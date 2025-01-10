人工智能写作助手 - 最热门应用 - 菲律宾

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。免费探索或订阅 Paperpal Prime（19 美元/月），无限制地使用高级功能，包括我们值得信赖的在线抄袭检查器和 30 多项稿件提交检查。就像编写、检查、纠正、成功一样简单 - 现在就开始！
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI，一种自然语言写作工具，可帮助创建满足您所有需求的自定义内容。无论您是在撰写博客、广告、论文还是短篇小说，Friday AI 都可以帮助您设计传达信息所需的书面材料。 Friday AI是下一代人工智能写作助手，可以在眨眼间生成数百个单词。人工智能助手不仅仅是一个工具，它还是您工作过程中的助手，是您选择正确单词和短语来优化内容的帮手。 用户从 40 多个模板和 30 种书写语气中进行选择，输入一些关键字，BAM Friday AI 会在不到一秒的时间内生成原创的引人入胜的内容。无论您是撰写长博客、社交媒体帖子、广告、创意故事，还是寻找有关如何改进网站 SEO 和元描述的技巧，Friday AI 都可以帮助您通过超越其他软件的广泛功能来完成工作人工智能助手。 开发 Friday AI 需要社区的努力；您对 Friday AI 的反馈和使用不仅会改进我们的机器学习算法，而且会由我们的开发团队直接评估，以根据您的需求进行改进。现在，您的创意伙伴正在等待激发您的灵感。使用 Friday AI 创建更多内容并优化您的工作流程！
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助您的写作速度提高 10 倍，并克服写作障碍。 使用 HyperWrite 创建更好的博客文章、电子邮件、副本等。 尝试我们的 AI 支持的文档编辑器和智能模板，或下载 HyperWrite Chrome 扩展程序，在您喜爱的网站上享受 AI 写作的好处。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生产力应用程序，可在您工作时加快重复性任务的速度 - 无需 API 或集成。 只是一个浏览器扩展。 只需按一下简单的按键，Magical 即可自动执行日常任务，例如消息传递、数据输入、采购和勘探工作流程。与昂贵、笨重且需要技术团队来设置的现有自动化解决方案不同，Magical 是为非技术用户设计的，提供适用于任何应用程序的免构建任务自动化。 使用 Magical 在您键入时快速个性化和扩展消息、在应用程序之间移动数据以保持数据库最新或立即将数据移动到电子表格中。无论您在哪里工作，您甚至可以使用人工智能通过快速回复或自定义提示来编写新消息。 邀请您的整个团队加入 Magical，并通过分享您最好的消息模板或生产力技巧来提高每个人的生产力。 魔法是免费使用的！
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 AI 人性化工具可以使那些试图绕过 AI 检测的人受益，同时又不影响诚实或正直。总体而言，Humbot 提供了可靠的解决方案，可以在内容创建方面保持领先地位，同时轻松绕过人工智能检测
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便您在运行之前准确了解该功能的成本，并可以轻松跟踪使用情况。在做出任何决定之前，免费试用 1min.AI 以确保它适合您！
Rewording
rewording.io
Rewording.io 是一家快速发展的语言解决方案提供商，为全球客户提供专业的编辑、校对、翻译和转录服务。 Rewording.io 拥有一支由经验丰富的语言学家和主题专家组成的团队，致力于提供准确、文化敏感且量身定制的高质量语言解决方案，以满足每个客户的特定需求。 无论您是学生、研究人员、作家还是商业专业人士，Rewording.io 都可以通过确保您的文档无错误、写得好并有效传达您的信息来帮助您实现沟通目标。他们的服务旨在节省您的时间和精力，同时提高您的书面或口头内容的质量和影响力。 Rewording.io 还提供各种创新的语言工具和资源，包括抄袭检查器、语法检查器和引文生成器，帮助您提高写作技能并避免常见语言错误。他们用户友好的平台、响应迅速的客户支持和灵活的定价选项使您可以在需要时轻松且经济地访问所需的语言解决方案。 总体而言，对于任何希望提高沟通技巧并实现语言相关目标的人来说，Rewording.io 是值得信赖且可靠的合作伙伴。无论您需要编辑、校对、翻译还是转录方面的帮助，Rewording.io 都拥有专业知识和资源来确保您的成功。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Phrasly
phrasly.ai
Phrasly 是您利用 AI 生成文本的首选解决方案，无需担心被 GPTzero 等 AI 检测器检测到。有了 Phrasly，您就可以确信，当今每个可用的人工智能检测器都会将您的写作视为纯粹的人工创作。 通过尖端的人工智能技术，Phrasly 可以改变机器生成的内容，为其注入人类自然书写所特有的细微变化、微妙的细微差别和偶尔的不一致之处。最终产品？文本完全无缝，与人手书写的内容没有区别。立即体验 Phrasly 的差异，将您的内容提升到一个新的水平！
