人工智能写作助手 - 最热门应用 - 葡萄牙

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI 是一个人工智能驱动的内容创建平台，提供各种工具来帮助您高效生成高质量内容。他们的主要产品包括： * AI 模板 - 跨不同类别的预制模板，例如博客、电子邮件、社交媒体帖子等，您可以轻松自定义。 * AI 图像生成器 - 使用 DALL-E 2、DALL-E 3、稳定扩散等 AI 生成独特的图像。 * AI 助手 - 根据您的需求量身定制的聊天机器人，可以自动响应客户的查询。 * AI 语音转文本 - 准确地将音频转换为文本记录。 * AI Voiceover - 以超过 100 种语言将文本发送到逼真的类人语音。 * AI 代码 - 获取代码建议并在您键入时自动完成。 LilybankAI 使用先进的人工智能简化内容创建。请遵循三个简单步骤： * 输入内容 - 提供您的内容想法、文字记录、图像等。 * AI 生成 - LilybankAI 使用最新的 AI 模型分析您的输入并生成高质量的输出。 * 交付内容 - 该平台为您提供精美的定制内容，与您的受众产生共鸣。 您无需任何创造性的努力即可获得 10 倍快的结果。 LilybankAI 易于使用的界面使任何人都可以轻松创建人工智能内容。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Shopia
shopia.ai
Shopia 是一款人工智能驱动的工具，为企业、自由职业者和机构提供 SEO 和营销内容解决方案。它提供了对超过 80 名 AI 作家和 SEO 助理的团队的访问，可以在几秒钟内生成产品描述、优化的广告和完整的博客文章。该工具提供人工智能文章规划器和作者，使用户能够规划其内容策略并生成完整的文章，同时优化搜索引擎优化内容。此外，Shopia 还提供了亚马逊列表人工智能，可以分析竞争对手的列表并生成数据驱动的副本。该工具还具有一个 API，允许用户为其品牌创建自定义人工智能模型。 Shopia 为电子商务、博客作者和社交媒体专家提供解决方案，帮助对市场列表进行排名、管理 SKU、生成文章和优化广告以获得更高的投资回报率。该平台拥有一个人才网络，将用户与受好评的自由职业者联系起来，帮助将生成的副本转化为成品内容。 Shopia 还提供路线图和学习资源，包括文章、视频和帮助中心，以指导用户了解应用程序的功能。 总体而言，Shopia 是一款综合工具，利用人工智能的力量为寻求优化营销和 SEO 策略的企业和专业人士提供解决方案。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Journalist AI
tryjournalist.com
Journalist AI 是一款功能强大的自动博客生成工具，为每种可以想象的博客类型提供强大的模型。 AI 利用最佳 SEO 实践，提供无版权图像，允许您集成 YouTube 视频、围绕关键字构建文章，并设法以 150 多种语言实现此目的。它具有从正确/事实到创意/原创的各种模式，包括非正式和有说服力的措辞。生成的文章可以通过方便的集成直接发布到您的网站，或者简单地下载为 .zip 文件。 Journalist AI 是终极代笔助手，可帮助您完全自动化博客并提高写作效率和内容输出。您所要做的就是向它提供一些关键字、标题或简单的业务描述，它会处理剩下的事情。可以通过外部和内部链接完全定制大纲和文章结构。前者可以自动实时找到，后者由人工智能及其全站分析独立生成。 可以用 150 多种语言生成文章，内容包含您想要的声音。根据您的个人喜好，后者的范围可以从非正式的到有说服力的。一旦您对生成的文章感到满意，您就可以简单地下载它们或直接发布它们，这要归功于与 WordPress、Shopify、Wix 等主要网站构建器的集成。请注意，所有这些都可以通过一个简单的在线界面来实现。 虽然 Journalist AI 不提供任何 API 选项或浏览器扩展，但它确实具有非常方便且直观的第三方集成。这种集成可以说是其最强大的工具，因为它允许您快速轻松地将文章发布到您的网站。不必复制内容并担心其样式是否正确，可以为您节省无数的时间和麻烦。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何为网络创建内容的人的智能助手。