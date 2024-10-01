人工智能写作助手 - 最热门应用 - 荷兰

Regie.ai

regie.ai

Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，...