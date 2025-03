Xitoring

Xoriting是IT基础架构的多合一监视解决方案,可将其保持快速,简单! Key Features: - Uptime monitoring (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 minute interval - Linux Server Monitoring - Windows Server Monitoring - SSL monitoring - Monitor your server software (Web servers, databases, Docker, etc.) - Public and Private Status page - Over 20 notification channels included (Email, WhatsApp, SMS, Telegram, PAGERDUTITY等等!) - 超过15个全球探测节点 - iOS和Android应用程序警报和通知通过: - 电子邮件 - SMS- SMS-移动推动通知 - 电话 - 电话 - 电话-WhatsApp -whatsapp -whatsapp -slack -slack -microsoft -microsf- micalost -discord -discord -discord -discord -discord -google chat -atlassian opsgenie -atlassian opsgenie -ntfy -ntfy -ntfy -ntfy -spike-pike-pike-ply-peply-pepty-下班 - Webhooks - Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 and earlier - Major Linux distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrations: - Basic Server metrics (CPU, Memory, Disk usage & IO, Network, etc) - Services and Processes - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker host and容器 - 主管 - IIS-清漆-Rabbitmq -Couchdb -Kafka-等等!在2台服务器和8个正常运行时间检查的情况下免费注册并开始监视。