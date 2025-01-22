品牌保护软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Price2Spy

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Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自动跟随竞争对手进行价格匹配。如果价格变化在一定幅度内或高于给定阈值，则品牌的定价可以自动更新，无需任何操作。重新定价模块使您能够定义定价策略，以确定哪些产品的价格可以上涨/下跌，并在您的在线商店中更改这些价格。在进行任何重新定价之前，您的产品必须与竞争对手的产品相匹配。我们提供手动产品匹配、自动匹配以及通过机器学习的混合自动匹配。机器学习 (ML) 算法会遍历您网站和竞争对手的产品，以确保只建议有意义的匹配候选者。这一切都得到了人类的认可。最近，越来越多的人使用了我们的产品数据提取服务，我们在其中抓取网站并提取产品信息。 Price2Spy 能够监控旨在屏蔽监控应用程序的网站。即使竞争对手的网站不想受到监控，您实际上也可以看到竞争对手的定价。如果您使用的是受支持的平台之一，例如； Shopify、Magento、BigCommerce、3dcart、PrestaShop 等。 Price2Spy 让您能够一键集成，并根据您的定价策略进行实时重新定价。您无需做任何事情即可让系统启动并运行。 Price2Spy 提供教程、演示和在线支持来帮助用户。