Rytr
rytr.me
Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适应用户的写作风格。此外，该软件还具有自动编辑功能、语法检查功能，并可以提供改写选项。 其功能“文本扩充器”通过重写来扩展内容，同时保持原始含义。该工具还提供人工智能自动完成文本功能，有助于提高写作的流程和质量。 Rytr 还包括关键字提取和生成功能，有助于 SEO 输出。用户可以使用该工具为 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台生成定制内容。 对于创意写作，该工具可用于生成诗歌、歌词和故事。最后，它还有助于生成登陆页面、新闻通讯、视频描述和要点的内容。 它似乎平衡了技术写作与创意要求，旨在帮助用户节省时间和精力。
Type
type.ai
Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 标准，并部署于 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等领先企业。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
NexBot
nexbot.ai
NexBot 是一款 AI 写作助手，声称可以帮助用户“以 10 倍的速度编写完美内容”。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先进的 AI 模型提供支持。提到的一些关键功能包括： * 快速产生想法并获得 10 倍以上的原创想法 * 用 180 多种语言编写内容 * 使用预建模板或创建自定义模板 * 获取优化的 SEO 内容 * 从免费、每周或每年付费计划中选择 * NexBot 被评为“最佳 AI 内容生成器”，获得 5 星级评价。它将该工具定位为专业人士的变革性写作伴侣，以彻底改变他们的内容创建过程。
Smart Copy
smart-copy.io
引入一种新的、更快捷的方式来制作文案，满足您所有的专业和个人写作需求！ Smart Copy 是免费的 Unbounce AI 文案助手，几乎可以立即为 30 多个用例编写、重新混合和扩展内容，并进行个性化以满足您的受众和品牌需求。 在 GPT-3 技术的支持下，智能复制将获取您输入的文本并提供选项来启动您的副本创建。修改文本、生成后续句子或扩展您所写的副本；让智能文案帮助您无缝、轻松地创建文案。
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster 是一项 AI 博客代写服务，可自动为您的 WordPress 网站生成和发布高质量的博客文章。 BlogBooster 由 OpenAI 的 GPT-3 等先进人工智能提供支持，可根据您的利基市场和受众创建定制博客文章。 BlogBooster 使用人工智能完全自动化内容创建和发布： * 您可以选择一个包含每月所需博客文章数量的计划。 * BlogBooster 的人工智能会分析您的网站并专门针对您的利基市场和受众生成博客文章主题。 * AI 撰写完整、高质量的文章，最长可达 500 字。 * BlogBooster 按计划自动将完成的帖子发布到您的 WordPress 网站。
Ava AI
hiava.ai
Ava - 您的个人人工智能写作助手 Ava 是一款创新型人工智能写作助手，旨在彻底改变您创建内容的方式。 Ava 拥有丰富的知识库，包括莎士比亚和 10% 的互联网，可帮助您在短短几秒钟内生成高质量的文章、博客、广告、电子邮件、社交媒体帖子等。使用这款直观的工具告别写作障碍，将您的写作提升到新的高度。 通过简化从构思到执行的整个写作过程，Ava 使您能够在更短的时间内完成更多工作，同时提高工作效率。借助 AIDA 框架、用于广告创建的 BAB 框架和个性化冷电子邮件等用例特定模板，Ava 使营销人员和内容创建者等可以轻松高效地制作真正能引起受众共鸣的引人入胜的材料。 无论您是在策划引人注目的营销活动还是集思广益地讨论新鲜的文章创意，让 Ava 成为您的首选合作伙伴，帮助您释放创意潜力。立即注册，体验无与伦比的内容创建效率，再也不用盯着空白页面了！
Phrasee
phrasee.co
Phrasee 是一个人工智能驱动的平台，专为企业营销人员设计，用于大规模生成、测试和优化营销内容。该工具使用户能够创建符合品牌标准和安全协议的高性能营销信息。 通过利用人工智能和机器学习，Phrasee 可以实时生成品牌营销信息，最大限度地提高客户参与度。 Phrasee 提供各种特性和功能来帮助营销人员实现他们的目标。 其人工智能内容生成功能允许用户创建品牌营销信息，而人工智能内容优化功能可确保将最好的信息传达给大多数人。 此外，Phrasee 还提供人工智能内容分析，帮助营销人员理解能引起客户共鸣的语言。该工具适用于各种营销渠道，包括电子邮件、推送通知、短信、网络和应用程序以及社交媒体。 此外，Phrasee 还满足不同的活动目标，例如大规模创建内容、优化促销内容、推动购买完成、提高客户忠诚度和提高客户保留率。 Phrasee 已成功被众多行业采用，包括零售和电子商务、旅游和酒店、健康和保健以及金融服务。 该平台与行业领导者合作，增强其能力，并利用 Phrasee 的人工智能技术帮助客户生成和优化性能更好的内容。总之，Phrasee 是一个企业级人工智能平台，使营销人员能够使用人工智能和机器学习技术生成和优化品牌营销信息。
