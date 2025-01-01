替代項 - Appcast

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor是一款雲端招聘軟體，簡化招聘流程，提升候選人體驗，提供職位管理、匿名招聘及分析工具。

Built In

Built In

builtin.com

內置是一個連結專業人士與科技行業工作機會的平台，提供求職、行業新聞及資源，使求職者更容易找到合適的工作。

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。

Adway

Adway

adway.ai

Adway應用程式透過自動化的社交招聘行銷，幫助企業吸引人才，簡化招聘流程。

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee是一款申請人跟踪系統（ATS），幫助企業管理招聘流程，提供工作網站編輯、電子郵件整合等功能。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs 是一款求職應用程式，提供全職及兼職工作，適用於零售、銷售、服務業等多個領域，已在新加坡、印尼、澳洲等國家上線。

Sense

Sense

sensehq.com

Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。

Talentfy

Talentfy

talentify.io

Talentfy 是一款幫助招聘人員從免費和付費來源獲取更多候選人並在招聘過程中保持候選人參與的軟件。

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR 是一款招聘軟件，簡化招聘流程，提供自定義的申請人跟踪系統和協作工具，幫助企業有效聘用人才。

Phenom

Phenom

phenom.com

現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

申請人Pro是一套雲端招聘管理系統，幫助企業簡化職位發布、候選人應用和入職流程，並可自定義以滿足不同需求。

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