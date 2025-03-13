ALM 软件套件 - 最热门应用

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应用程序生命周期管理 (ALM) 软件套件促进软件应用程序从最初构思到最终交付的开发。这些套件创建了一个协作生态系统，用户可以在其中共同工作并完成创建或增强软件的任务。 ALM 套件建立了设计、测试、部署和管理软件应用程序的流程，为开发、质量测试、需求管理和项目管理提供集成功能。不同部门可以在整个软件创建过程中使用 ALM 套件：开发人员在创建阶段使用 ALM 套件，产品经理或质量保证主管则在部署后进行监控。 ALM 套件适用于各种软件项目，并在整个开发生命周期中为担任各种角色的员工提供支持。它们通常与项目管理工具集成或共享功能，并且可能包含或连接设计和开发软件，例如集成开发环境 (IDE) 或原型设计工具。