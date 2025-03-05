人工智能写作助手 - 最热门应用 - 乌克兰

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
提交新应用
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球领先的AI写作援助公司，每天被超过3000万人和70,000个专业团队信任。从立即创建初稿到完善所有信息，Grammarly可以帮助500强财产的96％的人获得观点，并获得结果，而不会损害安全性或隐私。我们认为，伟大的写作能完成工作。 Grammarly的产品产品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用于教育）在您所做的工作中，在500,000多个应用程序和网站上提供上下文相关的写作支持。 Grammarly成立于2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，这是时代最有影响力的公司之一，AI中最具创新性的公司之一，也是Inc.最好的工作场所之一。我们采用遥远的混合工作模型运作，这意味着我们主要在家中工作，并在北美和欧洲的枢纽举行亲自合作。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一个由AI驱动的写作平台，可帮助150个国家 /地区的每月活跃用户超过3500万。 Quillbot凭借其创新的人类产品，旨在使写作毫无痛苦，同时保留用户的独特视角和声音。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Reword
reword.co
Reword 是一款人工智能驱动的写作编辑器，可帮助团队协作为读者制作优秀的文章。它提供了一系列功能，例如将相关信息直接提供给编辑的研究功能、协作工具以及诊断书面内容中的弱点的能力。 根据其网站，Reword 的人工智能模型是“针对读者进行训练的”，可以在内容中添加自然的内部链接，同时突出显示薄弱部分，并检测主题盲点。 该工具的版本控制功能使作者能够通过升级内容和提高用户满意度来更好地与受众建立联系。此外，Reword 的人工智能被设计为透明和道德的，重点是提供作者内容、关键字和短语的公平表示。 该工具与现有文章内容完全集成，可以轻松分析、优化和重新利用已发布的内容。 Reword 旨在优化书面内容的一系列功能使其成为企业、出版商和作家寻求提高内容质量、增加读者参与度并最终扩大受众群体的宝贵工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Hour One
hourone.ai
一小时，通过将所有工作流程集中在一个AI驱动的平台中，将所有工作流程集中为企业的内容创建。我们拥有市场最栩栩如生的化身，其自然动作生动地使您的业务信息动画。我们的模板，可定制为任何品牌，授权团队可以大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。另外，凭借快速渲染和顶级安全性，HOUR ONE作为专门为企业需求设计的主要内容操作系统而脱颖而出。过去花费几个月的时间，现在只需要几分钟才能产生更高的参与度...工作更聪明，一小时的工作不太困难，并且会产生个性化的业务视频来造成影响。 * Hourone是一种视频创建工具，允许用户使用各种模板，声音和角色创建营销视频和演示文稿。 *用户喜欢易用性，可供选择的声音和角色范围，快速过程和下载时间以及客户成功团队的支持。 *审阅者遇到了诸如机器人文本到谈话功能，有限的头像选项，临时用户的学习曲线，有限的品牌功能，较慢的负载时间以及缺乏某些功能的明确说明。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一个产品发现和开发平台。大多数产品策略都是建立在随机分散的数据和意见的基础上的。 Fibery 可以帮助您分析用户反馈或市场信号并确定最重要的见解，以便您知道下一步该做什么。 💡 在 Fibery.io 上开始 14 天免费试用。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
Exemplary AI
exemplary.ai
模范AI是一种多合一的内容创建工具，可将AI驱动的多语言转录，翻译和内容生成集成到一个平台中。 其用户友好的界面可以轻松的见解提取和内容创建，包括摘要，听力图，字幕和实时AI聊天。此外，用户可以生成AI剪辑，特定于平台的字幕和标签，从而简化了直接从平台上发布的社交媒体。 典范的AI非常适合内容创建者，研究人员，记者和专业人士，可以简化工作流程，提高生产率并通过其尖端AI解决方案提高内容可访问性。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
ChatUp
aichattings.com
