究材料，包括發現、閱讀、註釋和寫作功能，支持協作和參考管理。
Citavi
citavi.com
Citavi是一款幫助用戶管理研究資料、引用和書目的工具，支援從來源搜尋到完成論文的整個過程。
Citationsy
citationsy.com
Citationsy是一款簡單的引用管理工具，幫助用戶創建和組織引用，支持多種格式，確保準確性和一致性。
EasyBib
easybib.com
EasyBib是一款免費的引用與參考管理工具，可以自動生成MLA、APA和Chicago/Turabian格式的引用，並支持筆記及研究工具。
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib是一個免費服務，幫助用戶快速以各種引用樣式創建書目和引文。
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
CitationGenerator.AI是一款強大的引用生成工具，支持多種格式，幫助用戶輕鬆生成準確的學術引用。
Blainy
blainy.com
Blainy 是一個全功能平台，幫助用戶輕鬆撰寫論文與研究報告，提供 AI 工具如自動補全、改寫及文獻引用。
DeepDyve
deepdyve.com
DeepDyve是最大的學術研究在線租賃服務，提供數千篇學術出版物以供用戶閱讀和訪問。
Petal Connect
petal.org
Petal Connect是一款讓研究人員在30分鐘內建立學術網站的應用，支持托管或匯出靜態網站，無需編碼，維護簡便。
wizdom.ai
wizdom.ai
Wizdom.ai是一款研究管理工具，簡化學術與專業研究的搜索、組織與合作過程。支持多種引用格式和文獻類型。
Citasion
citasion.com
Citasion是一款免費的參考管理工具，支援一鍵導入引用、書目生成及協作管理，兼容多種文獻來源和引用風格。
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy是一個管理科學出版物和書籤的平台，支持資料共享和合作，便於組織和檢索參考資料。
Focal - Read
getfocal.co
Focal是一款閱讀應用，旨在整合多元資訊，以提升理解和記憶，讓用戶更清晰地掌握重要內容。
BibBase
bibbase.org
BibBase 是一款簡便的工具，幫助研究人員和機構有效管理和展示其書目數據。
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief 使用專利人工智慧平台，自動分析大量事實文件，快速識別虛假案例、生成超連結資源和時間表，幫助律師與法官省時。