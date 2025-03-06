分析平台 - 最热门应用 - 美国

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分析平台有时称为商业智能 (BI) 平台，为企业提供了吸收、构建、探索和解释数据的综合工具包，揭示可操作的见解，从而增强决策并为业务战略提供信息。虽然其中一些平台需要 IT 参与来设置分析基础设施、集成基本数据源和数据准备，但其他平台则旨在供非技术用户轻松配置和使用，称为自助服务平台。 业务分析师、数据科学家和其他利益相关者可以利用这些平台来准备、建模和提炼数据，深入了解公司的日常运营并促进明智的决策。其作为分析平台的关键在于其提供端到端分析解决方案，包括五个关键组件：数据准备、数据建模、数据混合、数据可视化和见解交付。
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Tableau
tableau.com
Tableau是一个分析平台，它改变了我们使用数据来解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用他们的数据。 Tableau是最广泛，最深的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理，视觉分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动更好的业务成果 - 与Salesforce在Tableau Pulse中建立的行业领先的爱因斯坦都可以重新想象数据体验，这使数据变得更加重要每个人都可以使用数据可视化工具的专业知识。 Tableau Pulse可用于Tableau Cloud用户，并利用Tableau AI的功能以更具个性化，上下文和智能的方式传递数据。在https://tableau.com/pulse Tableau Cloud上了解更多信息，以快速，灵活，直观的分析能力更聪明，洞察力驱动的决策。在世界＃1分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder提供了一种现代的数据准备方法，使其更快，更易于组合，形状和清洁数据进行分析。
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商业智能市场值得信赖的领导者，自豪地帮助数千个数据团队和业务用户利用他们的数据做出更明智的决策。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时，DataSquirrel 可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共享/协作
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
Chartio
chartio.com
对每个人来说都很简单。对于数据团队来说足够强大。 Chartio 是一种基于云的业务分析解决方案，其使命是使组织内的每个人都能够访问、探索、转换和可视化他们的数据。有了 Chartio，每个团队成员现在都可以回答自己的问题。
Mineo
mineo.app
MINEO 是一个探索数据、构建和部署 Python 增强笔记本的平台。它还使用机器学习来监控数据的质量 更好的 Python Notebook --------------------------------- Mineo 需要通过添加生产级功能，将 Python 笔记本提升到一个新的水平，例如： * 可切换布局模式：笔记本、仪表板和移动设备。 * 无代码小部件（SQL 查询、图形、表格、KPI、标题、图像和表单），无需编程即可探索您的内容并与之交互。 * 集成SQL数据源，直接访问数据库。 * 与 Jupyter 笔记本兼容。从 .ipynb 导入现有笔记本或从mineo 导出到其他应用程序。 * 内置版本控制系统 * 能够共享和协作。 * 集成文件系统可存储高达 10TB 的数据。 * 能够将笔记本导出为 PDF * 支持项目范围变量 * 支持 Python 块、Markdown、LaTeX 和小部件。 * 用户/组级别的详细日志和权限（查看、查看代码、执行）。 * 由 OpenAI 提供支持的自动代码生成。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (also written opentext) is a Canadian company that develops and sells enterprise information management (EIM) software.OpenText, headquartered in Waterloo, Ontario, Canada, is Canada's largest software company as of 2014 and recognized as one of Canada's top 100 employers 2016 by Mediacorp Canada Inc.OpenText software applications manage content or unstructured data for large companies, government agencies, and professional service firms. Opentext旨在解决信息管理要求，包括管理大量内容，符合监管要求以及移动和在线体验管理。