潜在客户生成软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户生成软件：释放自动化勘探和转换的力量 潜在客户生成软件使企业能够简化和优化获取高质量潜在客户、推动增长和最大化收入潜力的流程。通过利用先进的自动化、数据分析和多渠道营销策略，这一创新工具集彻底改变了组织识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户的方式。 从本质上讲，潜在客户生成软件旨在消除传统潜在客户生成方法中固有的猜测和低效率。它使企业能够精确定位并覆盖其理想的受众群体，最终提高转化率和投资回报率。 通过利用潜在客户生成软件的力量，企业可以加速增长，提高销售效率，并在当今动态市场的竞争中保持领先地位。无论是为 B2B 销售创造潜在客户、捕捉电子商务交易的前景，还是推动订阅服务的注册，Lead Generation Software 都能帮助组织释放新的机会并推动可持续的业务增长。
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Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent 是一个基于 B2B 意图的联系智能平台，植根于机器学习和人工智能。我们通过多源意图信号、准确的手机详细信息、实时验证的联系人、人工智能驱动的相似建模、针对 3500 万决策者的无与伦比的企业结构和技术洞察来支持营销和销售渠道。 Infotelligent 可帮助企业找到具有较高购买倾向的客户，并通过准确的联系信息和闪电般快速的数据工作流程来增加销售预订。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增强 LinkedIn 上的潜在客户开发能力。 多功能 LinkedIn 自动化工具，旨在帮助您的销售团队改善 LinkedIn 勘探并达成更多交易 — 一切都在完全自动驾驶仪上
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
Leady.com
leady.com
直观的 B2B 潜在客户生成工具。适合所有 B2B 公司，从个体贸易商到跨国公司。 Leady 2.0为营销经理提供网站访问者和电子邮件收件人的深入行为数据，使他们能够360度监控客户生命周期。随后向销售经理提供有关潜在客户的详细联系信息。让我们帮助您收集匿名网站访问者的数据，增强现有客户和用户的数据，并将其组织成可操作的数据集。这样您就可以花更多时间专注于您喜欢的事情
Versium
versium.com
Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
Manyreach
manyreach.com
Manyreach 是冷外展服务，可让您连接无限的电子邮件帐户，向无限的联系人发送冷电子邮件。它由代理机构、销售团队和个体企业主使用。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高质量的电子邮件查找工具，例如公司电子邮件搜索、LinkedIn Sales Navigator Export、批量电子邮件验证等。通过我们专有的电子邮件验证系统，我们可以验证全部（接受所有）电子邮件。我们帮助潜在客户开发专家和 SDR 实现他们的目标。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 营销人员从这里开始。 NetLine 使 B2B 营销人员能够通过一体化买家参与平台扩大收入，该平台提供无与伦比的买家级意向数据和潜在客户生成功能。运营唯一的买家级意向平台 INTENTIVE，提供实时洞察
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供对 15 多个数据源的访问，只需一个工具即可找到每封 B2B 电子邮件，而且价格仅为其一小部分 - 集成的 AI 可以根据您的潜在客户列表找到最佳的提供商序列。
Leadpipe
leadpipe.com
您想了解的有关网站访问者的所有信息......但您的分析从未告诉您。数字告诉您有多少人访问过。铅管告诉你谁。人员级别识别：准确了解公司来访者。获取姓名、电子邮件和同事数据。不要预测谁来访；知道它。知道谁从微软来访，大海捞针，就确切地知道谁从公司来访。获取员工的姓名、电子邮件和电话号码。了解谁来访以及他们的联系信息只是买家旅程的一部分。了解买家访问了哪些页面、停留了多长时间、使用了哪些关键词，并获取旅程摘要。进一步促进这种关系。了解访问者的 linkedin，这样您不仅可以通过电子邮件进行联系，还可以建立更深入的关系并更多地了解访问者。获取有关访问者同事和公司员工数据的信息，包括姓名、电子邮件、电话号码和 linkedin 地址。哦，我们有没有提到它包含在我们的主包中？我们了解您还需要联系出站，但并非所有理想的客户资料都会访问您的网站。访问超过 6.02 亿个联系人，获取他们的电子邮件、姓名以及外展所需的所有数据。我们的目的是让您的公司拥有更可靠、有效的数据，而不是让您学习一个新的平台。我们设计的铅管让您可以设置它并忘记它。只需点击几下即可自动化数据和集成，并将信息自动发送到您的客户关系管理系统。首次访问者与回访者、位置、流量来源、参与访问者与跳出访问者、设备、进入和退出页面数据。这包含了完整了解买家旅程所需的一切，并进行了简单介绍。我们向您提供的所有电子邮件均经过验证。我们的领先优势是 40-100。任何超过 40 的内容，我们确信该电子邮件是有效的。 40岁以下，我们认为可能有效，不会收取学分。你保留它。我们为您提供来访公司的信息、公司准确的员工详细信息、同事数据库、他们的 linkedin 个人资料、电话号码和电子邮件。包括对 linkedin 上所有联系人的 B2B 数据库的访问、简单的集成和强大的分析。所有这些都在一个简单的软件包中提供
