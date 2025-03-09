找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
人工智能视频生成软件体现了人工智能和多媒体内容制作的突破性融合。它包含一系列工具和技术，使用户能够创建、编辑、存储和分发视频内容，所有这些都由复杂的人工智能算法驱动。这一类别反映了数字内容不断发展的格局，其中人工智能在塑造视频的构思、制作和传播方面发挥着关键作用。 人工智能视频生成工具是从头开始创建视频内容的强大平台。它们使用户能够利用人工智能技术将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等属性的控制。借助大量的内容开发工具，用户可以从文本无缝过渡到引人入胜的视频演示，从而实现视频制作的民主化并使其可供更广泛的受众使用。 此类别中的编辑功能有助于视频的剪辑、排列和操作。用户可以以各种格式保存和导出文件，通过社交功能与内容交互，并利用人工智能驱动的增强功能来简化编辑过程。这些功能促进视频制作不同阶段的无缝集成，从而培养创造力和效率。除了创建和编辑之外，人工智能视频生成工具还可以帮助用户管理视频文件，提供上传、存储、组织和共享内容的功能。标签和元数据功能可优化组织，简化在广泛内容库中的导航。这些功能对于处理与现代视频制作相关的复杂工作流程是必不可少的。 分发是人工智能视频生成的一个重要方面，工具可以帮助用户跨各种渠道分享视频。编码和转码功能确保与不同平台的兼容性，同时与社交媒体和内容管理系统的集成增强了覆盖范围。这些功能与当今数字环境的多渠道性质相一致，其中内容必须针对不同的受众进行定制和优化。 要获得人工智能视频生成类别的资格，产品必须： * 使用户能够在不依赖外部视频素材的情况下，基于AI技术创建视频内容。 * 将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等方面的控制。 * 提供用于剪辑、排列和操作视频的工具，以及以各种文件类型保存和导出的选项。 * 实施清晰、透明和强大的内容审核系统。 * 促进视频文件的存储、组织和共享，包括标记和元数据功能。 * 允许用户通过评论、分享、点赞等方式在一个或多个工作空间中进行协作。 * 制定内容审核政策，以确保人工智能视频生成技术的使用符合道德和安全。
提交新应用
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款创新应用程序，利用尖端的 Deepfake 技术和自然语言处理 (NLP) 来创建所选个人传递指定文本的高度逼真的视频。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
Waymark
waymark.com
Waymark是一个AI平台，用户只需简单提示即可快速制作个性化视频广告，无需创意技能。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI是一款允许用户创建视频化身，提供自然语音合成和多语言功能的平台，可用于增强视频内容制作。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs是一个AI文本转语音平台，提供多种语音样式，支持媒体创建、教育和营销，方便用户生成高质量的配音内容。
Immersive Fox
immersive-fox.com
沉浸式狐狸是一个AI驱动的视频生成平台，用户可在几分钟内创建视频，无需演员、摄影设备或复杂的编辑。
Pipio
pipio.ai
Pipio是一个AI视频创建平台，用户可以通过输入文本和简单操作生成个性化的高质量视频，支持多种语言和发音选择。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在几分钟内创建引人入胜的视频。输入文本或导入现有内容，设置参数，并获得适合您的品牌的专业视频 - 包括流畅的动态图形、幕后花絮、字幕等。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音，Narration Box 都可以通过其广泛的 AI 旁白库和用户友好的平台提供全面的解决方案。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得独特的触感。 * 卷轴创建的自动驾驶模式：自动执行卷轴的创建和发布过程。 * 在社交媒体平台上自动发布：直接发布到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：将您的品牌名称或徽标纳入卷轴中。 * 多样化的模板选项：从一系列模板中进行选择以适合您的内容风格。 * 简单的用户界面：易于使用的设计适合各个级别的用户。 * 性能分析：访问内置工具来跟踪和分析卷轴的性能。
