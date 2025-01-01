替代項 - Searchie

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal 是一個專為技術角色設計的開發人員評估平台，提供編程挑戰和技能測試以輔助招聘過程。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth 是一個在線編碼評估平台，提供超過 22000 道編碼題目，幫助招聘人員評估技術人才的技能。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
iMocha
imocha.io
iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。
Codility
codility.com
Codility是一個在線技術評估平台，幫助企業進行編程技能測試、遠程面試及評估候選人，以簡化招聘流程。
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla是招聘評估平台，提供230多項測試以評估候選人的各種技能，幫助企業做出更好的雇用決策。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Canditech
canditech.io
Canditech是一款在線招聘評估平台，通過技術及軟技能模擬測試來幫助HR和招聘經理客觀評價候選人。
Mettl
mettl.com
METTL是一個在線評估平台，通過技術及軟技能測試簡化招聘流程，適用於各行業的人才招聘及內部發展。
Filtered
filtered.ai
Filtered幫助企業自動化招聘過程，通過定制的工作模擬測試評估候選人技能，提升招聘效率與結果。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Interviewer.AI
interviewer.ai
Thkerker.ai 是一個自動化的面試平台，使用AI進行視訊面試和候選人評估，旨在提高招聘效率。
Hireflix
hireflix.com
Hireflix是一個單向視頻採訪平台，讓用戶能在短時間內進行面試，並支持多語言，無需下載應用，即可評估候選人。
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video 是一款簡單易用的影片見證平台，可收集、編輯及分享高品質視頻，適用於客戶和員工的視頻，助力市場推廣等多種用途。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire是一個簡易使用的視頻採訪平台，提供單向和實時視頻採訪，幫助企業快速高效地招聘候選人。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Phonic
phonic.ai
Phonic 是一款利用語音和視頻進行調查的應用，能夠提高回應的質量和速度，並提供情感分析和轉錄等功能。
Harver
harver.com
Harver是一個招聘評估平台，提供工具幫助雇主更有效地評估候選人、減少偏見、並簡化招聘流程。
Willo
willo.video
Willo是一個視頻面試平台，幫助用戶降低成本並加快招聘流程，無需預約面試，候選人可自行錄製面試。
Jobvite
jobvite.com
Jobvite是一個招聘管理平台，幫助公司尋找、聘用及培訓人才，並提供視頻面試、管道管理及數據分析等功能。
RecRight
recright.com
RecRight是一個視頻招聘平台，提供無縫的異步視頻面試，簡化招聘流程並支持多語言，便於全球招聘。
Screenify
screenify.ai
Screenify是一個基於AI的自動化影音面試平台，幫助企業篩選求職者。
ApplicantPro
applicantpro.com
申請人Pro是一套雲端招聘管理系統，幫助企業簡化職位發布、候選人應用和入職流程，並可自定義以滿足不同需求。
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