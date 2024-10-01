人工智能写作助手 - 最热门应用 - 荷兰

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人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于特定功能，如表格构建或定制写作建议，但许多其他提供广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企业营销团队寻求改进其进入市场策略并简化其内容创建流程的完美解决方案。 借助 Copy.ai，团队可以快速生成有针对性的销售文案，直接针对特定客户群的痛点和需求，帮助他们更有效地与潜在客户互动并达成更多交易。 此外，我们的平台可用于生成有助于建立思想领导力并与潜在客户建立信任的内容，这也有助于提高团队 GTM 方法的有效性。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 ...
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过...
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
Cohesive AI
cohesive.so
告别苦苦挣扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 将 AI 才华与您的创造力相结合，使您能够轻松创建世界一流的内容。使用功能强大的编辑器无缝地优化、编辑和发布。向神奇的内容创作问好！
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Swell AI
swellai.com
Swell AI 是一款专为播客制作人、代理商和网络设计的人工智能写作助手。它使用先进的人工智能帮助创建内容管道并扩展播客制作工作流程。 主要特点和优点： * 自动生成播客表演笔记、文字记录、摘要、标题、社交媒体帖子等 * 与 Dropbox、Google Drive、RSS feed 等主要平台集成 * 从一个仪表板管理多个节目 * 包括访问 Swell ChatGPT 以回答播客剧集问题 * 供开发人员集成到现有工作流程的企业 API * 批量导入工具回填现有目录的内容
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 学术写作助手，提供生成式 AI 支持、实时语言建议和抄袭检查，帮助您写得更好、更快，并获得更高的成功机会。 Paperpal 专为学术写作量身定制，并由 1,300 多个学科领域的专业学术编辑进行了数百万次语言更正培训，以机器速度提供人类精确度。 借助 Paperpal，您可以通过集思广益来克服写作障碍，通过清晰的大纲加快写作速度，并获得超过 25 种语言的学术翻译。您还可以获得深入的语言和语法检查，并获得根据学术写作惯例和语气量身定制的释义、单词缩减和正确单词选择方面的帮助。 从撰写初稿到确保稿件提交准备就绪，Paperpal 都能满足您的需求。...
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.a...
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一种人工智能驱动的工具，旨在帮助创建书面内容。无论您是在起草小说、生成游戏叙事，还是只是在讲故事，NovelAI 都能提供创意和技术的独特结合，帮助您将想法变为现实。与传统的写作辅助工具不同，该平台利用先进的人工智能，不仅可以提出改进建议，还可以生成可以模仿人类作家的风格和复杂性的内容。 NovelAI 运行在一个复杂的人工智能模型上，该模型是在庞大的文学数据库上训练的，从经典小说到当代作品。这种训练使人工智能能够理解和复制各种写作风格、情节结构和角色发展。当用户输入提示或故事想法时，人工智能会使用这种训练来生成符合用户指令的内容，使其成为各种创意项目的多功能工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Rytr
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Rytr是一个提供AI辅助写作解决方案的平台，专为满足各种内容制作需求而设计。该工具可以帮助个人撰稿人和企业更有效地生成原创的高质量内容，从而为他们提供便利。 它提供了一系列用例，包括创建引人注目的博客文章、SEO 元标题、社交媒体标题以及对评论和消息的响应。 它还提供了用于编写涉及产品描述、电子邮件通信、业务推介、Google Ads 等任务的功能。 Rytr API 还可以与其他应用程序集成。 Rytr 声称保持了人类听起来的语气，而不是机器人的语气，使生成的内容看起来很自然。 Rytr 还提供抄袭检查功能，确保内容的唯一性。 一个独特的功能是“我的声音”功能，它可能允许人工智能适...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助您的写作速度提高 10 倍，并克服写作障碍。 使用 HyperWrite 创建更好的博客文章、电子邮件、副本等。 尝试我们的 AI 支持的文档编辑器和智能模板，或下载 HyperWrite Chrome 扩展程序，在您喜爱的网站上享受 AI 写作的好处。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一个提高工作效率的生成式人工智能平台。通过使用可靠的 GenAI，各个领域的专业人士都可以发展自己的职业生涯并在工作中脱颖而出。无论您是在撰写电子邮件、创建文档还是向同事或客户发送即时消息，Wordtune 都能完善您的写作，同时使用 AI 简化您的工作。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款人工智能驱动的写作助手，提供各种工具来帮助写作和研究的各个方面。它提供抄袭检查、引用、语法更正、翻译、文本生成等功能。 Smodin 利用先进的人工智能模型和算法来增强其写作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文本重写器 - 此功能使用人工智能来分析文本并重写它，同时保持原始含义。它重新措辞并更改措辞以创建新版本的文本。 * 抄袭检查器 - 抄袭检查器扫描文本并使用人工智能将其与数十亿在线资源进行比较。它突出显示任何重复或非原创内容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型语言模型生成任何主题的新文本。它可以撰写完整的文章、论文、研究论文等...
