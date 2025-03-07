找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
文件托管服务通常称为云存储服务、在线文件存储提供商或网络储物柜，是精心设计的基于互联网的托管平台，用于容纳和管理用户文件。这些服务使用户能够通过互联网远程存储、共享和访问其文件。利用先进的基础设施和技术，文件托管服务已成为个人、企业和组织寻求便捷且可扩展的文件存储和协作解决方案的不可或缺的工具。用户几乎可以从任何地方安全地上传、存储和检索文档、多媒体和其他数字资产，从而提高数字时代的效率和可访问性。此外，许多文件托管服务还包含文件同步、版本控制和协作编辑等功能，以提高用户工作效率和协作。
提交新应用
Google Drive
google.com
Google Drive是由Google开发的文件存储和同步服务。 Google Drive于2012年4月24日启动，允许用户将文件存储在其服务器上，跨设备同步文件并共享文件。除网站外，Google Drive还提供具有脱机功能的应用程序和MACOS计算机以及Android和iOS智能手机和平板电脑的应用程序。 Google Drive包括Google Docs，Google Sheets和Google Slide，这是Office Suite的一部分，该套件允许对文档，电子表格，演示文稿，图纸，表格等进行协作编辑。通过Office Suite创建和编辑的文件保存在Google Drive中。 Google Drive通过Google One为用户提供15千兆字节的免费存储。 Google One还提供100千兆字节，200千兆字节，2个trabytes，10 t trabytes，20 trabytes，20 trabytes和30台通过可选付费计划提供的trabytes。上载的文件最多可以大小5 trabytes。用户可以更改单个文件和文件夹的隐私设置，包括启用与其他用户共享或公开内容。在网站上，用户可以通过描述其视觉效果来搜索图像，并使用自然语言查找特定文件，例如“从去年12月开始查找我的预算电子表格”。 该网站和Android应用程序提供了一个备份部分，以查看哪些Android设备已备份到服务中，并且2017年7月发布的完全大修的计算机应用程序允许备份用户计算机上的特定文件夹。快速访问功能可以明智地预测用户需要的文件。 Google Drive是Google每月针对企业和组织的每月订阅产品G Suite的关键组成部分。作为精选G套房计划的一部分，Drive提供无限的存储，高级文件审核报告，增强的管理控制和更大的团队协作工具。 该服务推出后，一些媒体成员严重批评了Google Drive的隐私政策。 Google拥有一套服务条款和隐私政策协议，涵盖其所有服务，这意味着协议中的语言授予公司从Google Drive上存储的内容复制，使用和创建衍生作品的广泛权利。虽然政策还确认用户保留知识产权，但隐私提倡者提出了担心该许可证授予Google使用信息和数据自定义广告和其他服务的权利。相比之下，其他媒体成员指出，协议并不比竞争云存储服务的协议差，但是竞争对手在协议中使用了“更巧妙的语言”，并且还表示Google需要权利才能“移动”在其服务器上归档，缓存数据或制作图像缩略图”。 截至2017年3月，Google Drive拥有8亿活跃用户，截至2015年9月，它拥有超过100万的组织薪水用户。截至2017年5月，该服务中存储了超过两个万亿个文件。
iCloud
icloud.com
登录 iCloud 访问您的照片、视频、文档、笔记、联系人等。使用您的 Apple ID 或创建新帐户来开始使用 Apple 服务。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为SkyDrive）是Microsoft运营的文件托管服务和同步服务，作为其Web版本的Office。 OneDrive于2007年8月首次启动，允许用户在云中存储文件和个人数据，例如Windows设置或Bitlocker恢复键，共享文件以及Android，Windows Phone和iOS移动设备，Windows和MacOS计算机以及The MacOS计算机的同步文件以及同步文件。 Xbox 360和Xbox One控制台。用户可以将Microsoft Office文档上传到OneDrive。 OneDrive免费提供5 GB的存储空间，分别提供100 GB，1 TB和6 TB存储选项，或提供Office 365订阅。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是由美国公司Dropbox，Inc。运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储，文件同步，个人云和客户端软件。 Dropbox由MIT学生Drew Houston和Arash Ferdowsi成立于2007年，是一家初创公司，并获得了种子加速器Y Combinator的最初资助。 Dropbox已被评为美国和世界上最有价值的初创公司之一，其估值超过100亿美元，并且被描述为迄今为止Y Combinator最成功的投资之一。但是，Dropbox还遇到了批评，并引起了有关安全漏洞和隐私问题在内的问题的争议。 自2014年以来，Dropbox在中国被封锁。它在电子边境基金会2017年的“保护您的数据免受政府请求的报告”报告中获得了五星级评级。
