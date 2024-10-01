ALM 软件套件 - 最热门应用 - 墨西哥

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应用程序生命周期管理 (ALM) 软件套件促进软件应用程序从最初构思到最终交付的开发。这些套件创建了一个协作生态系统，用户可以在其中共同工作并完成创建或增强软件的任务。 ALM 套件建立了设计、测试、部署和管理软件应用程序的流程，为开发、质量测试、需求管理和项目管理提供集成功能。不同部门可以在整个软件创建过程中使用 ALM 套件：开发人员在创建阶段使用 ALM 套件，产品经理或质量保证主管则在部署后进行监控。 ALM 套件适用于各种软件项目，并在整个开发生命周期中为担任各种角色的员工提供支持。它们通常与项目管理工具集成或共享功能，并且可能包含或连接设计和开发软件，例如集成开发环境 (IDE) 或原型设计工具。
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款应用程序打包工具，使您能够在浏览器中发现（创建安装文档）、打包和测试应用程序，无论 VPN 或特定技能如何。该工具将您的工作流程与打包环境以及适用于 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集集成。您只需单击一个按钮即可编辑、部署和重新打包它们。我们的解决方案允许您同时使用多个应用程序，并使用一个打包工作区，无需数千个设置，也无需用户友好的界面。 Apptimized 提供对干净虚拟机的访问，您可以在其中跨不同操作系统打包和测试应用程序包，并确保其符合您的软件环境。包括来自应用程序打包专家的免费 24/5 支持聊天。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
PubNub
pubnub.com
软件开发团队将 PubNub 作为现代应用程序堆栈的一部分，以支持任何规模的用户之间需要实时通信和协作的功能。 PubNub 可以轻松构建聊天应用程序、数字白板、具有实时更新的实时仪表板、具有实时位置覆盖的地图以及许多其他依赖于实时更新和即时通信的功能等体验。是什么让我们与众不同？ ~可扩展性~ PubNub 是业界最具可扩展性的平台，允许快速并发使用，而不会造成经济损失。由于我们允许无限数量的并发用户，因此您永远不必担心因增长而导致成本呈指数级增长。 * 每月处理超过 8 亿个活跃设备和超过 3 万亿次 API 调用。 * 创下超过 1,050 万用户的最大在线并发活动记录 * 一位互联健身...
Ably
ably.com
Ably 解决了实时工程中最复杂和要求最高的方面，使开发人员可以轻松支持和扩展实时应用程序，例如聊天、多人游戏、实时 GPS 位置更新、物联网设备控制等。为此，我们提供云基础设施和 API，帮助开发人员在设备之间实时传输数据。 Ably 的 API 通过标准化编程接口公开整个 Ably 基础设施，并包括可扩展的 Pub/Sub 通道。我们的 API 包括内置的用户状态和消息历史记录，以及通过 WebSockets、MQTT 和 SSE 等开放协议进行流传输。此外，我们的 API 将数据推送到 Ably 网络外部的云或环境，以便您可以触发现有的业务逻辑和事件，并使用 APNS 和 GCM 提供本...