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite 是一款创新的内容生成工具，利用人工智能的力量帮助用户创建高质量的书面内容。凭借其先进的算法、可定制的选项和用户友好的界面，GravityWrite 旨在简化内容创建过程并提高生产力。 GravityWrite 是一款综合性内容生成工具，它使用人工智能技术生成引人入胜且结构良好的书面内容。它提供了用户友好的界面和一系列功能，可以轻松创建高质量的文章、博客文章、营销文案等。 GravityWrite 旨在通过自动化内容创建过程来节省用户的时间和精力。 GravityWrite 提供了多种可以增强您的内容创建过程的功能： * AI 驱动的内容生成：GravityWrit...
Humbot
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Humbot 是一款 AI 人性化工具，可以帮助您绕过 AI 检测。使用 Humbot 使 AI 文本人性化并充满信心地书写。 Humbot 提供尖端技术，使 AI 文本人性化，并通过绕过 AI 检测实现 100% 的人类评分。它确保人工智能生成的内容是真实的、原创的，并且大多数检测器无法检测到。该过程快速、简单，并且生成高质量、可读且无语法错误的文本。凭借行业领先的技术，保证重写文本的原创性并提供其有效性的真实示例。用户称赞它在逃避检测方面的有效性，并发现它对于各种内容类型都很有用。 Humbot还确保用户数据的安全和保障。凭借其创新方法，它得到了内容创作者、研究人员和企业的积极反馈。 A...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是网络出版商的一款工具，可帮助他们确保制作原创内容。 原创内容 = 独特的人类创作内容...谷歌和读者想要的那种！ Originality.AI 确保原创内容能够通过...发布 AI 检测器 - Originality.AI 内部构建的 AI 旨在识别由任何流行的 NLP API 创建的内容，包括 GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和 GPT-3（世界上第一个识别 GPT-3 的工具） ）。 Originality.AI 可以预测内容是否由任何流行的 AI 写作助手制作。 抄袭检查器 - 严肃的网络出版商/内容营销人员需要确保他们发布的内容没有抄袭，...
Upword
upword.ai
Upword AI 是一个先进的人工智能研究和知识管理平台，旨在增强个人、团队和组织的工作流程。 Upword 无缝集成了一套强大的 AI 工具来帮助用户： * 在一个集中中心轻松收集、组织和管理所有专业内容和研究材料 * 使用人工智能驱动的搜索、总结、构思和内容生成功能显着加速研究、分析和写作任务 * 使团队能够轻松共享知识、共同创建文档以及利用智能 AI 助手进行集思广益和解决问题，从而更有效地进行协作 借助 Upword，知识工作者可以节省时间、提高生产力并解锁新水平的创造力和洞察力 - 所有这些都由自然语言处理和生成人工智能的最新进展提供支持。 Upword 是现代知识经济必不可少...