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz是一款创新工具，用于快速生成视频字幕、突出关键字，并添加音乐和动画表情，使视频创作者更易吸引观众。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的交互式视频平台轻松生成销售线索、展示产品、游戏化参与并收集反馈。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可帮助您在一生中构建有价值的面部、语音和表演数据组合，包括您的面部图像、语音录音或表演视频。
Personate AI
personate.ai
Personate AI 是一款通过合成化身生成视频的平台，支持用户轻松创建个性化的学习和发展内容。
Reface
reface.ai
Reface是一款面部交换应用，用户可以用自拍在视频和GIF中互换面孔，并将照片动画化或变成卡通。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 从播客和视频中创建预告片、精彩片段和剪辑。利用 AI，Rizzle 将编辑时间从 8 个小时以上缩短到 30 分钟以内。 Rizzle 与 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，带来卓越品质的视频。
Vidext
vidext.io
Vidext是一个平台，允许用户从文本创建多语言视频课程，适用于教育和营销，无需视频拍摄设备。
Laetro
laetro.com
让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
X-Me
x-me.ai
输入文字即可生成您的 AI 头像视频！只需10秒！
Argil
argil.ai
创作者经济的视频生成引擎 - 在 2 分钟内为您或通用头像获取完美的社交媒体视频
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI是一款综合性视频生成器，可将文本转换为视频，具备视频编辑、字幕、配乐等功能，同时提供专业视频托管服务。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 拥有使用 FLUX 等多个引擎进行图像生成的 AI 工具。浏览 100K 提示的广泛集合，为您的下一个 AI 创作获取灵感和想法。 2moons 是一个人工智能驱动的平台，旨在创建和发现独特的图像提示。它使用户能够探索各种艺术风格，例如复古、皮克斯风格的设计、波普艺术、游戏视觉效果等。该网站将内容分为插图、摄影、抽象、自然和幻想等类别，根据用户的创意需求为用户提供一系列选择。 2moons 定期突出显示选定的提示，为用户提供一系列精选的人工智能生成的艺术作品，以激发创造力。这些提示可以作为各种项目的灵感，让用户探索不同的风格和艺术可能性。此外，该工具还提供搜索功能，使用户能够轻松找到适合其特定需求的图像创意，使其成为任何想要创建或增强视觉内容的人的多功能资源。 2moons 迎合数字艺术家、设计师、摄影师以及任何对人工智能生成艺术感兴趣的人的需求，让他们能够以最少的努力制作出专业品质的图像。通过轻松获取各种风格和灵感，这是一个创意空间，用户可以在这里进行实验并快速将他们的艺术愿景变为现实。该平台用户友好，提供免费和付费访问选项。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
通过 EVE AI 将人工智能梦想变成现实。探索由区块链驱动的陪伴、创意套件和 NFT。 通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。 EVEAI 从客户互动中学习，通过深度学习算法不断提高其性能。
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me是一种工具，使用户能够立即使用数字化身制作视频。使用文本到语音技术，Spirit ME生成带有逼真的视觉效果，声音和表达式的视频。 该工具旨在简单且负担得起，提供三分钟的视频和两个库存化身的免费计划，以及一个定制头像的订阅计划，价格为69美元/月或499美元/年。 此外，Spirit ME还提供了预付计划，并提供各种付款方式和化身，以适应个人需求。该工具对于那些希望成为数字影响者，创建个性化视频广告并吸引观众的人是理想的选择。 Spirit ME还提供聊天机器人集成以及产生无数数字化头像内容的能力。用户可以加入电子邮件列表，以保持最新的新闻和优惠。 总体而言，Spirit ME提供了一个易于使用且负担得起的平台，用于创建数字化身视频。
Runway
runwayml.com
Runway是一款AI视频编辑平台，提供文本到视频、图像生成等功能，支持实时协作，适用于各种创意项目。
Simplified
simplified.com
简化是一个一体化平台，支持设计、撰写、视频制作和社交媒体管理，适用于团队协作和品牌管理。
VEED
veed.io
VEED是一款视频编辑工具，提供自动字幕、内容检测和易于使用的界面，支持团队实时协作和AI功能，简化视频制作过程。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创作平台，能将文本转化为专业视频，支持多种语言，适用于培训、市场营销和教育。
