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API 管理工具使用户能够在安全的开发环境中监督、控制其应用程序编程接口 (API) 并从中获利。这些工具可帮助管理员监控其团队发布的 API 的连接稳定性、流量、错误和安全性。 IT 部门在 API 生命周期的后期制作阶段使用这些工具，并在 API 设计完成后从开发人员手中接管。至此，API的所有维护、监控和管理都发生在API管理平台内。虽然一些 API 市场解决方案包括用于管理 API 的工具，但这些工具主要侧重于选择外部 API 来增强产品，而不是管理 API 本身。
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APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一个智能集成平台 (iPaaS)，可连接应用程序并使业务流程自动化。该平台有一个内置的低代码可视化集成设计器“ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
人数据实验室提供超过15亿个人的简历、联系、社交和人口统计信息的数据集，帮助组织优化数据管理和丰富流程。
Informatica
informatica.com
Informatica是一个数据管理平台，帮助企业集成和管理数据，提供数据质量和治理支持，促进数据驱动决策。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推动转型的智能集成和自动化公司。 Boomi 平台使企业能够更快地连接应用程序、人员和数据，以消除应用程序和数据指数级增长造成的数字碎片。通过结合生成式 AI、预构建的应用程序连接器、低代码自动化、常见业务流程的配方、完整的 API 生命周期管理以及用于云和混合本地集成的事件驱动架构，Boomi 平台提供了广度和深度的解决方案在具有企业级安全性、可扩展性和可靠性的易于使用的平台中提供现代数字化转型所需的支持。
Xano
xano.com
Xano 是一个无代码后端平台，允许用户轻松构建可扩展的应用程序后端，支持数据库管理和API集成，适用于各种开发需求。
Moesif
moesif.com
通过强大的可观察性和货币化平台跟踪和增加 API 使用情况。
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一种开源授权服务，可帮助开发人员在其应用程序中实施和实施访问控制。 Warrant 是一个专用的集中式平台，用于处理用户授权和访问控制，以便工程团队可以专注于构建其核心产品。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份验证和授权 - 洞察力和可观察性：日志、跟踪、指标、警报、分析、DORA 指标、业务洞察
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用于生成 REST API 的无代码、基于云的工具之一。它可以让开发人员立即从任何数据源生成 RESTful API，从而消除现代移动、Web 和物联网应用程序的后端开发。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 集成平台，可将分销商的 ERP 系统连接到任意数量的业务应用程序，包括电子商务平台、CRM、库存、会计、物流和 3M 等市场。根据集成情况，它可以提供实时客户数据、产品数据、库存数据、订单数据、财务数据等。它可以帮助分销商节省数千小时的手动工作，创建更顺畅的工作流程，并在准确数据的支持下做出更好的决策。我们很高兴能够帮助各个行业的数百名经销商。我们曾与 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成员）、Province Electrical（加拿大施耐德电气经销商）、C-Line Products、Bosch Hydro Connections、WG Henschen、Belmont Equipment & Technologies 和 Marysville 等公司合作。船舶经销商 - 帮助他们节省成本并提高业务洞察力。好了，说了这么多，以下是您今天切换到集成平台将获得的价值： • 无需手动同步 • 无需开发人员即可进行更新 • 安全可靠地自动执行数据传输 • 映射和修改数据直观、可视化的仪表板 • 建立在灵活的架构之上，可实现全面定制 配置完所有内容后，DCKAP Integrator 将掌控整个集成流程并实现自动化。将成本高昂且耗时的手动操作流程委托给 DCKAP Integrator，以便您可以专注于为客户创造非凡的体验。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一个全面的B2B销售平台，支持通过WhatsApp进行团队协作、自动化和与CRM系统集成。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly 是一个基于云的平台，旨在帮助开发人员创建、管理和模拟模拟 API 以进行开发和测试。它提供了一系列与其他模拟工具不同的功能，例如用于数据生成的 AI 集成、用于跟踪更改的模拟差异以及用于自动添加端点的 Chrome 扩展。 Mockfly 的主要功能包括： * 直观的界面：它具有用户友好的界面，可以轻松创建和管理模拟 API。 * 协作功能：您可以邀请团队成员就 API 模拟项目进行协作，使其成为团队环境的理想选择。 *多个响应：它允许您为单个端点创建多个响应以模拟不同的场景。 * 自动文档：Mockfly 可以自动为您的 API 生成全面的文档，节省时间和精力。 * 随机数据生成：与 Faker.js 集成允许您将随机数据添加到 API 响应中，以进行更真实的测试。 *人工智能支持的功能：人工智能用于生成真实的模拟数据和自动端点描述，从而提高效率。 * 实时协作：团队可以通过模拟 API 项目的实时更新进行高效协作。 * Mockfly 还提供免费版本，每天限制 500 个请求，允许用户探索其功能，而无需付费计划。
