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演示自动化解决方案通过自动生成产品演示，在售前工作流程中发挥着至关重要的作用。这些工具可以帮助潜在客户体验量身定制的个性化演示，从而尽早了解产品。在这一类别中，这些解决方案可以从一开始就对潜在客户进行教育，有效地展示产品的价值和关键功能。值得注意的是，它们消除了针对特定角色或行业进行大量手动开发和定制演示的需要，从而提高了售前团队的时间效率。演示自动化解决方案的多功能应用包括交互式产品参观、引导演示和现场演示。
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Lancey
getlancey.com
将您的产品变成交互式产品演示。 使用您的产品作为强大的增长引擎，将更多访客和潜在客户转化为客户。
SnackWyze
snackwyze.com
简单的演示自动化，适合想要保持简单的售前团队。14 天免费试用。
Demoboost
demoboost.com
演示体验大卖！轻松创建、共享和跟踪您的产品演示。大规模、高效地个性化演示 快速、轻松地创建演示 – 无需代码，也无需技术部门的帮助 针对每个用例和客户进行个性化 – 徽标、数字、内容：您可以随意使用 不要重复做同样的事情 – 创建可重复使用和个性化的演示库
Demostack
demostack.com
DeMostack是一个平台，帮助团队快速创建和管理定制的产品演示，简化销售流程，提升买家体验。
Navattic
navattic.com
Navattic 帮助营销和销售团队创建交互式产品演示，以提高潜在客户转化率和客户参与度。
Consensus
goconsensus.com
共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。
TechTorch
techtorch.io
TechTorch 是一个 B2B 平台，具有一组独特的功能，可简化并增强销售和交付团队的能力。： - TechTorch 允许用户根据客户需求上传和自定义每个推销，从而实现更有效的销售推销。 - TechTorch 通过定制 POC 自动化创建比“免费试用”更有效的智能演示。 - TechTorch 提供卓越的客户亲密度和知识，使客户能够按照自己的方式探索供应商并与之协作。
Instant Demo
instantdemo.co
Instant Demo是一个创建和提供交互式产品演示的平台，帮助企业评估潜在客户并提升产品转化率。
HowdyGo
howdygo.com
HowdyGo 是一个创建和分享交互式产品演示的工具，帮助企业展示软件产品并提高潜在客户的参与度和转化率。
Folio
folio.la
Folio - 一个平台，可让您在短短几分钟内创建交互式和引导式产品演示，而无需任何编码技能！借助我们的尖端技术，您可以通过捕获软件前端并将其与后端断开连接来完全控制产品的外观和功能。
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI 是一个无代码平台，供 GTM 团队创建交互式产品演示。我们通过 PLG 的努力为各行业最优秀的 GTM 团队提供支持。以下是我们可以帮助您的一些用例： 营销 • 产品导览——在您的网站上嵌入互动导览，将访问者转化为合格的潜在客户。 • 付费活动
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt是一个虚拟IT实验室，提供基于浏览器的动手学习平台，帮助软件公司进行产品演示和培训。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
Floik
floik.com
Floik是一个多合一的解决方案，用于创建交互式产品展示柜，例如分步指南，解释器视频和可单击的演示。该工具旨在帮助SaaS团队提供无缝的买家体验，并为其产品提供应有的焦点。 它了解，整个部队需要构思，创建，编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。就在您认为已经钉住它时，您的产品就会发展并使所有这些内容陈旧。 那就是Floik可以成为您的魔杖的地方。 您可以创建互动演示，产品视频和分步指南，以突出产品的功能并欣赏用户 - 所有位置都来自一个地方！ 该平台配备了高级自定义功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和GTM Tech堆栈集成在一起，以最大程度地发挥成功。
Supademo
supademo.com
Supademo 是一个创建互动演示的工具，帮助团队更有效地展示产品，增强用户参与度和理解。
Fable
sharefable.com
Fable 帮助销售和营销团队创建个性化演示，为每个潜在客户量身定制，无需任何工程支持。通过我们的现场演示、自定义沙箱环境和交互式产品导览；销售和营销团队可以提高转化率并达成更多交易。
TestBox
testbox.com
TestBox是一款自动化的演示软件，提供实时的产品体验，使用AI生成数据，帮助销售团队展示产品价值。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