ChatLabs
writingmate.ai
writingmate 的 ChatLabs 是一个功能强大的平台，可以访问 30 多种不同的 AI 模型，包括 GPT-4o、LLaMA 3、Google Gemini Pro、Claude 3 和 Mistral。 ChatLabs 还允许您使用内置的 GPT 助手、分析文件、搜索网络以及创建了解有关您业务的一切的自定义 AI 代理。
Jottingly
jottingly.com
Jottingly 是最好的 AI 写作工具，用于创建 SEO 优化、无抄袭内容、生成 AI 图像、将音频转换为文本以及创建 AI 配音。只需点击几下，您就可以更有效地运营业务。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 将先进的 NLG 算法与经过验证的营销实践相结合，创建最佳的文案人工智能软件。 我们的人工智能算法经过数十亿行文本的训练，可以帮助营销人员、电子商务企业家和撰稿人每天更好地利用他们的内容。 根据 DT2 Invest 和欧盟委员会的数据，TextCortex 是欧洲 200 家最热门的早期人工智能初创公司之一。通过我们的应用程序和目的驱动的方法，我们不仅减少了计算时间，还减少了对环境的影响。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可以帮助作家掌握讲故事的艺术并加快他们的创意写作过程。作为最好的人工智能故事生成器之一，该工具的作用不仅仅是修复语法和拼写错误。除此之外，它还为您提供改进写作风格的建议，让新角色栩栩如生，并帮助您使故事更具吸引力。这就像有一位专业的文字大师随时准备帮助您找到正确的单词，改写句子，甚至想出您可能没有想到的情节曲折。 Sudowrite 使用最先进的深度学习技术来生成真实且适合上下文的文本。 Sudowrite 基于 GPT-3 和 GPT-4，即超过 175 亿个参数的 Transformer 模型，可从训练数据中学习一般概念。该模型通过猜测接...
Writer
writer.com
Writer是企业级人工智能生成平台。 Writer 使您的员工（产品、运营、支持、营销、人力资源等）能够通过改变他们的工作方式来最大限度地发挥创造力和 10 倍的生产力。 Writer 的安全平台可轻松捕捉您的业务数据源，并提供根据您自己的数据进行微调并遵循您自己的 AI 护栏的准确答案和内容。 Writer 将生成式 AI 交到人们工作的地方，以便他们可以轻松地进行创建、分析和管理。 Writer 的平台是企业级的，不使用或共享您的数据，并具有开放和透明的 LLM，这些 LLM 是 Writer 构建的，并且可以通过多种方式（包括自托管）进行部署。 Writer 符合 SOC 2 Ty...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一个使用人工智能编写内容的平台，包括产品描述、博客文章和广告标题。我们正在把需要几周才能完成的事情，变成几天。
Writeseed
writeseed.com
Writeseed 是一个人工智能作家，是 Jasper.ai Copy.ai Rytr 或 Writesonic 的替代品。使用我们的人工智能文案工具，您可以一键创建广告文案、博客文章或 SEO 内容。 您可以从我们的 AI 作家为您的写作提供的 70 多个模板中进行选择。其中一位是 AI 文章作家，可以为您撰写 1,500 多字的全文文章，其中包括免费的库存照片。
WordHero
wordhero.co
WordHero 是一款专为作家、营销人员和企业主设计的人工智能写作助手。只需单击一下，只需几秒钟即可生成不同形式的内容：博客、电子邮件、社交媒体帖子、产品描述等等。 拥有一个工具可以在几秒钟内为您的企业创建长篇博客文章，这不是很神奇吗？ WordHero 利用 OpenAI 的 GPT-3（一种具有 1750 亿个参数的高级语言模型）的强大功能，为您节省研究和写作的时间和精力。 借助 WordHero，您可以使用 60 多种书写工具。他们将这些工具分为 5 大类：
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Jounce AI
jounce.ai
Jounce 是一款人工智能驱动的工具，旨在通过显着减少创建优质内容所需的时间来彻底改变营销领域。该平台提供人工智能图稿、聊天、模板和文档等服务，可简化和优化营销流程。 Jounce 提供直观的文案解决方案，使用户只需几个步骤即可创建专业的内容。它提供了一系列可定制的模板来启动文案写作过程。 输入所需的提示或指南后，Jounce 的人工智能会处理内容创建，生成多个选项供用户选择。其他功能包括人工智能驱动的文档编辑器，用于创建和编辑营销材料，并具有自动格式设置、拼写检查和语法纠正功能。 该软件还支持协作，允许无限数量的团队成员贡献想法和编写内容。它为各种内容类型（如社交媒体帖子、网站内容、...
