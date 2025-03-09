Pellerex

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由独立和托管基础、API 和实时服务组成的生态系统，可帮助您快速构建和转换软件。我们的基础将使您的上市时间缩短数月，而我们的 API 将帮助您专注于您的产品，而不是周围的基础设施。 Pellerex 是一个 Cloudnative 登陆区。它在 UI、API、DevOps、容器和基础设施层的全堆栈环境中为您提供所有基本软件功能，包括身份、支付、消息传递和市场。它有 Enterprise 和 Hub 两种风格。企业版部署在您的基础设施上，让您可以访问代码和您这边的整个堆栈。 Hub 版本由我们管理，使您能够以服务的形式访问多租户环境中的所有基本服务，而您只需在其上部署应用程序和 API，其余部分由我们管理。