Saleo
saleo.io
Saleo是一个实时销售演示平台，帮助企业创建和管理交互式产品演示，提高销售效率，简化演示准备过程。
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare 是一家业务加速云公司，是实现销售和客户成功的最简单的解决方案。它旨在帮助软件公司提供复杂的演示、概念验证和培训，在不影响上市时间的情况下复制现实世界的体验。 CloudShare 使组织能够通过大规模自动化环境设置来专注于加速增长。它提供了使用情况的可见性和控制。它提供强大的资源来提高效率，支持流程的每一步，以更快地获得更好的结果。 CloudShare 可与任何基础设施（本地或公共云之上）一起运行，并与核心销售和 LMS 工具集成，使其易于部署。 是什么让 CloudShare 客户脸上露出笑容？ 1. 快速设置：瞬间启动交互式软件体验。在几分钟（而不是几小时）内创建或克隆环境，以模仿演示、POC 和培训的真实体验。 2. 实际帮助：实时关注学生和潜在学生的进度，通过远程能力给予他们成功所需的关注 3. 高级协作：通过 Slack 集成、聊天、网络钩子、应用内视频会议以及更具吸引力的工具来改善协作和沟通，以连接您和您的用户。 4. 成本控制：不再出现预算井喷！通过在不使用时自动暂停或删除环境来最大化资源分配，确保高效利用并节省成本。 5. 报告和分析：优化销售和培训环境的绩效，并通过深入的分析洞察提高投资回报率。 CloudShare REST API 可让您将自定义数据发送到您最喜欢的 BI 工具。 CloudShare 受到 100 多个国家/地区 500 多家企业客户的信赖，包括 Palo Alto Networks、Atlassian、ForgeRock、Fortinet 和 HP。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Guideflow
guideflow.com
Guideflow 是最简单、最先进的平台，可在几秒钟内创建交互式产品演示和指南。使用我们的 Chrome 扩展程序（基于屏幕截图或 HTML）捕获您的流程，根据您的品牌定制交互式演示，并为每个用户或潜在客户进行个性化设置。通过公共链接、嵌入小部件等，随时随地与所有人分享您的演示。通过高级见解分析受众的行为。交互式演示可供各个团队使用： - 销售：不要让您的潜在客户等待。通过在外展活动、后续电子邮件中分享个性化交互式演示或用于现场演示，加快您的销售周期。 - 营销：展示，而不是讲述，并产生“顿悟”时刻。通过将产品演示嵌入您的网站、社交媒体和电子邮件活动中，提高转化率并激发客户兴趣。 - 客户支持：超越售票队列。通过交互式指南提高客户支持效率，通过将产品演示嵌入支持电子邮件、实时聊天、帮助中心或知识库，减少摩擦并提高满意度。 - 培训和入职：抛弃手册。利用我们的交互式教程进行无缝入职和培训。将学习体验转变为引人入胜的旅程，让您能够在任何流程或流程上对团队中的任何人进行培训和入职。 - 产品：让您的产品自己说话。在您的产品和电子邮件中展示新功能、更新或变更日志。 - 合作伙伴关系：使您的合作伙伴能够达成交易。通过互动演示帮助您的合作伙伴全面了解您的产品。分享针对他们需求的定制指南，让他们成为您最好的销售代表。
Storylane
storylane.io
Storylane是一款无代码平台，帮助企业创建和管理个性化的产品演示，提升客户参与度和转化率。
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue 是一家快速发展的初创公司，总部位于科罗拉多州丹佛市。该公司由雄心勃勃的个人创始人罗宾·辛格维 (Robin Singhvi) 创立，在用户社区富有洞察力的反馈的推动下，随着时间的推移，该公司已发展成为一个小型但充满激情的团队，致力于增强销售支持体验。 SmartCue 为 GTM 团队提供了一个简化的平台，用于创建交互式和个性化的产品演示。主要功能包括强大的销售演示个性化、有效的销售自动化和直观的销售支持功能。我们的平台旨在提供简单但功能强大的界面，旨在让我们的用户快速获得价值。 SmartCue 的主要价值在于它对演示的创建和用于推动转化的方式产生变革性影响。通过实现实时演示定制，SmartCue 帮助用户提高销售线索质量，促进有意义的客户互动，并最终提高他们的销售业绩。 SmartCue 以其对交互式演示创建和销售演示个性化的独特关注而在市场中脱颖而出。与其他销售支持平台不同，SmartCue 是由社区的需求和反馈驱动的，从而产生了直接响应 GTM 团队面临的挑战的产品。我们的产品使用户能够创建动态、个性化的演示，以吸引和转化，帮助改变销售流程。我们致力于构建真正增加价值的有意义的功能，而不是为了增加价值而融入流行语技术。即将推出的增强功能包括与顶级营销技术和销售技术工具的集成、改进的移动体验以及人工智能驱动的功能——始终基于我们的社区告诉我们他们的需求而构建。 SmartCue 独特的旅程、以社区为中心的方法以及让用户快速实现价值的承诺使我们在拥挤的销售支持领域中脱颖而出。
Vivun
vivun.com
Vivun是一个基于AI的销售平台，旨在优化销售流程，支持团队，提高效率和生产力。