ModelsLab
modelslab.com
为让人工智能更易于使用奠定基础。 Models Lab 是一套 API，可让企业轻松创建视觉内容。我们的 API 易于使用并与各种应用程序集成，使各种规模的企业都可以利用我们的服务。
Pellerex
pellerex.com
由独立和托管基础、API 和实时服务组成的生态系统，可帮助您快速构建和转换软件。我们的基础将使您的上市时间缩短数月，而我们的 API 将帮助您专注于您的产品，而不是周围的基础设施。 Pellerex 是一个 Cloudnative 登陆区。它在 UI、API、DevOps、容器和基础设施层的全堆栈环境中为您提供所有基本软件功能，包括身份、支付、消息传递和市场。它有 Enterprise 和 Hub 两种风格。企业版部署在您的基础设施上，让您可以访问代码和您这边的整个堆栈。 Hub 版本由我们管理，使您能够以服务的形式访问多租户环境中的所有基本服务，而您只需在其上部署应用程序和 API，其余部分由我们管理。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家领先的数据提供商，在主要搜索和电子商务网站上拥有 10 个 API。大多数数据源价格昂贵且范围有限，因此很难识别真正有助于业务增长的见解。我们为希望成为行业最聪明的组织提供可靠、稳健、实时的数据。我们提供经济实惠且灵活的可扩展定价模型，因此您可以在需要时根据需要购买尽可能少或任意多的数据。其他提供商通过昂贵的平台过滤数据，为您提供部分结果的图片 - 这与您的竞争对手看到的图片相同。我们提供与您现有的数据生态系统集成的大量、精细的数据，以便您可以定制分析并找到独特的见解。借助 Traject Data，您可以访问和控制更多数据，以快速轻松地识别见解并做出更明智的业务决策，帮助您的业务发展。
Apitally
apitally.io
Apitally 为 REST API 监控提供了一个简单的 SaaS 解决方案，重点关注数据隐私和经济性。使用 Python 或 Node.js 对新项目和现有项目进行设置和使用非常容易，并且从不收集敏感数据。 API 流量监控和分析：使用我们简单的仪表板跟踪 API 请求、错误、响应时间等。深入了解每个端点的使用情况和性能。按 API 使用者进行过滤以了解不同的使用模式。 API 正常运行时间监控和警报：监控 API 正常运行时间和可用性。如果出现问题，请立即收到警报。支持的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST Framework、Express、NestJS、Fastify、Koa 为什么选择 Apitally？关注数据隐私。不收集敏感数据。易于与新的和现有的 API 项目集成。对性能没有影响。无需更改基础设施。请求数量没有限制。提供免费计划。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 转变技术团队的 API 管理。我们的平台提供实时监控、错误跟踪和性能洞察，确保您的 API 完美运行，并且您的出站 API 集成不会因重大变更而影响您的业务。帮助您的支持团队调查客户投诉，并帮助您的工程团队更好地了解他们的系统以及他们所依赖的系统。
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一个基于 API 的视频平台，为内容提供商、付费电视运营商和 OTT 服务提供商提供了一种简单、快速且可靠的方式，为其订户提供先进的流媒体质量。它实时调整流媒体，以便观众自动获得正确的流媒体。它根据有关消费者、内容权限、网络、位置、设备等的信息对流进行个性化。该平台通过提出内容替换、虚拟通道或 DAI 等应用程序来将视频流情境化，未来还会推出更多应用程序。从最终用户体验的角度来看，broadpeak.io 服务是一个游戏规则改变者，因为它确保每个观众正在观看的内容始终是最相关的，无论使用什么视频交付平台。
Hyphen API
hyphenapi.com
连字符API提供了一组用于开发者和企业的可直接集成的API，简化数据交换与自动化工作流。
RSS API
rssapi.net
RSS API通过REST API轻松解析RSS、ATOM和JSON供稿，并通过Webhooks接收新内容，便于开发者整合和管理动态内容。
Userparser
userparser.com
Userparser 是用户代理解析器和 IP 地址查找 API，可将用户代理和 IP 地址转换为详细的分析数据。用户代理解析器和 IP 查找 API 是两个可用于帮助识别用户位置的工具。用户代理解析器通过查看用户浏览器发送的 HTTP 标头中包含的信息来工作。此信息包括用户的操作系统、浏览器类型和其他详细信息。 IP 查找 API 使用 IP 地址数据库根据 IP 地址对用户进行地理定位。用户代理解析器和 IP 查找 API 都可用于近似用户位置和设备检测，但它们具有不同的优点和缺点。用户代理解析器对于通过移动电话访问互联网的用户来说更加准确，因为这些设备通常在其 HTTP 标头中发送更详细的信息。 IP 查找 API 对于移动和台式计算机或笔记本电脑用户来说都更加准确，因为他们的 Web 浏览器倾向于在 HTTP 标头中发送更多或更少的详细信息。您可以使用 Userparser 在单个 API 调用中执行解析的用户代理和 IP 地址查找。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一个AI驱动的集成平台，通过连接和同步应用程序与服务的数据，自动化复杂的业务流程，提高集成效率。
Apigee