它是一款人工智能驱动的工具，这意味着它使用人工智能来帮助您写得更好，并在谷歌等搜索引擎上排名更高。 将其视为精明的指南，了解互联网喜欢什么并帮助您创建它。 NeuronWriter 的核心目的是让您的写作过程更轻松、更有效。它通过根据当前 SEO（搜索引擎优化）中流行和有效的内容提供建议和改进来做到这一点。 SEO 就是让您的内容对搜索引擎更加可见和有吸引力，因此当人们搜索与您的内容相关的内容时，他们会首先找到您。 NeuronWriter 不仅仅是另一个写作工具；它充满了使其脱颖而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 内容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 来帮助您写作。如果您陷入困境或不确定如何开始，NeuronWriter 会建议主题，甚至为您编写片段。这就像有一个总是充满想法的头脑风暴伙伴。 * SEO 和 NLP 集成：SEO 可能很复杂，但 NeuronWriter 简化了它。它使用称为 NLP（自然语言处理）的技术来了解您的内容的内容以及如何针对搜索引擎进行改进。这就像教你的内容使用谷歌的语言，让人们更容易找到。 * 内容分析工具：NeuronWriter 不仅可以帮助您写作，还可以帮助您写作。它可以帮助你写得更好。它会分析您的内容并根据 SEO 友好程度对其进行评分。它还会查看搜索引擎结果页面 (SERP) 上的排名，并为您提供有关如何将内容与表现最佳的文章保持一致的见解。 * WordPress 集成：如果您的网站使用 WordPress，NeuronWriter 非常适合。它可以轻松与 WordPress 集成，让您直接在网站内优化内容。这就像您博客的仪表板上有一个有用的助手。 * 关键字研究和分析：NeuronWriter 分析与您的内容主题相关的关键字。这就像在一个大池塘里钓鱼——你需要知道你正在寻找什么类型的鱼（或关键词），以及它们可能在哪里。 * 竞争对手分析：该工具检查哪些内容已经在搜索引擎上的这些关键词中排名靠前。这类似于了解餐厅中哪些菜谱受欢迎，这样您就可以制作出与它们竞争的菜肴。 * 用户意图分析：它试图了解用户在搜索引擎中输入查询时可能寻找的内容。这就像厨师了解顾客想要快餐还是正餐一样。 * 内容 SEO 评分：创建内容后，NeuronWriter 根据 SEO 优化程度对其进行评分。可以将其视为美食评论家对菜肴进行评分。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、电子邮件活动等）提供了 70 多个营销模板。 此外，Jounce 还提供深色模式等功能，方便用户在深夜工作时间使用。它满足营销领域各种专业人士的需求，从内容创作者到小企业主。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
Remail.ai
remail.ai
Remail 是一款 AI 电子邮件助手，使您撰写电子邮件的速度提高 10 倍。重新邮件解决方案支持 Gmail 和 Outlook，以任何语言轻松报告或撰写高质量的电子邮件回复。 Remail 是一款先进的人工智能工具，旨在彻底改变电子邮件撰写体验，使用户能够以卓越的效率撰写电子邮件。 Remail 的主要目标是通过提供可提高响应时间和整体生产力的创新功能来加快电子邮件通信过程。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一种自然语言写作工具，可帮助创建满足您所有需求的自定义内容。无论您是在撰写博客、广告、论文还是短篇小说，Friday AI 都可以帮助您设计传达信息所需的书面材料。 Friday AI是下一代人工智能写作助手，可以在眨眼间生成数百个单词。人工智能助手不仅仅是一个工具，它还是您工作过程中的助手，是您选择正确单词和短语来优化内容的帮手。 用户从 40 多个模板和 30 种书写语气中进行选择，输入一些关键字，BAM Friday AI 会在不到一秒的时间内生成原创的引人入胜的内容。无论您是撰写长博客、社交媒体帖子、广告、创意故事，还是寻找有关如何改进网站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以帮助您通过超越其他软件的广泛功能来完成工作人工智能助手。 开发 Friday AI 需要社区的努力；您对 Friday AI 的反馈和使用不仅会改进我们的机器学习算法，而且会由我们的开发团队直接评估，以根据您的需求进行改进。现在，您的创意伙伴正在等待激发您的灵感。使用 Friday AI 创建更多内容并优化您的工作流程！