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig 是提高英语写作的杀手级解决方案。它为您提供支持写作的基础设施，帮助您将想法从灵感转化为完成。路德维希既不是翻译员，也不是校对员，而是一个语言搜索引擎，它利用了人类最强大的学习工具：模仿能力。 与专门检索通用信息的传统搜索引擎不同，我们的混合信息检索算法结合了自适应统计搜索和语义技术。 Ludwig 使用简单直观，可促进学习、提高英语写作技能并增强用户的自信心。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli 是一位人工智能驱动的沟通教练（想想语法，但对于演讲来说）。 Yoodli 通过针对您的沟通方式提供私密、实时且不带评判的反馈，帮助您在下一次演讲、采访、对话或在线会议中取得好成绩。 Yoodli 正在由 Toastmasters International 向全球超过 300,000 名会员、领先的商学院以及谷歌、微软等财富 500 强公司推出。
Type
type.ai
Type 是人工智能优先的文档编辑器，可以帮助任何人编写高影响力的内容。 个人和团队可以使用 Type 以他们的声音和风格生成、编辑和润色写作，而不是从头开始编写重要内容。
Headline Studio
coschedule.com
为您创建的每种类型的内容创建值得点击的标题。获取专门为满足各种平台的最佳实践而定制的反馈，以及基于字数平衡、字数统计、字符平衡等的建议。 * 利用人工智能在几秒钟内生成数十个标题创意：使用人工智能驱动的标题生成器节省制作完美标题的时间。选择您正在撰写的内容类型，并根据主题、受众和语气获得结果 * 分析标题速度提高 10 倍并提供更多反馈：使用数据驱动的建议和想法来微调您的内容。通过做出改变来提高您的标题得分，从而超越竞争对手的标题。请相信每个标题都会带来最大的流量、参与度和 SEO 排名。
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx是一家先进的人工智能公司，专注于开发尖端的人工智能内容创作工具。 AI Magicx 的平台提供了广泛的功能，总数超过 75 项，旨在简化和增强数字内容的制作。我们提供人工智能图像生成器、人工智能文章生成器、人工智能徽标设计器等解决方案，并有望推出人工智能故事创建器和人工智能训练的聊天机器人。 AI Magicx 的工具经过精心设计，可满足专业人士寻求高效、高质量和引人入胜的内容创作的需求。
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择...
Junia
junia.ai
Junia AI 是一款人工智能写作工具，可以帮助企业进行 SEO 优化的内容创建，并增强整体写作流程。 凭借其先进的定制训练人工智能模型，Junia AI 使品牌能够创建品牌上的、真实的、类人的高质量内容。 Junia AI 还提供实时 SEO 建议和全面的关键词研究工具，旨在帮助企业主获得更好的 Google 排名并克服 SEO 挑战。 Junia AI 是一家 100% 自力更生的公司，总部位于芬兰赫尔辛基。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，...
