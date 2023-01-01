Today's Plan

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为领先的团队和组织提供动力 与您喜爱的设备配合使用 同步 您可以从 Garmin、Stages Dash、Zwift、Lezyne、Wahoo 或 Polar 设备同步您即将进行的训练课程和已完成的活动。协作我们与设备制造商合作，以便我们的“智能警报”让您知道您的设备是否需要注意，例如电池，...

网站： todaysplan.com.au

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