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Textero AI
textero.ai
Textero AI 论文作家：人工智能驱动的研究助理，帮助学生更快地创建学术内容。 Textero.ai 是一个值得信赖的伴侣，可以帮助制作适合学术写作风格的内容。更轻松地收集信息、查找参考并生成高质量内容。 Textero人工智能写作工具特点： * AI 论文作者：通过在应用程序中编辑文本，为您的论文生成大纲或创建结构良好的论文。使用“缩短”或“释义”等简单命令来提高您的写作水平。 * AI PDF 摘要器：Textero AI 摘要器结合了两个功能 — PDF 摘要器和文本缩短器。该软件可以帮助您简化研究过程并节省您的时间。 * AI 研究助理：Textero.ai 扫描其 2.14 亿个资源以找到最佳论文参考文献。通过改进的“Ask AI”功能，您可以获得更多源详细信息、浏览 PDF 文件并获得特定查询的答案。 告别作家的阻碍和拖延，向论文助手和独特的想法问好。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等。 * AI Grader - 该工具分析论文和书面文本，以提供反馈和改进建议。它着眼于语法、结构、可读性等元素。 * AI 聊天 - 聊天机器人使用对话式 AI 进行自然对话。它可以通过直观的聊天界面回答问题、总结文本、生成新内容等。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText 是一个先进的人工智能平台，专门用于快速高效地生成营销文案和博客文章。它提供了一整套用于 SEO 内容创建的工具，包括用于内容简介创建、关键字聚类和内容分析的工具。 NeuralText 的内容简介工具允许用户使用搜索引擎结果页面 (SERP) 数据创建和丰富其内容。关键词聚类工具将关键词研究与搜索意图结合起来，以增强内容策略。 同时，内容分析工具可以洞察其内容的表现。 NeuralText 还提供免费工具，例如“People Also Ask”、“SERP 架构提取器”和“AI 写作工具”，以帮助内容创建过程并使内容创建过程多样化。 特别是人工智能写作助手，通过提供自动完成、释义和其他有用的功能，将想法转化为综合草稿，帮助用户克服写作障碍。NeuralText 配备强大的关键字发现和聚类功能，可帮助用户找到数百个长尾关键字建议并确定主题集群。 该平台还与谷歌的搜索控制台集成，提供实时性能指标，并根据新兴关键词和趋势的可操作见解提供定制的内容增强建议。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Localo
localo.com
使用终极本地 SEO 工具 - Localo 促进客户的业务 使用最强大的本地 SEO 工具增强您代理机构的服务范围，从而大幅提升客户的本地知名度 - Localo。这个强大的基于人工智能的工具旨在为本地企业提供竞争优势，吸引更多本地客户，并通过优化的本地 SEO 策略提高投资回报率。 * 适合所有寻求更快、更有效的方式来管理客户本地 SEO 的营销机构和自由 SEO 顾问。 主要特点和优点： * 智能任务：通过个性化的每周任务和先进的见解在竞争中保持领先地位。提高客户的本地搜索可见度并吸引新客户。 * 排名检查和监控：准确跟踪客户的 Google 本地排名，并做出数据驱动的决策，以提高他们的知名度。 * Localo AI：我们的智能 AI 可帮助您自动化和优化 Google 帖子、评论回复和企业资料信息。 * 评论管理器：一个出色的工具，用于管理和增强客户的 Google 评论。改善客户关系并建立在线信誉。 * 英镑保护：保护您的客户业务免受可能影响其本地搜索排名的不必要的更改。 * 英镑帖子：通过及时、信息丰富的 Google 帖子让客户保持参与。 * 增长统计：通过全面的增长统计数据做出明智的决策。更好地了解本地搜索可见性并制定有效的策略。 * 立即开始使用 Localo，即可获得 30 天退款保证，无需长期承诺。 您的客户信任您的数字形象；不只是满足他们的期望 - 超越他们。 为您的代理机构配备 Localo - 终极本地 SEO 工具，并在不断发展的数字环境中占据上风。 立即利用我们的限时优惠，让我们带领您客户的业务在当地占据主导地位！
