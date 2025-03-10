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DMARC 软件代表基于域的消息身份验证、报告和一致性，旨在帮助企业确保从其域发送的电子邮件根据两个关键安全标准进行正确身份验证：域密钥识别邮件 (DKIM) 和发件人策略框架 (DKIM)。防晒指数）。 这些工具在 DMARC 协议的各个方面提供帮助，在防止电子邮件欺骗和网络钓鱼等可能使组织的员工或客户面临风险的欺诈活动方面发挥着至关重要的作用。 IT 部门使用 DMARC 软件来配置和管理整个组织的电子邮件帐户，包括公司范围的域以及特定于部门或个人的域。通过确定 DMARC 一致性并强制执行 DMARC 身份验证，这些工具可以检测并阻止试图冒充来自组织的一个或多个注册网址的合法邮件的可疑电子邮件。 DMARC 软件通常与安全电子邮件网关解决方案集成，安全电子邮件网关类别中的一些工具可能包含支持 DMARC 合规性的功能。其他安全软件将 DMARC 协议纳入更广泛的网络安全策略的关键要素已变得越来越普遍。 DMARC 软件的使用应辅之以其他治理、风险和合规工具，以确保您的业务实践符合相关政策。 IT 合规服务提供商可以根据 DMARC 协议等标准评估您公司当前的安全措施。与网络安全咨询提供商合作可以进一步帮助您的管理和 IT 团队了解 DMARC 实施以及其他安全措施的重要性，以保护您的组织及其客户免受网络威胁。
提交新应用
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC报告应用程序帮助组织管理和分析电子邮件身份验证数据，加强安全性，防止域名欺骗和网络钓鱼攻击。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests应用程序帮助用户管理和分析DMARC报告，解决电子邮件身份验证问题，以确保邮件有效送达。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC是一款电子邮件身份验证工具，帮助组织防止未经授权使用及电子邮件威胁，确保电子邮件安全与合规。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce是一款电子邮件验证和可交付性平台，帮助用户提升邮件投递率，清理邮件列表，确保发件人声誉。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款电子邮件身份验证管理工具，简化SPF、DKIM和DMARC的管理，帮助用户提升邮件安全和可传递性。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr 提供安全的互联网通讯和电子邮件保护，防止网络钓鱼和其他在线威胁，支持管理服务提供商 (MSP) 实施 DMARC 标准。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自动优化和维护SPF记录，减少DNS查找次数，提高电子邮件传递率，确保DMARC对齐和合规性。
Valimail
valimail.com
Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARC 监控和报告。享受无缝、美观且清晰的域电子邮件安全视图 - 全部免费。
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian 由 DMARC 规范的主要作者于 2012 年创立，致力于通过卓越的工具、教育资源和知识支持让所有人都能使用 DMARC，从而升级全世界的电子邮件。我们的 DMARC 管理平台已被数千人使用并受到全球支持团队的推荐，让您可以了解和控制电子邮件域的使用方式。我们的平台为任何规模的组织提供可操作的见解和警报，以部署 DMARC 及其 SPF 和 DKIM 支持技术、可视化电子邮件传送数据以及管理安全的域服务基础设施。通过我们一流的产品纠正电子邮件安全漏洞，提高域名和品牌声誉，并满足 DMARC 合规性要求不断增长的需求。我们的 DMARC 管理平台以强大而有意义的方式可视化 DMARC 数据，以便您可以快速识别 SPF 和 DKIM 配置的身份验证差距，以及对您的域的未经授权的使用。除了聚合 DMARC 数据之外，我们的平台还为域管理团队提供必要的功能，以便他们清晰、自信地采用 DMARC。它提供可操作的见解，由业内最准确的源分类引擎提供支持，并为用户提供特定邮件流的真实来源的保证。自 2012 年规范出台以来，dmarcian 一直在处理 DMARC 数据。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主执行 DMARC 自动化软件，保护您的组织免受电子邮件假冒，并提高电子邮件的送达率。了解电子邮件发件人不可见的健康状况，并绕过所有电子邮件身份验证协议问题。也适用于希望在最短的时间内实现 DMARC 合规性的 MSP、服务提供商。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC 是一个电子邮件身份验证 SaaS 平台，可帮助组织保护其域名、品牌和电子邮件免遭欺骗、假冒、勒索软件和其他形式的未经授权使用。 PowerDMARC 提供一整套托管电子邮件安全协议，例如 DMARC、SPF、DKIM、BIMI、MTA-STS 和 TLS-RPT，以及与 AI 驱动的威胁情报集成的简化报告，帮助组织了解其电子邮件渠道和打击网络攻击。 PowerDMARC 为 45 个国家/地区的 1000 多个组织提供支持，从财富 100 强公司到政府。 PowerDMARC 平台已做好 MSP/MSSP 准备，并提供多租户支持和 Whitelabel。 PowerDMARC 在全球拥有 500 多个渠道合作伙伴，并且通过 SOC2 Type 2、ISO 27001 认证且符合 GDPR。欲了解更多信息，请访问 www.powerdmarc.com
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