Opentext在全球范围内雇用了14,000多名员工，并且是一家公开交易的公司，在纳斯达克（OTEX）（OTEX）和多伦多证券交易所（Otex）上列出。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屡获殊荣的现代商业智能 (BI) 和分析平台，专为云而构建。借助 Sigma，任何人都可以使用他们已知的电子表格函数和公式来探索云规模的实时数据，直至最细微的细节。我们熟悉的类似电子表格的界面将 SQL 的全部功能交付给任何用户，同时保持云数据仓库中数据的新鲜和安全。数据优先的公司使用 Sigma 帮助其员工、客户和合作伙伴摆脱仪表板的限制，自行探索数据，从而做出更好、更快的决策。我们的软件旨在利用云数据仓库的性能来组合数据源并立即分析数十亿行数据 - 无需编码。
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现无缝协作。 * 与 macOS、Windows 和 Linux 跨平台兼容 * 适用于 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构建的。最好的都是用 Observable 创建的。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
Grow
grow.com
Grow是一个无代码的全栈业务智能（BI）平台，它使您的组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过在一个易于使用的平台中结合ETL，数据仓库和可视化，任何组织都可以将其数据连接并探索其表面见解。我们的无限用户许可证模型使每个人都可以访问所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出明智的决定，以加速其成长。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 的专有 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的尖端研究为基础，具有独特的优势，可以帮助运营团队在不确定性和不断变化的情况下提高决策的速度和准确性，最终提高其业务的投资回报率，同时采用最新的数据科学技术任何数据专业人员都可以访问。了解更多 https://www.ikigailabs.io
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 与我们联系。
Altair One
altairone.com
Altair One™在一个地方提供了动态，协作访问模拟和数据分析技术以及可扩展的HPC和云资源。
Incorta
incorta.com
Incorta 的开放数据交付平台简化了对来自多个复杂企业系统的数据的访问，以释放组织数据的全部价值，使其易于分析。在 GV、Kleiner Perkins、M12、Prysm Capital、Telstra Ventures 和 Sorenson Capital 的支持下，Incorta 帮助最具前瞻性的公司应对最严峻的数据挑战，从中端市场的创新者到财富 1000 强行业的领导者，如 Broadcom、Comcast、和快门。欲了解更多信息，请访问 www.incorta.com。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，这是一款专为注重时间的分析师和操作员设计的综合性无代码数据工程解决方案。通过整合分散的数据源、利用 ETL、数据仓库和转换功能来简化数据管理流程。借助 Datazip 的直观平台，只需 45 分钟即可创建可靠、可扩展的数据基础架构。体验快速的数据连接、强大的查询和流畅的导出，以推动富有洞察力的决策。
Explo
explo.co
Explo 提供了强大的嵌入式仪表板和报告解决方案。与每个客户安全地共享可定制的产品分析、项目报告和 KPI，同时无缝匹配您的产品设计。通过编辑仪表板和构建自己的自助数据报告，让您的用户能够探索自己的数据。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
MachEye
macheye.com
MachEye 的增强分析平台改变了组织集成数据、决策和运营的方式。虽然当前的商业智能平台仅回答有关数据的“内容”问题，但 MachEye 可以帮助用户为组织中的每个人回答“内容、原因和方式”场景。除了图表和自助分析之外，任何级别的决策者现在都可以通过“类似 Google”的搜索体验和“类似 YouTube”的视听体验获得可行的见解和建议。 MachEye 为数据添加了一个可操作的“播放”按钮！欲了解更多信息，请访问 https://www.macheye.com。
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保健、媒体和广告、酒店、制造、公共部门等）1,000 多个领先组织的信任和使用。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心和共同观点。 - 一流的 UI、API 和工作流程自动化 - 久经考验的扩展能力 - 强大的治理和安全性 - 云原生、灵活的交付