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户并识别合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我们的一些客户。我们与大型企业以及小公司合作。我们始于 2017 年。我们为云、RPA、信息安全、人才管理和分析等许多垂直领域的营销/销售提供服务。我们的客户专注于产品和服务公司。我们的主要客户是那些针对国际客户、希望专注于个性化推广的客户。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
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准确找出谁在访问您的网站。 查看谁在访问您的网站 - 即使他们没有填写表格！只需一行代码，LeadPost 即可为您提供姓名、联系信息等。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
SalesGig
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SalesGig 是一个外包、兼职到全职的销售开发组织，旨在支持我们的 B2B 客户。我们部署经过验证的高速外拨电话推销策略，帮助我们的客户扩大覆盖范围、开展对话并创建强大的销售渠道，以加速销售成果。 SalesGig 的成立是为了帮助中小型公司发挥更大的作用、参与竞争并赢得更多！为了实现这一目标，我们利用世界一流的销售技术，聘请优秀的美国销售开发代表，并利用最好的企业结构、技术和意图数据来高效地填充销售漏斗。我们不是魔术师，但经常创造出感觉像魔术的东西。我们使用数据来讲述故事、迭代消息传递并进行优化以取得成功的结果。底线：我们填充销售漏斗。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功能，请单击上面的按钮立即与我们安排免费演示。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
SigParser
sigparser.com
将您的电子邮件变成联系人。自动从您的电子邮件、电子邮件签名和日历中查找每个联系详细信息。轻松与 CRM 和营销应用程序同步，让您的联系人保持最新状态。
Fork
fork.ai
Fork是一家帮助云服务公司智能获客的公司。公司平台由系列产品组成，主要服务对象集中于IaaS、PaaS和SaaS层云服务企业。通过先进的数据分析技术和全网公开信息，重构企业的业务信息基础，构建独特的企业采购预算量化评估体系，并以此为基础构建高效的企业客户分析与匹配系统。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
SonarList
sonarlist.io
在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
Signum
signum.ai
随时了解客户公司、行业和职业发展的变化，并使用人工智能生成的摘要进行有效的对话。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访问者转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
about.me
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只需几分钟即可创建免费的单页网站。自由职业者和企业家使用 about.me 来扩大受众并获得更多客户。
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leaddoubler.com