google.com
Apigee 是一个用于构建、管理和安全 API 的平台，支持各种环境和规模，提供分析和生命周期管理功能。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一个云原生的低代码集成平台，支持通过API连接SaaS和本地应用，提升企业集成能力。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它确实有效。将您的 HTML <form> 转换为功能齐全的内容 获取电子邮件通知、上传文件、与其他应用程序集成。 3 分钟即可完成设置并免费使用。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 通过强大的集成和企业低代码应用程序开发解决方案来实现业务转型。我们是唯一一家整合并简化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的提供商，以放大本地、基于云和 SaaS 系统的价值并加速数字化进程。全球数以千计的组织依靠 Jitterbit 深厚的专业知识、屡获殊荣的技术和广泛的合作伙伴网络来帮助他们节省时间和金钱、消除摩擦并降低风险，而不影响用户体验。与 Jitterbit 合作，企业可以实现运营转型并面向未来，同时创造更快乐、更高效的员工。
Kong
konghq.com
Kong是一个API管理平台，简化API的开发、部署和管理，支持多种环境和灵活的插件架构，增强安全性和可扩展性。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一个免费的测试数据生成器，允许用户生成CSV、JSON、SQL和Excel格式的自定义数据集，用于软件测试和演示。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一个简化API开发、测试和管理的多功能工具，支持HTTP请求，促进团队协作。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一个集成平台，连接云数据源、SaaS应用和本地软件，简化数据和应用的集成。
Stellate
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扩展、检查和保护您的 GraphQL API。在边缘缓存您的查询，深入了解其使用情况并保护其免受恶意查询的影响。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一个API开发平台，提供设计、测试和文档工具，支持多种协议，帮助团队提高API质量和团队协作。
Workato
workato.com
Workato是一个集成和自动化平台，支持无代码创建工作流和应用连接，提升业务效率并确保安全性。
MovingLake
movinglake.com
默认情况下，数据和后端连接器本身是事件驱动且实时的。 MovingLake是最先进的API连接平台。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub是一个协作平台，提供API设计和文档的集中管理，支持版本控制和API测试，确保文档和接口的标准化。
Backendless
backendless.com
Backendless是一个可视化应用开发平台，提供低代码和无代码工具，支持数据库、用户管理、推送通知等功能，简化应用后端开发。
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zuplo.com
Zuplo 从第一天起就帮助您提供出色的 API。初创公司和大型企业使用我们部署在边缘的无服务器 API 网关，通过令人惊叹的 DX 提供 API 身份验证、速率限制和开发人员文档。您可以从 zuplo.com 免费开始，并在几分钟内发布 API。
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当今营销人员成功的关键是准确了解在何处以及如何投资下一笔广告资金。 Singular 通过下一代归因、全漏斗营销数据和一流的欺诈预防功能提供营销投资回报率的完整视图，帮助营销人员实现这一目标。借助 Singular，您能够 - 衡量并报告您使用的所有渠道：使用 Singular 的开放集成框架衡量应用程序、网络、短信、推荐、电子邮件和电视的跨平台性能。 - 通过将归因与领先的成本聚合相结合来分析投资回报率：强大的数据连接器满足归因，以释放每个营销活动、发布商、创意和关键字的营销绩效。 - 跟踪和分析整个用户生命周期：捕获整个用户旅程，通过深层链接、网络到应用程序和跨设备归因来报告跨平台的获取和重新参与情况。 - 通过一流的欺诈预防措施阻止更多欺诈：将广告预算集中在真实用户身上，并通过更多检测方法和预先归因欺诈拒绝来避免误报。 - 监控单个托管管道以获取可供分析的营销数据：将归因、广告支出、创意、出价和广告货币化数据直接加载到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 与全球一些最大的移动应用发行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
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将 API 可观察性提升到一个新的水平。超级容易集成和培训开发人员。让您能够查看 API 发生的一切的功能！主要功能包括：实时API监控、自动生成文档、请求共享、一键测试、强大的过滤和分析、错误跟踪等。
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大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。