Chapple
chapple.ai
Chapple 是终极人工智能驱动的内容创建工具。我们的平台彻底改变了您制作内容的方式，将尖端技术与用户友好的功能相结合，让所有人都能发挥创造力。 * 释放创造力：告别写作障碍！ Chapple 的创新生成器涵盖不同的类别，从博客标题和产品描述到社交媒体帖子等。轻松产生想法并激发您的创造力。 * 节省时间：时间很宝贵。借助 Chapple，您可以在几秒钟内生成优质内容。不再盯着空白屏幕，让人工智能来完成繁重的工作，而您可以专注于最重要的事情。 * 提高参与度：在数字领域脱颖而出。精心制作引人入胜的标题、引人入胜的社交媒体帖子以及引人注目的产品描述来吸引受众。 Chapple 是您提高参与度的秘密武器。 * 无缝集成：无论您是经验丰富的营销人员还是崭露头角的博主，Chapple 都能无缝集成到您的工作流程中。轻松提升您的内容策略。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrite 利用先进的 AI 算法根据您的输入生成高质量的内容建议。它分析来自各种来源的数据，以提供准确且相关的内容推荐。 * 自定义选项：借助 GravityWrite，您可以自定义生成的内容，以符合您的品牌声音和目标受众。您可以调整内容的语气、风格和长度以满足您的特定需求。 * 关键字优化：GravityWrite 结合了智能关键字优化，帮助您创建 SEO 友好的内容，从而提高您的搜索引擎排名。通过无缝集成相关关键字，您可以提高内容的可见度并吸引更多的自然流量。 * 抄袭检测：GravityWrite 包含内置抄袭检测功能，以确保您生成的内容是原创且独特的。这可以帮助您保持信誉并避免搜索引擎的任何潜在处罚。 * 省时高效：GravityWrite 通过为您提供结构良好的内容建议来简化内容创建过程。这可以节省您的研究和写作时间，让您能够专注于工作的其他方面。
Gerwin
gerwin.io
Gerwin 是一个人工智能平台，可生成文本、副本和图像等独特且高质量的内容。它利用 GPT-3 等先进的人工智能模型来创建适合用户需求的原创内容。 Gerwin 旨在帮助企业、营销人员、撰稿人和创作者实现内容创建自动化并扩大其在线影响力。 Gerwin 使用最先进的自然语言处理和生成人工智能来生成类似人类的内容。用户提供带有关键字、语气说明和内容指南的提示。然后 Gerwin 的 AI 根据提示生成原始文本或图像。该平台不断从用户反馈中学习，以提高输出质量。 * 文本生成：在几秒钟内创建营销文案、博客文章、社交媒体标题、产品描述等。人工智能会根据您的需求生成完全独特的内容。 * 图像生成：根据文本提示生成高质量图像。对于社交媒体帖子、广告、演示文稿和其他视觉内容需求很有用。 * 语气控制：指定所需的语气（专业、友好、有说服力等），Gerwin 将进行匹配。这确保了生成内容的品牌一致性。 * 反馈系统：Gerwin 从用户评分中学习，不断提高内容质量。用户还可以直接编辑AI的输出。 * 内容创意：Gerwin 可以建议标题、主题和想法，以激发您的创造力和灵感。 * SEO 优化：生成的内容可读、有吸引力且针对搜索引擎进行了优化。
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智能写作工具，可以帮助企业进行 SEO 优化的内容创建，并增强整体写作流程。 凭借其先进的定制训练人工智能模型，Junia AI 使品牌能够创建品牌上的、真实的、类人的高质量内容。 Junia AI 还提供实时 SEO 建议和全面的关键词研究工具，旨在帮助企业主获得更好的 Google 排名并克服 SEO 挑战。 Junia AI 是一家 100% 自力更生的公司，总部位于芬兰赫尔辛基。
Writeseed
writeseed.com
Writeseed 是一个人工智能作家，是 Jasper.ai Copy.ai Rytr 或 Writesonic 的替代品。使用我们的人工智能文案工具，您可以一键创建广告文案、博客文章或 SEO 内容。 您可以从我们的 AI 作家为您的写作提供的 70 多个模板中进行选择。其中一位是 AI 文章作家，可以为您撰写 1,500 多字的全文文章，其中包括免费的库存照片。
Typetone
typetone.ai
工作的未来就在这里：利用 AI 数字化工作者拓展您的业务。 想象一下，再也不用为招聘人才而烦恼，而是立即以实习生的价格雇用员工。 在 Typetone，公司可以聘请了解您的公司、您的流程和您的语气的 Digital 员工。最重要的是：他们完全融入您的团队，并在 20 分钟内上岗！ Typetone 旨在通过将尖端技术与每个品牌的独特需求无缝融合，彻底改变公司将生成式人工智能融入其业务的方式。
