应用商店优化软件 - 最热门应用 - 美国

Metrikal

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ShyftUP 是一家移动 UA 机构，它构建了 Metrikal 供其客户内部使用。其他分析产品无法捕获所需的可操作数据。 Metrikal 仪表板上的每个数据连接、显示的每个数据可视化以及报告的每个 KPI 都会影响增长。我们的业务：揭开 ASO 绩效的神秘面纱 - Metrikal 是应用营销报告和分析的一站式商店。在一处可视化并量化 ASO 工作的真正影响。重新访问您的应用程序历史数据以做出更好的未来决策。整合 ASO KPI - Metrikal 连接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 开发者控制台和 Mobile Action 并从中提取数据。结合这些来源的数据，Metrikal 能够准确地收集和处理数据以实现移动增长的相关 KPI。我们收集您需要的所有重要 KPI，并将其呈现在一个应用程序仪表板上。连接 ASO 和 Apple Search Ads 之间的点 - Metrikal 在关键字级别可视化并量化 App Store Optimization (ASO) 和 Apple Search Ads 之间的关系。了解您的付费广告如何影响您的自然排名和安装，反之亦然。改进 ASO 跟踪 - 不要在 ASO 更改和活动上线时丢失对其的跟踪，并错过了解它们如何影响 KPI 和关键字排名的机会。 Metrikal 跟踪变化以及它们如何影响关键字排名和安装。