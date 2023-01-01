Bullethead 是一款街机技能游戏，您可以击落外星入侵者，拯救人类免于灭绝！复活阵亡的战友，打造一支强大的军队，为你的事业而战。你将用霓虹绿的致命球体轰炸每一个外星威胁。收集快速射击和三重射击奖励，轻松获胜！四处移动、跳跃和射击，赢得胜利！还有两人模式。 玩家 1：使用 M 跳跃进行射击，使用 N 方向键水平移动按住箭头键向另一位玩家捐赠生命玩家 2：使用 G 跳跃进行射击，使用 H 进行水平移动，按住 S 向其他玩家捐赠生命另一个玩家Bullethead是由Nitrome创建的Flash游戏，后来由AwayFL在HTML5中为Poki进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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