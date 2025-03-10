数据泄露通知软件 - 最热门应用

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数据泄露通知软件在泄露事件期间为公司提供帮助方面发挥着至关重要的作用。它有助于记录违规行为、向监管机构强制报告以及通知受影响的个人。这些工具自动化并简化了数据泄露通知流程，以确保遵守严格的数据披露法律和截止日期（有时可能短至 72 小时）。通过遵守 GDPR 第 34 条等法规和加州信息隐私立法等州法律，这些软件解决方案使公司能够有效履行其隐私义务。 数据泄露通知任务通常由法律团队管理，还涉及 IT、安全和其他部门的贡献，以充分掌握泄露的影响。这些工具中的工作流程功能支持部门代表之间的协作，而集中式仪表板则为监督整个通知流程的隐私官员或法律团队提供了可见性。
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DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Keepabl
keepabl.com
Keepabl是一款数据隐私管理软件，帮助组织简化隐私框架的实施与维护，确保合规性并管理数据记录。
PrivIQ
priviq.com
PrivIQ是一款数据隐私合规管理软件，帮助组织管理隐私风险，确保符合多国法规，支持多语言和自动化流程。
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是帮助像您这样的隐私专业人士完成更多工作。无论您需要更好地组织隐私计划、更快地管理 RoPA 还是更有效地提高意识，专业人员都可以在 DPOrganizer 中的整个隐私计划生命周期中提高工作效率。 DPOrganizer 的使命是帮助隐私专业人士成为隐私英雄。 DPOrganizer 是一款隐私管理软件 - 功能强大的软件即服务 - 注重易用性、简单性和灵活性。 DPOrganizer 帮助企业和组织绘制、可视化和报告个人数据处理情况。 DPOrganizer 认为，负责任的数据处理不仅是合规问题，而且是在日益数字化和隐私意识日益增强的世界中竞争的必要条件。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是确保数据保护和 IT 安全合规性所需的唯一软件。它将法律和 IT 专业知识与软件相结合，使您的所有合规管理实现自动化，并为您提供强制性文档输出。 您可以期待将更多的时间花在对您的业务重要的事情上，因为它的平台可以为您节省高达 80% 的合规工作量。 您可以随时获得 GDPR 和 NIS2 专家和项目经理的帮助。这样，您实现 GDPR 和 NIS2 合规性所需的一切都已包含在内，且易于实施、直观且自动化。 其软件由欧盟数据保护律师和 IT 安全专家开发并保持最新。与任何其他解决方案不同，ComplyCloud 将合规软件与法律专业知识相结合，为您作为客户提供法律知识、指导和支持。 所有这些都是其共同争取隐私权的结果。它希望建立一个易于实现合规、对所有人公平且透明的世界。这就是为什么它旨在帮助组织以经济高效的方式保护个人数据和基础设施。这不仅有利于组织，也有利于社会和民主。
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。