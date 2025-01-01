音频编辑软件 - 最热门应用

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音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。