Chatup AI，是最终的多功能AI伴侣，它彻底改变了您与尖端技术的数字互动。 Chatup AI拥抱了GPT 3.5和GPT 4.0的力量，介绍了一个新的人工智能时代，旨在丰富您的日常数字生活，融合创造力，陪伴和效率。无论您是追求发人深省的对话，艺术探索还是用于各种任务的简化工具，Chatup AI都可以作为您拥有无限可能性的世界的门户。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
ProWritingAid
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您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Simplified
simplified.com
简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome扩展，旨在成为您的个人AL助手，以轻松聊天和文案写作。只需点击CMD+M或Ctrl+M，然后开始与她聊天。或者让莫妮卡帮助您撰写和插入文本中的任何网页。从80多个模板中选择以快速生成营销副本。在Web Pageand中选择文本，让Monica为您解释，翻译，重新介绍。
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
younet.ai
younet.ai
Younet 是一个由人工智能 (AI) 提供支持的创新平台，使用户能够根据其数据知识创建个性化的 AI 模型。我们的平台利用自然语言处理 (NLP) 的力量来理解用户查询并提供准确的响应。 Younet 的应用程序涵盖客户服务、营销、科学、销售、分析和客户参与等领域，对于寻求深入了解客户行为并提供个性化体验的企业而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用于个人用途来解决智力任务。通过 Younet 体验人工智能的未来。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款专门将人工智能生成的文本转换为看起来自然且像人类的内容的工具。它旨在绕过人工智能探测器，确保材料无法被检测到且不受限制。该工具通过避免语法错误和不常见的术语来保持内容完整性，确保输出精美且专业。 AI Humanize 适合内容创作者、商业专业人士、营销和公关机构、SEO 专家、学术专业人士、学生和网络开发人员，提供增强 SEO、保留原创性并确保高质量、可读内容的解决方案。
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一体化生成式 AI 平台，使营销人员能够以不到一半的成本以 10 倍的速度创建优化内容。 Creaitor.ai 的功能涵盖了整个内容营销生命周期，从关键词规划、SERP 分析、SEO 文章写作、高级 SEO 评分、内容绩效跟踪等等。 Creaitor.ai 使中小企业能够以 40 多种语言以其品牌自己的声音生成内容。
Good AI
the-good-ai.com
Good AI是一款先进的人工智能写作助手，帮助您快速写出高质量的论文。它提供免费的人工智能论文写作器、人工智能论文大纲和其他写作工具来提升您的技能。 The Good AI 受到超过 200 万作家的信赖，旨在通过易于使用的界面让高级人工智能变得可用。 Good AI 论文作者由先进的神经网络 AI 模型提供支持，该模型已经过数百万篇高质量论文和文章的训练。这使得它能够在几秒钟内生成关于任何主题的独特、相关且准确的内容。 要使用它，您只需输入一个主题，选择论文类型、字数以及是否包含参考文献。然后人工智能将为您生成一篇完整的论文。如果你想自定义或添加更多内容，你可以使用自动完成功能告诉人工智能还需要写多少字。 主要特点和优点： * 在几秒钟内生成 2,500 字的论文 * 论文结构良好，信息准确 * 允许自定义自动完成功能 * 节省从头开始研究和写作的时间
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家学术写作咨询和编辑服务公司，为学生与具有不同研究领域资格的专家校对人员提供联系。
Essaybot
essaybot.com
Essaybot 是一款免费的人工智能论文写作工具，它可以推荐最佳内容，帮助作家找到灵感来源、释义句子并生成完整的句子。它还包括一个引文查找器，用于匹配来源并防止抄袭问题。 Essaybot 可以协助处理从电影剧本到心理学理论的各种主题。该工具可在线使用，并且此页面上不包含定价信息。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自动化在线写作助手，提供全套写作和修订工具，包括 AI 校对器、AI 释义器、AI 摘要器、语言翻译器和抄袭检查器。 Wordvice AI 旨在成为满足您所有写作和修改需求的一站式资源。 Wordvice AI 使用最新的人工智能技术来创建有用且直观的工具，非常适合研究人员、学生和商业专业人士。新的人工智能写作生成器和扩展目前正在开发中......
