协会管理软件 - 最热门应用

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协会管理系统 (AMS) 为会员组织提供了有效参与和管理会员的工具。 AMS 的主要功能包括会员信息的集中数据库、会费管理、活动组织和通信平台。此外，AMS 通常使用户能够创建和分发内容、管理认证，并为新成员提供自助服务门户以注册和访问信息。这些系统适用于各种组织，例如扶轮社、家长教师协会和非营利组织。 AMS 还可以与其他软件集成以增强功能。集成可能包括用于提供及时信息的内容管理系统、用于会员数据存储的 CRM 平台或用于跟踪财务交易的会计软件。有些 AMS 是专门为非营利组织或筹款活动设计的。
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MemberPress
memberpress.com
MemberPress是一个WordPress插件，帮助用户创建和管理会员网站，支持内容限制、在线课程和社区功能。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一款综合型CRM平台，帮助用户通过活动、会员管理等数字工具建立和发展社区，适用于各种会员组织。
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone是一款协会管理软件，提供会员管理、事件规划、沟通工具和市场营销自动化，旨在提升运营效率和会员参与度。
Neon One
neonone.com
Neon One 是一个专为非营利组织和会员协会设计的管理软件，可以管理筹款活动、事件和沟通，提高参与度和收入，并提供报告工具。
Springly
springly.org
Springly是一个集成的非营利组织管理软件，提供筹款、会计、网站建设及电子邮件等功能，帮助组织简化日常管理。
Amilia
amilia.com
Amilia是一个综合管理平台，帮助组织简化注册、会员管理和活动运营，促进社区参与和在线交易。
Raklet
raklet.com
Raklet是一款全面的会员管理平台，帮助组织管理会员、创建活动、收集捐款及进行有效沟通工具。
Ugenie
ugenie.io
Ugenie 是一款帮助会员企业管理社区的应用，提供沟通、活动、课程等功能，简化运营和数据管理。
Member365
member365.com
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM是英国领先的会员管理软件，帮助企业有效管理客户互动和数据，提升客户关系和满意度。
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm是一款可定制的协会管理系统，满足不同协会的需求，提供友好的用户体验和技术支持，以提升协会管理效率。
Clubistry
clubistry.com
Clubistry是一款综合俱乐部管理软件，提供会员管理、在线支付、活动管理等功能，简化俱乐部运营。
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech是一个云平台，专为管理和发展校友社区而设计，支持通信、协作及事件管理，适用于教育机构和公司。
Join It
joinit.com
Join It 是一款会员管理服务，帮助组织有效跟踪、管理和发展社区，同时整合支付、邮箱和活动组织等功能。
Memberplanet
memberplanet.com
成员Planet是一款云基础的会员管理软件，帮助组织管理会员、活动和沟通，适用于24000个组织，包括美国空军。
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect是一个帮助俱乐部和组织收集会费的应用，简化付款请求、管理和财务跟踪。