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai 是一个强大的平台，可以使用内置语言转换工具轻松创建多种语言的内容。无论您是要创建营销材料、网站内容、博客文章还是其他内容，GoZen Content.ai 都能满足您的需求。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Essaybot
essaybot.com
Essaybot 是一款免费的人工智能论文写作工具，它可以推荐最佳内容，帮助作家找到灵感来源、释义句子并生成完整的句子。它还包括一个引文查找器，用于匹配来源并防止抄袭问题。 Essaybot 可以协助处理从电影剧本到心理学理论的各种主题。该工具可在线使用，并且此页面上不包含定价信息。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智能文案，为品牌、代理商和营销人员生成内容。该软件是一个网络应用程序，包含用于简化文案写作的模板或人工智能工具。 用户可以首先输入一些有关品牌、服务或产品的单词。 Copyter 可以生成超过 37 种语言的副本，包括英语、西班牙语、法语等。所有内容均属于用户，允许内容用于私人和商业目的。 该人工智能写作平台提供按月订阅和按次付费订阅。 Copyter 主要用于创建网站登陆页面和 SEO 元描述的文本。它还适用于电子商务平台（例如亚马逊）的标题和产品描述。其他常见用例包括 PPC（按点击付费）广告、社交媒体帖子和博客。该系统包括一个集成的可读性和语法检查器，用于编辑文本并确保内容质量。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
ContentIn
contentin.io
ContentIn：LinkedIn 内容的个人人工智能写作助手。借助根据您的风格和声音进行训练的个性化 AI 的强大功能，以 10 倍的速度撰写更好的 LinkedIn 帖子。 超过 3000 名用户已经使用 ContentIn 来震撼他们的 LinkedIn 内容。成千上万的企业家和专业人士，就像您一样，将 LinkedIn 游戏提升到了新的水平。 以下是如何开始： 1. 注册 14 天免费试用。 2. 我们在 1 分钟内创建您的个性化 LinkedIn 内容计划。 3. 使用 AI Ghostwriter 在不到 1 小时的时间内撰写并安排第一周的 LinkedIn 帖子。 4. 我们将在接下来的 1-2 周内开始训练您的个人人工智能，以便它以您的声音和风格进行书写。 5. 有了自学人工智能，每周你都会更快地写出更好的帖子。没有更多的借口可以最终震撼您的 LinkedIn 内容游戏。 因此，越早开始，您就能越早看到令人惊叹的结果。 您是否对 LinkedIn Content 的个人 AI 写作助手感兴趣，可以以 10 倍的速度写出更好的 LinkedIn 帖子，并最终建立您的个人品牌？ 然后进行下一步。立即免费注册我们的 SaaS 工具，并在不到 1 小时的时间内写出第一周的帖子。 我们将根据您的风格和声音来分析和训练您的个人人工智能写作助手。是时候让您的 LinkedIn 游戏更上一层楼了。
Copylime.com
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Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款人工智能驱动的文本编辑器和文案生成器，旨在增强作家的能力并加快创意写作过程。 Cowriter 的 AI 编辑器旨在优化作家的工作效率并满足您的所有写作需求，而无需将您的手从键盘上移开。只需几秒钟即可快速轻松地创建、编辑和改进您的内容。 * 根据您的写作风格生成内容：Cowriter 可以按照您独特的写作风格理解、学习和生成内容。随着时间的推移，Cowriter 会向您学习，提供与您的语气和声音相匹配的个性化建议。 * 使用实时数据：使用来自网络的实时数据生成内容！对于每项写作任务，Cowriter 都可以研究可靠的网络资源，并撰写更好、最新和更真实的内容。轻松生成包含最新新闻、事件和趋势的文章、论文和学术论文。 * 与您自己的人工智能写作专家聊天：Cowriter 可以帮助满足各种创意写作需求，例如集思广益，提供提高读者参与度的策略指导，或创建和完善内容。 * 在几秒钟内创建营销文案：创建引人入胜的原创内容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts 是一款强大的创新工具，旨在彻底改变您的营销策略。它是一种人工智能驱动的文案写作辅助工具，可以根据您的产品和客户角色制作引人注目、有说服力的脚本。 想象一下，有一个工具可以像您一样了解您的业务和客户，并且可以以最有效的方式传达您的价值主张。这就是 LeadScripts 所做的。它消除了撰写营销文案的猜测和耗时的过程，使您能够专注于业务的其他方面。 借助 LeadScripts，您不仅获得了内容生成器，而且获得了满足您的营销文案需求的全面解决方案。它了解您的受众和产品，并利用这些知识来创建真正引起共鸣的脚本。无论是电子邮件序列、销售信函还是广告文案，LeadScripts 都会精心制作具有吸引力、说服力和转化率的内容。
Trolly.ai
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AI 生成 SEO 优化文章，速度提高 2 倍
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani 是一款功能强大的人工智能文案和图像生成 SaaS（软件即服务）工具，旨在提高专业人士的生产力并简化内容编写流程。 Zomani. 提供智能写作帮助、语法和拼写检查、抄袭检测、内容优化和无缝协作功能，帮助内容作者高效地生成高质量、无错误的内容。 Zomani 将您的内容与现有内容的广泛数据库进行比较，以识别任何无意的相似之处或抄袭情况。 还有更多。
Livy AI
livy.ai
Livy.AI 是一个创新的人工智能平台，旨在帮助内容创作者，特别是娱乐行业的内容创作者满足他们的内容创作需求。 Livy.AI 使用先进的人工智能算法简化了创建原创、引人入胜的高质量内容的过程。 * AI 编剧工具：使用我们的 AI 编剧工具释放 AI 在脚本生成方面的潜力。无论您是为电影、电视节目、播客还是新闻制作剧本，我们的工具都旨在加速创作过程，同时确保精彩故事讲述所需的情感共鸣和结构。它是您的创意助手，可帮助您编织引人入胜的叙述、提高生产力并将想法转化为脚本。 * AI 图像工具：Livy.AI 的 AI 图像工具是您创建具有视觉冲击力的图像以补充您的脚本的伴侣。从概念艺术到角色设计，我们的工具利用先进的人工智能来协助构思和创建讲述故事的视觉效果。这是为了毫不费力地为你的叙述带来视觉维度。 * 还有更多：除了脚本和图像生成之外，Livy.AI 还在不断扩展其工具套件，以满足娱乐行业的动态需求。借助我们的平台，探索一系列解决方案，推动您的内容创作之旅进入人工智能驱动的创造力的新时代。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。
Writekit
writekit.ai
人工智能驱动的写作变得简单。 Writekit 提供人工智能集成工具来简化内容制作并提高创造力。从生成富有洞察力的补充到实时团队协作，Writekit 专为需要效率、质量和无压力写作过程的作家和营销人员而设计。
WordfixerBot
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WordfixerBot 的释义工具具有丰富的功能，使其成为任何想要改进写作的人的绝佳选择： * 多样化的语气选项：该工具有多种语气可供选择，可以灵活地将您的写作与任何背景或受众相匹配。 * 保持原始含义：人工智能确保您的信息的本质保持不变，同时赋予其新鲜和独特的呈现方式。 * 可访问性和易用性：该工具被设计为可访问且易于使用，没有复杂的设置或陡峭的学习曲线。 使用 WordfixerBot 的好处是显而易见的： * 提高写作质量：制作的内容不仅独特，而且能引起目标读者的共鸣。 * 节省时间：快速生成释义文本而不影响质量，让您能够专注于写作或业务的其他方面。 * 避免剽窃：该工具有助于确保您的作品是原创的并且不存在剽窃问题。
Jaq n Jil
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Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。