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti.com
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款产品，可让您在 SQL 数据库（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上构建仪表板并设置警报。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有关 Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全栈 BI 软件提供了在线和离线广告、电子邮件营销、网站分析、需求生成、电子商务、CRM/销售和其他数据领域的真实报告来源之一。 - 为您的企业或客户提供可扩展的数据仓库。 - 40 多个即插即用连接器 + 自动化数据管道。 - 无缝集成离线或其他没有可用连接器的数据。 - 先进的跨平台数据混合和对齐，以及有价值的数据清理和卫生支持，以确保报告的准确性。 - 让您能够快速了解营销渠道的整体健康状况，并推动对潜在客户开发、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影响。 - 预算友好的客户经理和按需 BI 配置专家，作为您的团队或机构的合作 BI 扩展。访问网站：https://www.calibrate.thearena.ai
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一个 AI 内容创建、协作和工作流程管理平台，旨在帮助独立营销人员/创作者、精益内容团队甚至大规模内容制作团队以前所未有的速度和成本效益数倍地创建和发布内容。该平台的主要功能： - 超过 100 多个人工智能内容创建、构思、优化和 SEO 工具，可快速创建以结果为导向的内容（涵盖的用例 - 博客、社交媒体、电子邮件、视频、新闻稿、文案、广告、摘要）等等）。创建您自己的 AI 模板选项和品牌声音。 - 完整的内容项目管理和工作流程自动化支持，包括任务分配、内容日历管理、自动通知、发布、自由职业者管理等 - 强大的 SEO 简介以及人工智能主题构思 - 自定义内容模板以及强大的文档内和工作区协作功能- AI 图像、免版税图像和图形 - 使用 AI 进行批量内容创建（例如批量生成内容描述） 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、抄袭和语法检查、自定义报告、AI 品牌声音等等。
Biuwer
biuwer.com
Biuwer 是一个强大的基于云的业务数据分析平台，可帮助您轻松分析业务数据并创建富有洞察力的报告和仪表板，以做出明智的决策。它还使您能够在几分钟内轻松创建和共享强大的报告，而无需任何技术知识。
panintelligence
panintelligence.com
灵活的 SaaS 嵌入式分析。降低复杂性、加速您的路线图并确保您的 SaaS 解决方案面向未来我们的分析软件 (pi) 嵌入到您现有的数据堆栈中，减少技术债务并为您的客户提供更加身临其境的数据体验。 pi 已为您构建了低代码，并且为您的客户提供了无代码。您可以将开发时间集中在核心产品上，以加速您的路线图，并且您的客户可以自助做出数据驱动的决策，而无需技术技能。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解您的意图并生成检索您所需信息所需的查询。 2. 高级数据集创建：将简单语言描述无缝转换为 SQL 查询。我们的人工智能引擎解释您的指令，构建 SQL 查询，并从连接的数据库中检索相关数据，从而使数据提取更快、更容易访问。利用动态参数创建响应用户输入的可定制数据集 3. 可定制的报告：定制您的报告以满足您的具体需求。自定义数据可视化、格式设置和分组，以创建富有洞察力且具有视觉吸引力的报告，从而有效地传达数据。集成动态参数以启用交互式过滤和个性化报告视图。 4. 可定制的仪表板：使用我们直观的拖放界面轻松构建动态仪表板。排列视觉元素并调整其大小，以制作仪表板，提供数据的全面概述，从而实现快速洞察和决策。 5. 发布和嵌入：使用受密码保护的发布方式与利益相关者安全地共享您的报告和仪表板。这可确保只有经过授权的个人才能查看您的报告并与之交互。您还可以将报告和仪表板集成到外部平台或网站中。通过在必要时嵌入可视化来提高可访问性和覆盖范围。 6. 连接最喜欢的数据库：轻松连接到您喜欢的数据库，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多选项即将推出。通过直接在 Flowtrail AI 中访问您喜欢的来源的数据来简化您的工作流程，无需手动提取和导入数据。
Logiblox
logiblox.com
即时分析。自助商业智能。高级分析。无需编码。释放数据价值：获取洞察、更好地预测并实现优化。提供模板和连接器。通过数据自动化、清理、可视化和行动洞察，在几分钟内创建您自己的分析解决方案。根据您的定制流程需求灵活且模块化。
Planr
planr.com
