Cookie 跟踪软件 - 最热门应用

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Cookie 是小型文本文件，用于监控用户信息，例如 IP 地址和访问公司网站时的浏览活动。 Cookie 跟踪软件检查网站，以检测和分类各种跟踪技术，例如 Cookie、信标、标签、跟踪像素、本地对象、插件和视频等集成内容。这使得公司能够向用户披露这些跟踪器，获得用户跟踪的同意，并遵守 GDPR 和 ePrivacy 等隐私法规，这些法规在启用 cookie 之前必须征得用户的同意。 Cookie 跟踪软件通常由轻量级脚本组成，可以轻松部署在现有网站上。一旦完成 cookie 和跟踪器的扫描，该软件就会生成包含结果的 cookie 通知。然后，隐私团队可以将该通知整合到同意书和隐私政策中。 Cookie 跟踪软件通常与同意管理软件一起使用，以自动处理用户跟踪首选项。它与标签管理软件不同，标签管理软件侧重于协助营销人员管理主要用于广告目的的跟踪器。 Cookie 跟踪软件专门设计用于协助公司的隐私团队识别网站跟踪技术以符合隐私法规，确保用户数据受到保护。
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CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一个自动化的Cookie同意管理平台，帮助网站遵循国际隐私法规如GDPR和CCPA。提供同意管理、Cookie扫描和政策生成等功能。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie脚本是一个简单易用的平台，帮助企业遵守cookie法规，管理网站cookie并让访客控制其隐私。
DATEV
datev.de
DATEV应用程序简化会计和财务管理，支持电子发票处理及与其他系统集成，确保数据准确性和合规性。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform是一款集成销售、支持和营销的多功能工具，帮助企业将网站访问者转化为客户并管理客户关系。
TermsFeed
termsfeed.com
术语Feed是一个合规软件，帮助企业创建和管理隐私政策、条款及条件、EULA等法律文件。
Osano
osano.com
Osano是一个数据隐私平台，帮助组织管理同意、数据主体权利和遵守隐私法规，简化合规流程，增强用户信任。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一款同意管理解决方案，用于收集和管理网站上的 cookie 同意，允许用户控制其同意偏好。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是一款用于管理用户同意的工具，支持cookie检测、定制化同意书、偏好管理和遵守多项数据保护法规。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy帮助企业使其网站符合GDPR、CCPA和LGPD的要求，提供行业领先的cookie同意和横幅管理解决方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。它使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。 它相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解决方案，其 App CMP 处理移动应用程序上的用户同意，Usercentrics CMP 为具有企业级自定义要求的公司提供服务，以统一从捕获到处理的同意和数据。其以用户为中心的偏好管理器可以顺利捕获和管理用户的偏好和营销权限，同时赋予他们完全控制权。 Usercentrics 帮助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客户实现隐私合规，活跃于 180 多个国家/地区，拥有 3,000 多个合作伙伴，每月处理超过 67 亿份同意。
Zendata
zendata.dev
为企业提供实时隐私扫描、监控和修复的全栈云数据保护平台。 Zendata 是一个全栈云数据安全平台，旨在帮助 CISO、DevOps 和合规团队在其资产和 SDLC 中嵌入隐私和安全控制及协议。 随着 GDPR、CCPA、HIPAA 和 SOC2 继续优先考虑数据风险管理，隐私合规解决方案必须利用机器学习和自然语言处理生成的业务洞察来实时分析跨站点、应用程序和设备的流程，以确保监管威胁并避免罚款。 Zendata 的消费者、中小企业和中端市场平台是更大规模的类似 ETL 的提取、监控和修复活动的开始，企业可以从中受益： * 全球覆盖：无与伦比的司法支持，并根据地区法律持续更新 * 24X7 支持 * 财富500强级别的安全与信任
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始终合规。其一些主要功能： - 无限的页面浏览量和会话 - 集成的隐私政策和 cookie 政策 - 轻松集成且完全自动化 - 可定制：调整配色方案以适合您的网站设计 - 统计数据和见解 - 了解有关您网站流量的更多信息并改进定位目标，同时保持合规性 - 提供 31 种语言 - 网页内容可访问性指南 (WCAG) AAA 级合规性 - IAB TCF 2 认证
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。
ObservePoint
observepoint.com
网站很复杂。它们对于您公司的形象和发展以及客户的隐私和信任至关重要。但网站有如此多的动态部分和页面，几乎不可能始终跟上所有内容。 ObservePoint 的网络治理平台可自动扫描您的网站；从最高流量的页面和用户路径到公司网络的黑暗角落。 ObservePoint 使您能够查看哪些方面的表现低于可接受的标准，追溯到源头，并快速找到改进的途径。 确保隐私合规标准、验证登陆页面、确认数据跟踪、清楚地查看您的整个营销技术堆栈、验证您的电子商务引擎等等。 ObservePoint 呈现您网站上发生的真实情况，并为您提供清晰的地图，使其变得更好。