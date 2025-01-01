替代項 - Atavi

getpocket.com
Pocket是一個應用程式，讓用戶保存和管理來自網絡的文章和視頻，支持離線閱讀，並提供整理和內容建議功能。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io是一款多功能書籤管理器，支持保存和組織各種網頁內容，適用於個人及專業用途，提供跨平台訪問和同步。
start.me
start.me
start.me是一個集中式書籤管理平台，使用戶能夠組織和訪問數字內容，提高工作效率和組織性。
Diigo
diigo.com
Diigo是一個社交書籤網站，允許用戶保存、標記網頁，並在頁面上突出顯示和添加註釋，方便組織和共享資訊。
Dropmark
dropmark.com
Dropmark 是一款幫助用戶將鏈接、文件和筆記組織成視覺集合的應用程式，並提供完全私密且無廣告的使用體驗。
Superdense
superdense.com
Superdense 是一個最緊湊的書籤管理器，適用於所有瀏覽器和設備。
Toby
gettoby.com
Toby 是一個瀏覽器擴充功能，幫助用戶將瀏覽器標籤頁組織成清單，方便快速訪問重要資源。
Toast
dotoast.com
Toast 應用可以在不同的瀏覽器、設備和團隊成員之間保存、同步或分享鏈接集合。可一鍵或逐一管理瀏覽器窗口中的標籤。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Bookmark Ninja 是一款書籤管理工具，允許用戶在任何設備和瀏覽器上輕鬆存取和組織書籤，提供私密性和自定義選項。
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS 是一個整合書籤、任務、筆記和文件管理的桌面應用，提供自定義及跨設備同步功能。
GoLinks
golinks.io
GoLinks應用程式將複雜的URL轉換為易記的快捷方式，幫助團隊更快速有效地尋找和共享企業資源及知識。
Linkish
linkish.io
Linkish是一個多功能應用，可讓用戶在一個儀表板中觀看影片、聽音樂、查看圖片和文章，並管理加密的連結。
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot 應用程式可讓您輕鬆截圖並整理您喜愛的網站，便於日後查找與存取。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
書籤駱駝是一款強大的書籤分享工具，可在Chrome、Firefox和Edge上方便地管理和組織書籤。
Tefter
tefter.io
Tefter是一個數字平台，幫助用戶快速管理和組織重要鏈接，適合各種設備和Slack使用。
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