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内创建内容。它旨在帮助您节省写作过程的时间，以便您可以专注于业务的其他方面。 Marmof 是一款内容创建工具，专为任何想要创建内容的人而设计，无论其职业或写作经验如何。成千上万的专业作家还使用 Marmof 创建的人工智能驱动、SEO 优化的内容。它可以帮助他们集思广益，节省时间，并让他们深入了解受众的需求。 Marmof 易于使用，可以从任何设备访问。只需输入您想写的主题，Marmof 就会生成一个想法列表供您选择。一旦您选择了一个想法，Marmof 将帮助您充实它，并在短短几分钟内创建一个完整的内容。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，以便他们的内容有最好的排名机会。 Originality.AI 是一款抄袭检查器，专为需要管理作家团队的严肃网络出版商而设计。只需输入您的 URL，它即可提供团队管理、仪表板、扫描历史记录、自动积分和完整站点扫描。
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI 是一款先进的人工智能文案辅助工具，旨在加快写作过程并提高内容质量。它旨在帮助用户在博客、搜索引擎优化、社交媒体、重写、销售、广告和网站等不同领域更快地写作。 该工具使用由行业专家培训的人工智能技术，确保提供的内容可以帮助提高排名并推动销售，无论行业如何。 它专注于制作具有多种语言的无限变体的高性能文案，使企业能够走向全球，而不必担心翻译尴尬。 Craftly.AI 还具有自定义工具和培训功能，提供跟踪、分析和自动版本控制。它还提供了一个用于协作和组织项目的工作场所，包括监控、组织和共享项目的功能。 Craftly.AI 为个人作家、营销人员、小型企业、大型团队、学生、教育工作者、机构和非营利组织提供支持。 Craftly.AI 除了是对抗作家障碍的宝贵工具之外，对于希望简化文案写作流程并提高内容整体质量的企业来说，它也是一种出色的资源。
StudyCrumb
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Studycrumb.com 是一家学术写作咨询和编辑服务公司，为学生与具有不同研究领域资格的专家校对人员提供联系。
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 初创公司，专门为电子商务商店开发人工智能聊天机器人，任何人都可以在几分钟内创建自己的人工智能聊天机器人。没有任何编码经验。 - 集成到所有电子商务平台和任何其他类型的网站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您将始终为您的客户提供帮助，让他们更有信心购买、退货和退货甚至给你5星评价！
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接下来最有可能出现的内容来生成文本，一次一个单词。 Sudowrite 并非旨在为您写作，但可以帮助您极大地提高和加快写作速度。对于作家、创意人员和小说作家来说，它是一个极好的工具。
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI提供了强大的释义工具，旨在提高用户写作的独特性和流畅性。该工具提供了 49 种不同的模式，用户可以通过这些模式自定义内容的风格或基调。 该软件包含的功能使用户能够为其内容添加更多深度和感觉，增强情感影响，提高清晰度和简洁性，并提高细节水平。 Yaara AI 的释义工具还提供了增强原创性的选项，从而使用户能够使自己的内容脱颖而出。该软件采用 GPT-3 技术，可确保正确理解文本的上下文和含义，并且生成的释义自然流畅。 用户可以控制写作中词汇变化的程度，从而可以根据需要进行定制。 Yaara AI 的工具可让用户有效地改写句子、段落、文章或文章，同时提高流畅性、词汇量和风格等各个方面。 它支持多种英语方言，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚。各种释义模式涵盖广泛，从“创意”和“形式”到“情感”和“深入”。 因此，该软件旨在提供一个高效且易于使用的全面文本重写解决方案。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是适合您所有营销活动的最佳人工智能工具。 获取人工智能驱动的洞察，找到完美的定位和受众群体，为您的营销活动带来最终结果。 借助 Shakespeare.AI，像世界排名第一的营销人员一样生成高转化文本、图像/视频广告和营销策略。使您在竞争中获得不公平的优势。 * 将 CAC 降低 33% * 将您的转化率提高 40% * 制作可转化的高性能广告 * 获取人工智能优化和见解。 加入超过 1,000 多名选择 Shakespeare.Ai 的人的行列，帮助他们实现营销目标。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
Writecream
writecream.com
Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Eleo.ai
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Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Haller AI
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Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。