在几秒钟内创建并启动交互式潜在客户生成计算器，将其嵌入您的网站以吸引访问者并将潜在客户直接捕获到内置 CRM 系统中，或将其发送到您现有的销售和营销堆栈中，无论是 HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 还是扎皮尔。借助 LeadDoubler，您只需点击几下即可将现有 Excel 文件转换为在线计算器。无需编码 - 开发人员不会延迟。通过剪切粘贴嵌入代码，在您的网站上将计算器作为潜在客户生成小部件启动，或者使用它通过由 Excel 文件支持的全自动智能定价配置器来支持您的销售团队，并帮助您的销售团队当场达成更多交易。借助 LeadDoubler，您的交互式表单可以立即在线生成和显示计算结果，或者生成并发送自动生成的 pdf 文件，例如合同和提案。 LeadDoubler 被超过 52 个垂直行业的公司使用，例如房地产经纪人生成潜在客户、热泵安装商获取潜在客户并立即生成报价，银行和保险公司也使用 LeadDoubler 来吸引和吸引潜在客户。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的数据质量助推器：该智能解决方案可帮助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 界面中创建和更新潜在客户、联系人和客户。输入联系人数据时，您将自动获得从商业社交网络、公司网站或电子邮件签名获得的信息的建议。集成的电子邮件验证器会搜索最兼容的电子邮件地址。这减少了手动工作并确保最高水平的 CRM 数据质量！ snapADDY DataQuality 还可作为其他 CRM 系统的浏览器扩展。包括免费的名片扫描仪。许多智能功能： • 使用智能自动完成和更新程序创建和更新潜在客户、联系人和客户 • 从剪贴板粘贴联系人数据以完成缺失值 • 使用人工智能捕获联系人 • 自动重复检查潜在客户、联系人和客户 • 库存数据基于电子邮件签名进行更新 • 对公司数据和联系人进行合格研究 • 简单添加缺失的联系人数据 • 无需打字即可将数据传输至 CRM • 适用于您智能手机的免费名片扫描仪 为什么选择 snapADDY DataQuality？ • 无缝集成到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保证提高数据质量 • 提高 CRM 用户接受度 • 提高营销和销售效率 • 简化工作流程 • 节省工作时间 • 集中数据管理
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 创建单独的渠道来确定您的潜在客户资格。 KlickLead 渠道的转换效果明显优于网站上的普通表单，并为您的业务生成高质量的查询。您可以将其用作我们服务器上的简单托管渠道，或将脚本复制到您的网站，以便访问者无需离开您的页面。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能强大的在线表单生成器，允许企业和组织轻松创建自定义表单和调查。凭借用户友好的拖放界面和各种可编辑的模板和主题，Quill Forms 可以轻松设计和发布针对桌面和移动设备进行优化的专业外观表单。无论您需要联系表格、潜在客户开发表格、活动登记表还是反馈调查，Quill Forms 都能满足您的需求。借助条件逻辑、预填充字段和自定义验证规则等高级功能，您可以创建能够准确捕获客户和潜在客户所需信息的表单。 Quill Forms 还提供强大的分析和报告功能，因此您可以跟踪表单提交、监控转化率并深入了解用户行为。此外，通过与流行的 CRM 和电子邮件营销平台集成，您可以将表单数据无缝连接到其他业务工具。凭借其直观的界面、强大的功能和灵活的定价计划，Quill Forms 是需要可靠且可定制的表单生成器的各种规模和行业的企业的理想解决方案。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 为您提供了一套产品，您可以将其用于营销，以发展您的公司、寻找潜在客户、发送电子邮件、创建聊天机器人、吸引访问者撰写评论、防止您的网站出现虚假电子邮件、在您的网站上显示社交通知还有更多。一套营销和潜在客户开发产品：套装包括多种潜在客户开发工具，您可以使用它们来发展您的公司。获得更多潜在客户和客户：所有工具都旨在为您的公司带来新的潜在客户和客户，以促进其发展。无限制地访问所有产品：提供对所有软件的无限制访问，没有任何限制，不再为每条线索付费。包括什么？用于查找新潜在客户电子邮件的丰富数据软件：从公司列表中查找潜在客户。您将能够从公司或域列表中获取潜在客户。该软件非常适合 B2B 公司、销售和增长黑客。寻找潜在客户的最佳丰富软件。非常适合通过冷电子邮件生成潜在客户并寻找潜在客户。查找企业电子邮件和潜在客户信息。将潜在客户和业务数据直接导出到 Excel。从网站列表中提取电子邮件、电话和社交媒体：您可以上传域列表，并从 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取电子邮件、社交媒体 URL 和用户名，以及每个网站所有页面上的电话号码。提取所有电子邮件后，即可下载 Excel 格式的报告。
Callspree
callspree.com
Callspree 提供完全可定制的网站引导小部件，可以轻松嵌入到您的网站中以吸引网站访问者的注意力。 Callspree有两种产品；回调小部件和潜在客户呼叫表单小部件。 Callspree 回调小部件使您的网站访问者能够通过电话立即与您的销售和客户支持团队联系。使用回拨小部件，您的网站访问者可以设置即时回拨或选择具体的联系时间，帮助您的销售团队完成比您想象的更多的交易。 Callspree 潜在客户表单嵌入到您的网站后，可以帮助您减少等待时间和潜在客户响应时间，同时通过表单的自动回拨促进与潜在客户的轻松互动。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。