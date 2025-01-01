替代項 - Accessibly

BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
綜合無障礙性應用，透過70多項功能提升網站可及性，支持各類障礙用戶，並遵循ADA及WCAG標準。
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE是一種網頁可訪問性評估工具，幫助用戶識別網頁內容中的可訪問性問題，並提供改進建議。
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse是一個工具，幫助人們理解顏色對視覺障礙者的影響，促進網絡內容的可及性。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款AI工具，幫助網站符合可訪問性標準，提供審計、監控和自訂介面等功能，增強用戶的可訪問體驗。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一個雲端數字可訪問性平台，幫助企業創建符合無障礙標準的網站和應用程序，改善殘疾人士的訪問體驗。
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall 是一個存儲色彩調色板的應用程式，包括品牌顏色代碼、隨機調色板生成，以及設計顏色組合的工具，適合網站配色。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款數字可訪問性解決方案，幫助殘疾人士獲取網站資訊，並確保符合可訪問性標準如WCAG和ADA。
UserWay
userway.org
UserWay 是一個數字可訪問性平台，幫助網站符合可訪問性標準，為所有用戶提供平等的在線體驗。
DubBot
dubbot.com
DubBot 是一款網站管理軟體，提供網站質量檢查與可及性測試，能揭示拼字錯誤、斷鏈接及可及性問題等網站漏洞，簡化管理流程。
AChecker
achecks.org
AChecker是一款網頁可訪問性評估工具，幫助開發者檢測網頁內容的可訪問性並提供改進建議。
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck 是一個全面的網站無障礙測試與監控平台，旨在提升網站可及性、適合手機使用及搜索引擎優化。
Evinced
evinced.com
Evinced是一款數字可訪問性軟體，幫助企業識別和改善其網站及移動應用的可訪問性問題，確保所有人都能使用。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款網站分析和優化工具，能生成視覺站點地圖、檢查網站結構和內容，並幫助改善SEO性能。
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable是一個互動網頁工具，幫助用戶評估和創建符合可及性標準的顏色組合，確保前景文本與背景的對比度足夠，以提高可讀性。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一個數字可訪問性平台，幫助組織確保其網站和網頁應用程式對所有用戶，包括殘疾人士，均可訪問。
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay是一款數字可訪問性應用，幫助企業改善網站可訪問性，確保符合法規，提升殘疾人士的網絡使用體驗。
Contrast Ratio
siegemedia.com
該應用程序幫助用戶檢查網站背景與字體顏色之間的對比度，確保符合WCAG可訪問性標準。
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth 是一款網頁無障礙解決方案，提供即時掃描和持續監控，幫助企業輕鬆達成 ADA 和 WCAG 合規。
User1st
user1st.com
User1st提供網頁可訪問性解決方案，幫助組織符合可訪問性標準，增強數字平台的可用性，適用於各類型用戶。
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket驗證器是一個自動化工具，用於快速檢測網站的可訪問性和HTML問題，提供詳細報告，支援多設備驗證。
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs 是一個數位出版平台，將內容轉換為適合殘障人士的可訪問格式，並提供文檔可訪問性測試和監控工具。
Equally AI
equally.ai
同樣AI是一款自動化合規軟體，幫助企業確保網站符合ADA和WCAG標準，增強用戶的可訪問性，並提供個性化瀏覽選項。
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