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何为网络创建内容的人的智能助手。它是一款人工智能驱动的工具，这意味着它使用人工智能来帮助您写得更好，并在谷歌等搜索引擎上排名更高。 将其视为精明的指南，了解互联网喜欢什么并帮助您创建它。 NeuronWriter 的核心目的是让您的写作过程更轻松、更有效。它通过根据当前 SEO（搜索引擎优化）中流行和有效的内容提供建议和改进来做到这一点。 SEO 就是让您的内容对搜索引擎更加可见和有吸引力，因此当人们搜索与您的内容相关的内容时，他们会首先找到您。 NeuronWriter 不仅仅是另一个写作工具；它充满了使其脱颖而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 内容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 来帮助您写作。如果您陷入困境或不确定如何开始，NeuronWriter 会建议主题，甚至为您编写片段。这就像有一个总是充满想法的头脑风暴伙伴。 * SEO 和 NLP 集成：SEO 可能很复杂，但 NeuronWriter 简化了它。它使用称为 NLP（自然语言处理）的技术来了解您的内容的内容以及如何针对搜索引擎进行改进。这就像教你的内容使用谷歌的语言，让人们更容易找到。 * 内容分析工具：NeuronWriter 不仅可以帮助您写作，还可以帮助您写作。它可以帮助你写得更好。它会分析您的内容并根据 SEO 友好程度对其进行评分。它还会查看搜索引擎结果页面 (SERP) 上的排名，并为您提供有关如何将内容与表现最佳的文章保持一致的见解。 * WordPress 集成：如果您的网站使用 WordPress，NeuronWriter 非常适合。它可以轻松与 WordPress 集成，让您直接在网站内优化内容。这就像您博客的仪表板上有一个有用的助手。 * 关键字研究和分析：NeuronWriter 分析与您的内容主题相关的关键字。这就像在一个大池塘里钓鱼——你需要知道你正在寻找什么类型的鱼（或关键词），以及它们可能在哪里。 * 竞争对手分析：该工具检查哪些内容已经在搜索引擎上的这些关键词中排名靠前。这类似于了解餐厅中哪些菜谱受欢迎，这样您就可以制作出与它们竞争的菜肴。 * 用户意图分析：它试图了解用户在搜索引擎中输入查询时可能寻找的内容。这就像厨师了解顾客想要快餐还是正餐一样。 * 内容 SEO 评分：创建内容后，NeuronWriter 根据 SEO 优化程度对其进行评分。可以将其视为美食评论家对菜肴进行评分。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先进的人工智能工具，旨在支持内容创建和优化。它提供了一系列功能来简化从规划到发布的内容工作流程。 其内容规划器利用真实数据来生成适合目标受众和特定行业的定制内容创意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多个屡获殊荣的模板来促进短内容到长内容的创建。 集成的事实检查器通过提供实时答案并生成带有正确引用的内容来确保准确性。 LongShot 的一个独特功能是 SEO Checker，这是一种人工智能驱动的工具，可以评估您内容的 SEO 性能，为提高排名提供可行的建议。 值得注意的是，该工具还具有人工智能互连功能，旨在从用户的站点地图生成与锚文本相关的自动内部链接，最终增强读者的体验，同时提高博客性能。 LongShot 旨在与 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，确保该工具可以在最需要的地方使用。 尽管功能强大，但该人工智能工具因其快速准确的实时内容生成而受到赞誉，并且受到从内容创建者到数字战略顾问等广泛用户的信任。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。 只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加入 Magical，并通过分享您最好的消息模板或生产力技巧来提高每个人的生产力。 魔法是免费使用的！
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
AI Writa
aiwrita.com
在 AI Writa，我们致力于改变企业和个人内容创作的方式。作为领先的人工智能作家、文本生成器和人工智能文案助理，我们为营销人员、YouTuber、内容作家、初创公司和企业家提供不可或缺的工具，帮助他们轻松高效地寻求顶级内容。 主要特点： - 现成模板：超过 50 个现成模板供您使用。 - 图像生成：告别视觉搜索的麻烦。 - 人工智能支持的聊天：进行富有成效的对话。 - 转录：快速将音频转换为文本。 我们的愿景：增强您的在线形象和目标。
Textify
textify.ai
Textify 是一个人工智能技术平台，旨在解决跨行业的各种挑战。该公司的使命是将人工智能的力量转化为直观的、以用户为中心的工具，被称为“人工智能精灵”。 每个人工智能精灵都是为了解决独特的业务挑战而量身定制的，旨在简化工作流程并释放新的可能性。该平台提供了多种解决方案，包括用于改善酒店服务的“房间精灵”和应用人工智能的“新闻精灵”在金融市场中提取智慧并分析市场趋势。 它还提供一系列资源和博客来支持和教育用户有关人工智能、技术和数字趋势的各种主题。 Textify 还致力于人工智能工具开发的民主化。 他们努力让任何人都可以访问这一过程，目标是构建高质量的人工智能工具，这些工具可以通过他们的人工智能会员平台进行分发和货币化。 它采用尖端的人工智能技术和用户友好的界面，旨在让人工智能给用户带来“魔法”的感觉。
