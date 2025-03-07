Afterpay

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Afterpay开创了一种更好的付款方式。客户立即购物，支付超过6周的费用，并且从不支付利息。与Afterpay合作的商人达到了世界上最大，最忠实的购物者。超过19m的活跃客户在全球范围内与Afterpay一起购物，并且在购物应用程序的前十名中始终被评为10。商人受益于与Afterpay合作，并为客户提供更好的付款方式。平均而言，AfterPay每天向其商人合作伙伴发送100万以上的全球推荐。 AfterPay提高了平均订单价值，推动销售增量，并使客户回来。这是Afterpay为您的客户工作的方式：1。您的客户购物您的网站或获取Afterpay应用程序。 2。客户查看他们的付款时间表，并在结帐时选择“付款方式”作为他们的付款方式。 3。他们现在将进行4次付款中的第一笔。并支付六个星期的剩余费用。而且，这是为您工作的方式： - 预付款。您将在几天之内获得通过Afterpay进行的购买。 - 降低风险。我们承担风险，包括拒绝和欺诈。因此，您可以专注于发展业务。 - 收到每日和解报告。获取可用于调和和验证订单的交易信息。