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云存储服务 - 最热门应用

文件托管服务通常称为云存储服务、在线文件存储提供商或网络储物柜，是精心设计的基于互联网的托管平台，用于容纳和管理用户文件。这些服务使用户能够通过互联网远程存储、共享和访问其文件。利用先进的基础设施和技术，文件托管服务已成为个人、企业和组织寻求便捷且可扩展的文件存储和协作解决方案的不可或缺的工具。用户几乎可以从任何地方安全地上传、存储和检索文档、多媒体和其他数字资产，从而提高数字时代的效率和可访问性。此外，许多文件托管服务还包含文件同步、版本控制和协作编辑等功能，以提高用户工作效率和协作。

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Google Drive

Google Drive

google.com

Google Drive 是 Google 开发的文件存储与同步服务，允许用户存储、共享和协作编辑文件，支持多设备访问。

iCloud

iCloud

icloud.com

iCloud是Apple的云服务，允许用户存储和同步照片、文档等数据，支持多设备访问和安全功能。

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive是一个云存储和文件同步服务，允许用户存储、分享和管理文件，同时支持多设备间自动同步。

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox是一款云存储应用，帮助用户在多个设备上存储、同步和共享文件，支持团队协作和文件版本管理。

TeraBox

TeraBox

terabox.com

Terabox是一款云存储应用，为用户提供1TB免费存储空间，支持文件备份、共享和多设备同步，确保数据安全和隐私保护。

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

iCloud Drive 是一款云存储服务，允许用户在各设备间安全存储、访问和共享文件，支持自动同步和组织文件。

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

Proton Drive是一个安全的云存储应用，支持加密存储和分享文件，用户可在多个设备上访问数据。

MEGA

MEGA

mega.io

MEGA是一个云存储和文件托管服务，提供50GB的免费存储，注重用户隐私和安全性，支持多设备文件管理和分享。

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

TeleDrive 是一款免费无限云存储应用，通过 Telegram API 提供无限存储空间，用户可以上传任意数量的文件而无需限制。

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

Yandex Disk是一款云存储应用，用户可以上传、管理和共享文件，支持自动备份和智能搜索，确保数据安全。

Internxt

Internxt

internxt.com

Internxt是一款云存储应用，提供安全的数据管理，支持端到端加密和离散存储，确保用户隐私和数据安全。

iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

iCloud Beta是一项云存储服务，允许用户存储和同步文件、照片和联系人，确保数据安全且可随时访问。

Sync

Sync

sync.com

Sync是一款安全的云存储和共享应用，提供文件管理、协作功能及隐私保护，支持多平台访问。

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Shadow Drive是一个云存储应用，提供私密和安全的文件存储服务，遵循用户规则，价格低廉，符合欧洲标准。

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile是一款安全的文件共享与协作平台，支持多设备访问、数据共享和项目管理，适合小型企业与团队。

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