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内创建内容。它旨在帮助您节省写作过程的时间，以便您可以专注于业务的其他方面。 Marmof 是一款内容创建工具，专为任何想要创建内容的人而设计，无论其职业或写作经验如何。成千上万的专业作家还使用 Marmof 创建的人工智能驱动、SEO 优化的内容。它可以帮助他们集思广益，节省时间，并让他们深入了解受众的需求。 Marmof 易于使用，可以从任何设备访问。只需输入您想写的主题，Marmof 就会生成一个想法列表供您选择。一旦您选择了一个想法，Marmof 将帮助您充实它，并在短短几分钟内创建一个完整的内容。
SpeakUp AI
startspeakup.com
SpeakUp 是一款生成式 AI 播客工具，可使用您自己的声音将文本内容转变为精彩的播客，速度提高 10 倍。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是一个内容生成机器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支持的产品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，专为 LinkedIn（和电子邮件）制作。它是一个人工智能写作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的电子邮箱内创建原创内容。这些功能可通过 Chrome 扩展程序访问。 只需输入三个单词，Writi 就会提示您想说什么，然后坐下来，让 Writi 弄清楚您谈话的上下文。选择您想要使用的、专为您的特定对话而设计的内容。我们集成了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 并将其专门用于 LinkedIn 和电子邮件。它使用起来非常简单，但功能非常强大。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智能助手插件。它可以帮助用户使用先进的人工智能在几分钟内生成文章、产品描述和网站副本等内容。 主要特点和优点： * 在几秒钟内撰写文章、博客文章、登陆页面 * 为电子商务网站创建产品描述 * 为页面生成引人入胜的网站副本 * 内置图像生成功能来创建自定义图像 * 可作为 WordPress 插件和 Chrome 扩展使用 * 与所有主要页面构建器和主题集成 * 节省高达 90% 的内容创建时间 * 高级套餐的用户数量不受限制 * 每月包含数百万字 * 经济实惠的月度和年度定价计划 * 7 天退款保证 Bertha AI 利用最先进的人工智能技术来生成类似人类的内容。以下是其工作原理的快速概述： * 用户向 Bertha 提供内容提示、主题或他们想要为其创建内容的想法 * Bertha 分析提示并利用其庞大的知识数据库来创建相关内容 * 生成的内容在几秒内返回给用户 * 用户可以在发布之前轻松编辑和完善人工智能生成的内容 Bertha 接受了数千亿个参数的训练，能够像人类作家一样创作高质量、独特的内容。人工智能已经学习了不同的写作风格、主题、语言规则等，以生成引人入胜、信息丰富且可读的内容。
AISEO
aiseo.ai
利用无法检测到的人工智能内容提升您的 Google 排名！ 增强您的主题权威，提升您的 E-E-A-T 分数，完善页面和技术 SEO，并通过人工智能生成的内容（与人类撰写的文章没有区别）主导您的利基市场。潜入下面。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一种独特的人工智能驱动解决方案，经过人工智能训练和支持，可生成高质量的内容。 writingo 可以轻松处理内容创建，无需您花费时间或精力。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Narrato
narrato.io
Narrato 是一个人工智能内容平台，供营销人员和创作者更快更好地协作创建获胜内容。 Narrato 加速了整个内容创作之旅 - 从构思、规划、创作、优化、协作到发布。 选择平台的功能： * AI内容创作、构思和优化助手 * 内容项目管理，包括任务分配、跟踪和管理 * 内容工作流程自动化 * 带有人工智能写作助手的高级内容编辑器，有助于内容创建、可读性、语法和结构改进以及抄袭检查 * 获取自动 SEO 内容简介，以扩大 SERP 排名 * 内容日历、AI内容创意生成器等规划功能 * 从文本生成令人惊叹的人工智能图像 * 创建和使用自定义内容模板 * 在文件夹中组织内容和项目并维护内容存储库 * 内容发布自动化 * 自由职业者付款管理 * 营销机构的客户内容交付、反馈和协作 * 雇佣作家的内容市场 其他功能：指南和品牌资产存储库、多语言支持、免费图像搜索、与 ChatGPT 和 Canva 的集成、与 Zapier 和 API 的自定义集成、自定义报告等。