iCloud Drive
icloud.com
使用iCloud驱动器，您可以将文件安全地存储在iCloud中，并在iCloud.com和iPhone，iPad，iPod touch，mac和Windows Computer上访问。您还可以在桌面中将所有文件和文档文件夹中的Mac上的所有文件自动存储在iCloud Drive中。这样，您可以将文件保存在通常将其保存在Mac上的地方，并且它们可以在iCloud.com和所有设备上可用。 在iCloud.com上，您可以使用iCloud驱动器上传和下载文件，共享文件，删除文件，在文件夹中组织文件，重命名文件并恢复最近删除的文件。您还可以与其他iCloud用户共享文件文件夹。如果您在iCloud Drive中存储了页面，数字或主题演讲文件，则可以在iCloud.com上以页面，数字或主题演讲打开它们。
Proton Drive
proton.me
Proton Drive允许您安全地存储和共享您的敏感文档并在任何地方访问它们。
MEGA
mega.io
Mega（大写字母为Mega）或Mega.nz是由奥克兰公司Mega Limited提供的云存储和文件托管服务。该服务主要通过基于Web的应用程序提供。 Mega移动应用程序也可用于Windows Phone，Android和iOS。 Mega以其免费帐户的50 GB存储分配而闻名。该网站和服务于2013年1月19日由Kim Dotcom推出，Kim Dotcom创立了现已倒闭的服务Megaupload。但是，2015年，金Dotcom与该部门脱节，并表示新西兰政府占领了中国投资者的股份，并控制了该网站。 Mega Limited回答说，当局没有干扰其行动。
TeraBox
terabox.com
为文件提供网络备份和同步。具有较大空间，快速，安全性和稳定性的功能，支持基于Web的教育和手机加速的功能。立即注册以享受1TB的免费存储空间
Internxt
internxt.com
代表隐私，切换到Internx。 Internx的开源云存储服务保护您的隐私权。 Interxt驱动器，照片，发送等。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 对于确保您设备上的个人信息安全、最新且无论您身在何处都可用至关重要。在 iCloud.com，您可以通过任何网络浏览器访问您的照片、文件等。您所做的更改将同步到您的 iPhone 和其他设备，因此您始终保持最新状态。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免费无限云存储。该开源项目为您提供您应得的东西。使用 Telegram API 作为您的无限存储空间。因此，您可以上传任意数量，没有任何限制。
Yandex Disk
disk.yandex.com
仅将文件拖动并将其放入浏览器窗口，使用文件和文件夹执行批处理操作，然后在上传后立即发布它们，上传文件即可。 yandex.disk无论发生什么情况都保存您的文件。
Sync
sync.com
Sync是一个文件存储，共享和协作平台，可确保您在云中保持安全，安全和连接。 自2011年以来，Sync.com一直在为世界提供一个安全的空间。如今，超过一百万个各种规模的企业都使用Sync屡获殊荣的云应用程序和开创性的隐私保护功能来分享大创意，存储重要信息并在改变游戏规则的项目上进行协作。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。 在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。 * 确保您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。 * 安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。 * 优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。 * 安全 FTP 站点替代方案：无需安装软件 - 适合您或您的客户。
Shadow Drive
shadow.tech
您的云存储、您的文件、您的规则。借助我们欧洲制造和托管的云存储解决方案 Shadow Drive，确保您的文件私密且安全。现在是市场上价格最低的以隐私为中心的硬盘。