Planr 是一种企业 SAAS 解决方案，使用先进的人工智能来预测收入和销售业绩，揭露隐藏的障碍，帮助您和您的团队加速销售增长。 Planr 使您能够即时访问针对未来目标的预测收入的公正、智能的视图，准确度高达 96%。 Planr 的 AI 支持工具可供首席执行官、投资者和领导团队使用，它可以为您的数据提供公正、科学的视图，并以 96% 的准确度预测您的 NTM 收入。 Planr 类别包括：企业绩效管理、薪酬管理、营销分析、销售和运营规划、销售绩效管理和劳动力管理。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板
Kyligence
kyligence.io
欢迎来到下一代商业智能，您的业务指标不仅仅是数字，而是触手可及的强大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，这是您的集中式指标中心，可将数据转化为可操作的情报。 Kyligence Zen 植根于单一真实指标来源，为每个人提供专为现代企业量身定制的准确、全面、智能的决策支持。
Caplena
caplena.com
Caplena 是一个人工智能反馈分析平台，它正在改变品牌从开放式反馈中发现见解的方式。 将文本数据与定量变量相结合，它使用户能够将铺天盖地的反馈、评论和 NPS 调查数据转化为可行的机会。 如今，DHL、汉莎航空和 Euromonitor 等 200 多个品牌和市场研究机构信任 Caplena 能够将客户和员工的反馈快速转化为可行的见解。 那么，Caplena 与其他人工智能工具有何不同？这一切都是为了提供最终的灵活性和透明度。它与 Qualtrics、Brandwatch、Trustpilot 或 Google 地图等平台集成，或允许用户上传数据以方便分析或竞争基准测试。 Caplena 利用可微调、评分和可信的先进人工智能算法，确保跨 100 种语言的可靠主题建模和分配。它揭示了主题级别的情绪、趋势和相关性。用户可以在可定制的仪表板中可视化见解，通过聊天机器人界面与它们交互，并在整个组织中共享它们以推动变革。 Caplena 总部位于瑞士，是一支由数据和用户体验爱好者组成的国际团队，旨在彻底改变品牌利用反馈的方式。他们也在招聘，所以有兴趣的人应该查看他们的职业页面。
Isima.io
isima.io
在人们听说大数据这个术语之前，Isima 团队就处于改变互联网巨头、对冲基金和存储公司数据业务处理方式的前沿。
Northbeam
northbeam.io
Northbeam 是一个营销智能平台，为品牌提供媒体混合建模、多点触控归因和增量，所有这些均由机器学习和第一方数据提供支持。借助 Northbeam 先进的基于浏览器的平台，品牌可以将销售归因于广告、预测营销收入并进行比以往更高效的营销。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一级企业级分析操作系统，可从单用户自助分析扩展到千用户集中部署，涵盖简单但有效的数据可视化到高级机器学习功能。不可知的分析操作系统具有适用于任何设备和操作系统的通用客户端。它可以安装在大多数平台上（本地或云端），并且可以针对最流行的数据堆栈进行操作。金字塔允许用户和组织平衡自助服务生产力和治理。它是一个自适应分析平台，可根据用户需求和技能提供不同的功能和体验，同时将内容作为共享资源进行管理。它旨在支持组织的整个决策工作流程，并为每个人提供进行自助分析的工具。重要的是，分析操作系统解决了“最后一英里问题”，缩小了组织规定的分析策略与实际分析实施之间的差距。 Pyramid 具有六个不同的分析模块（模型、制定、发现、说明、呈现和发布）以及管理控制台和内容管理系统，可在整个分析工作流程中提供真正通用的分析体验。
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD 是一款一体化商业智能套件。为组织中的任何人配备易于使用的数据分析工具，为各个级别提供可操作的情报。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise 是业界领先的智能数据运营平台，提供完整的编排、自动化和分析功能组合，确保分析可以快速部署到业务工作流程中。
1010 Data
1010data.com
它旨在使用单一、有凝聚力、易于集成的系统提供对所有数据的强大见解。它可扩展、民主、灵活且速度惊人。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube 是一个自动化平台，使团队能够在几分钟内轻松创建自定义数据和分析应用程序，而无需编写代码。
Imply
imply.io
我们的实时分析数据库由 Apache Druid 构建，使开发人员能够构建下一代分析应用程序。借助 Imply，开发人员可以不受限制地进行构建，因为我们的数据库使他们能够以无限规模和最佳经济效益在流式和批处理数据上创建交互式数据体验。 Imply 为 Apache Druid 提供完整的开发人员体验。 Imply 由其原始创建者创建，通过提交者驱动的专业知识、轻松的操作和云部署来提高数据库的速度和规模，以轻松满足开发人员的应用程序需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等领先投资者的支持下，Imply 正处于快速增长轨道，颠覆了 1000 亿美元的数据库市场，客户包括 Twitter、Salesforce、Atlassian、Reddit 和 InterContinental Exchange。