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一体化生成式 AI 平台，使营销人员能够以不到一半的成本以 10 倍的速度创建优化内容。 Creaitor.ai 的功能涵盖了整个内容营销生命周期，从关键词规划、SERP 分析、SEO 文章写作、高级 SEO 评分、内容绩效跟踪等等。 Creaitor.ai 使中小企业能够以 40 多种语言以其品牌自己的声音生成内容。
Writely
writelyai.com
Writely AI 是一个创新的写作平台，可在几秒钟内生成文章、短篇故事、电子邮件和视频摘要。经过大量文本的训练，其深度学习模型模仿人类写作，产生的输出抄袭最少。 Writely 具有语调改变、翻译、创意生成和文本操作等功能，可帮助您高效且引人入胜地创建内容。 WritelyCHAT 提供任务协助，确保可靠的建议。该工具可通过 Chrome 扩展程序访问，与各种设备兼容，并且在 Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上拥有活跃的社区。
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText 是一个先进的人工智能平台，专门用于快速高效地生成营销文案和博客文章。它提供了一整套用于 SEO 内容创建的工具，包括用于内容简介创建、关键字聚类和内容分析的工具。 NeuralText 的内容简介工具允许用户使用搜索引擎结果页面 (SERP) 数据创建和丰富其内容。关键词聚类工具将关键词研究与搜索意图结合起来，以增强内容策略。 同时，内容分析工具可以洞察其内容的表现。 NeuralText 还提供免费工具，例如“People Also Ask”、“SERP 架构提取器”和“AI 写作工具”，以帮助内容创建过程并使内容创建过程多样化。 特别是人工智能写作助手，通过提供...
AI Buster
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借助 AI Buster，您可以轻松生成多达 1,000 篇高质量、内容丰富的博客文章、亚马逊产品评论、SaaS 评论、令人愉快的食谱文章等等……
Smartwriter
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SmartWriter 是一款人工智能驱动的冷电子邮件推广工具，可帮助企业生成个性化电子邮件以转化潜在客户。它使用户能够找到潜在客户、创建量身定制的个性化文案并进行销售。 SmartWriter 的人工智能驱动工具旨在自动化整个外展流程，只需单击一下即可创建超个性化的电子邮件。它允许用户使用 LinkedIn 推荐、成就、简历/工作描述、最近活动和其他上下文信息来个性化电子邮件。 它还提供自动化 SEO 反向链接外展、AI 社交媒体内容生成和 AI 内容生成。 SmartWriter 在 Trustpilot 上的评分为 4.8/5，并提供 7 天免费试用，无需信用卡。 它的设计速度比人...
Flowrite
flowrite.com
Flowrite 是一款人工智能驱动的写作助手，可帮助您更快、更高效地编写电子邮件、消息和其他通信内容。它作为 Chrome 扩展程序或网络应用程序运行，并与 Gmail、Outlook、LinkedIn 和其他平台中的收件箱集成。 Flowrite 使用先进的自然语言处理技术来生成适合您需求的高质量写作建议。它的工作原理如下： * 给 Flowrite 一些单词或短语来提供上下文 * 点击Flowrite按钮生成建议 * 查看人工智能生成的建议并选择您最喜欢的 * 如果需要则迭代 - Flowrite 提供多种选项 人工智能会考虑您的指示和收件人详细信息，在几秒钟内制作个性化的相关消息。
Koala AI
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Koala AI 为出版商、SEO 专业人士和社交媒体营销人员提供人工智能工具平台。
Rephrasely
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Rephrasely 是一款基于 AI 的工具，提供 100 多种语言的全套释义、语法检查和抄袭检查服务。其工具使用一流的人工智能来生成高质量的输出，使用户能够有效地提高他们的写作技能。 无论用户是希望构建和简化他们的工作、产生独特的想法，还是确保他们的文本独特且没有抄袭，Rephrasely 提供的一系列服务使其成为最佳选择。该公司提供 20 种不同的模式，包括摘要工具、免费语法检查器、简化文本的模式和句子缩短器，确保用户可以创建符合其特定性和上下文水平的输出。 Rephrasely 易于使用，提供用户友好的界面，使用户能够有效地导航其功能。其自定义选项（例如同义词滑块和个性化设置）使其...