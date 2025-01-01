替代項 - Searchie

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Indeed

Indeed

indeed.com

確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。

Codility

Codility

codility.com

Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Thkerker.ai 是一個自動化的面試平台，使用AI進行視訊面試和候選人評估，旨在提高招聘效率。

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix是一個單向視頻採訪平台，讓用戶能在短時間內進行面試，並支持多語言，無需下載應用，即可評估候選人。

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video 是一款簡單易用的影片見證平台，可收集、編輯及分享高品質視頻，適用於客戶和員工的視頻，助力市場推廣等多種用途。

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire是一個簡易使用的視頻採訪平台，提供單向和實時視頻採訪，幫助企業快速高效地招聘候選人。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。

Phonic

Phonic

phonic.ai

Phonic 是一款利用語音和視頻進行調查的應用，能夠提高回應的質量和速度，並提供情感分析和轉錄等功能。

Harver

Harver

harver.com

Harver是一個招聘評估平台，提供工具幫助雇主更有效地評估候選人、減少偏見、並簡化招聘流程。

Willo

Willo

willo.video

Willo是一個視頻面試平台，幫助用戶降低成本並加快招聘流程，無需預約面試，候選人可自行錄製面試。

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite是一個招聘管理平台，幫助公司尋找、聘用及培訓人才，並提供視頻面試、管道管理及數據分析等功能。

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight是一個視頻招聘平台，提供無縫的異步視頻面試，簡化招聘流程並支持多語言，便於全球招聘。

Screenify

Screenify

screenify.ai

Screenify是一個基於AI的自動化影音面試平台，幫助企業篩選求職者。

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

申請人Pro是一套雲端招聘管理系統，幫助企業簡化職位發布、候選人應用和入職流程，並可自定義以滿足不同需求。

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