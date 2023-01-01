WebCatalog
WinWeb

WinWeb

winweb.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“WinWeb”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

WinWeb 为中小型企业提供一体化 SaaS 平台。定制的 ERP 平台，包括以下模块：CRM、销售渠道、会计、服务台、库存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要专注于批发、服务和零售行业。每个应用程序起价为 49 美元/下午，或根据您的需求定制的整个套件为 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 启动服务和培训，帮助您启动和运行。这包括数据导入、移动系统和员工培训方面的帮助。

网站： winweb.com

免责声明：WebCatalog 与“WinWeb”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Glowsis

Glowsis

app.glowsis.com

Desku

Desku

console.desku.io

FieldPulse

FieldPulse

webapp.fieldpulse.com

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

100Hires

100Hires

app.100hires.com

CheckedSafe

CheckedSafe

app.checkedsafe.com

Uptics

Uptics

app.uptics.io

MSY Invest

MSY Invest

msy.be

Younium

Younium

app.younium.com

NetSuite

NetSuite

system.netsuite.com

CalCal

CalCal

calcal.uk

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策