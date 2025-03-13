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公司利用同意管理平台 (CMP) 正式记录和处理用户的同意偏好，然后再收集、共享或出售来自在线平台（例如采用 Cookie、嵌入式视频和其他跟踪技术的网站和应用程序）的用户数据。 CMP 工具为用户提供全面的详细信息，包括如何跟踪他们的在线活动、收集这些数据的原因以及寻求利用这些信息的特定供应商和实体。随后，CMP 使用户能够明确选择是否授予、拒绝或撤回其在线活动被列出的所有或特定实体收集、使用或营销的同意。 CMP 提供商依法有权保留用户同意数据，从而使他们能够在合法数据处理发生之前将同意信息传输给第三方，例如广告商、出版商和其他合作者。
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隐私导向的综合分析工具，帮助企业分析客户数据，确保数据合规，支持标签管理和客户数据整合。
Segment
segment.com
Segment是一款客户数据平台，帮助公司收集和统一第一方客户数据，简化数据收集和传输到各种工具的过程。
Termly
termly.io
Termly是一款合规性解决方案，帮助企业管理数据隐私法规，提供隐私政策生成、Cookie同意管理等工具。
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一个自动化的Cookie同意管理平台，帮助网站遵循国际隐私法规如GDPR和CCPA。提供同意管理、Cookie扫描和政策生成等功能。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie脚本是一个简单易用的平台，帮助企业遵守cookie法规，管理网站cookie并让访客控制其隐私。
Didomi
didomi.io
Didomi是一款隐私同意管理平台，帮助企业管理用户数据同意，遵守全球数据保护法规，提高透明度和用户信任。
TermsFeed
termsfeed.com
术语Feed是一个合规软件，帮助企业创建和管理隐私政策、条款及条件、EULA等法律文件。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub是一款同意管理平台，可帮助网站遵守GDPR等数据保护法规，确保用户对数据处理的清晰同意。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。
Osano
osano.com
Osano是一个数据隐私平台，帮助组织管理同意、数据主体权利和遵守隐私法规，简化合规流程，增强用户信任。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一款同意管理解决方案，用于收集和管理网站上的 cookie 同意，允许用户控制其同意偏好。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是一款用于管理用户同意的工具，支持cookie检测、定制化同意书、偏好管理和遵守多项数据保护法规。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是一款电子邮件和短信合规管理工具，提供自动化的抑制数据收集、存储和分发服务，确保遵循相关法律法规。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy帮助企业使其网站符合GDPR、CCPA和LGPD的要求，提供行业领先的cookie同意和横幅管理解决方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1是一款用户友好的应用程序，帮助用户有效管理个人数据，控制信息共享与访问，增强隐私保护和数据安全。
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie信息是一款帮助网站和应用管理用户同意的工具，确保遵守隐私法规，如GDPR和CCPA，并提供透明的数据实践。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics是一个同意管理平台，帮助企业在网站和应用上收集和管理用户同意，以遵守全球隐私法规。
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot是一款Cookie管理解决方案，帮助企业遵守全球数据隐私法规，提供多语言支持和自动扫描功能。
iubenda
iubenda.com
iubenda是一款法律合规软件，帮助企业生成隐私政策和饼干合规文档，并管理用户同意，确保遵循全球隐私法规。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款合规管理平台，帮助网站满足GDPR和CCPA要求，自动处理隐私政策和Cookie政策。
Dataships
dataships.io
Dataships是一款数据隐私软件，帮助电子商务企业实现GDPR和CCPA合规，有效管理同意收集，增强营销效果。
Seers
seersco.com
Seers 是一款领先的隐私与同意管理应用，帮助企业遵守全球数据隐私法规，提供多种合规解决方案，支持100多个国家。
Ketch
ketch.com
Ketch是一个数据权限管理平台，帮助企业收集和控制经过授权的隐私安全数据，简化隐私和同意操作，确保合规。
Axeptio
axept.io
Axeptio是一款同意管理平台，帮助组织有效获取和管理用户同意，确保遵循数据隐私法规如GDPR。
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