Typecast
typecast.ai
Typecast 是一款在线 AI 语音生成器，可将文本转换为逼真的语音，支持多种声音和功能，适用于教育、故事讲述等多种应用。
Colossyan
colossyan.com
Colossyan是一个AI视频生成平台，允许用户将文本和文档转换为多语言视频，提供多种AI头像和模板，简化视频制作过程。
D-ID
d-id.com
D-ID 是一款将静态照片转换为动态视频叙事的应用，允许用户创建和定制 AI 生成的数字化身，适用于教育、营销等领域。
Munch
getmunch.com
蒙克（Munch）是一个AI平台，可以将长视频转换为适合社交媒体的短片，简化视频编辑和内容重用流程。
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai是一个可以从博客文章自动生成视频的AI工具，简化视频创建并提高社交媒体和搜索引擎上的可见性。
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以开发人员为中心的 AI 视频研究工具，有助于在应用程序中创建 AI 副本。通过 Tavus 易于使用的 API，用户可以从文本生成自己的个性化视频。 这消除了对工作室级视频进行高成本、高复杂性录制的需要。 Tavus 还自豪地绕过传统方法，生成具有自然面部动作和表情的超现实头部说话视频。 除此之外，Tavus 还重点关注安全和视频模型处理。为了支持更顺畅的开发周期，Tavus 提供全面、易于理解的文档以及整个构建和启动过程的响应式支持。 作为一款 AI 视频工具，Tavus 融合了 AI 语音克隆、AI 高清唇形同步、无限音频变量、动态视频背景、自定义品牌和可嵌入 CTA 等功能。 这使得人工智能视频创作更加稳定和可扩展。 Tavus API 可用于广泛的行业，例如视频编辑工具、影响者应用程序、视频销售应用程序和教育行业等。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI是一个生成可定制AI化身和视频内容的平台，支持多种语言和视频编辑功能，适用于多行业视频制作需求。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一个视频创建、编辑和分发的平台，支持AI技术，让用户快速制作互动视频，提升沟通和营销效果。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一个一体化AI视频生成平台，允许用户快速创建互动视频，无需摄像机或绿幕，适用于企业培训。
Hour One
hourone.ai
小时是一个AI视频生成平台，用户可以创建带有虚拟化身的视频，简化视频制作过程，适合企业和个人使用。
Exemplary AI
exemplary.ai
模范AI是一种多合一的内容创建工具，可将AI驱动的多语言转录，翻译和内容生成集成到一个平台中。 其用户友好的界面可以轻松的见解提取和内容创建，包括摘要，听力图，字幕和实时AI聊天。此外，用户可以生成AI剪辑，特定于平台的字幕和标签，从而简化了直接从平台上发布的社交媒体。 典范的AI非常适合内容创建者，研究人员，记者和专业人士，可以简化工作流程，提高生产率并通过其尖端AI解决方案提高内容可访问性。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一个AI驱动的视频创建平台，用户通过输入文本生成专业视频，支持多种语言和可自定义的AI头像。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智能视频创作工具，使用户能够在几分钟内创建和翻译头像式视频，而无需昂贵的相机、演员或工作室。 VidVoice 功能提供 8 种语言的完美口型同步翻译，以及 5 种语言的实时现场配音。 Yepic API 允许进行可扩展的实时视频创建，使视频工作流程自动化更加高效。 Yepic Studio 可以使用其选择的头像来个性化包含 68 种语言的动态内容的视频，并具有将图像变成头像的会说话的照片功能。 VidVoice 允许对视频内容进行实时动态配音，让用户轻松跨越语言障碍。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括电子商务、教育和房地产。 该视频制作工具在G2、Trustpilot等评测平台上获得了客户的高度评价，用户对它的易用性、丰富的功能以及生成优质视频的功效表示赞赏。 Yepic 研究团队与萨里大学 CVSSP 合作，这是一家在视听机器感知研究方面享有盛誉的机构。 Yepic 正在积极招聘有意愿、有同理心和好奇心的人才，希望加入他们的团队并改变沟通的面貌。
Gan AI
gan.ai
只需录制一次，即可为整个客户旅程中每个接触点的每个用户大规模个性化视频。 在 Gan.ai 之前，品牌只能开展基于文本的个性化营销活动，在电子邮件或短信中插入用户姓名，或者最多以视频中的文本图形形式插入。借助 Gan.ai，视频中的演员可以说出用户的姓名（以及任何其他变量），从而在营销活动中为品牌带来更高的参与度、转化率、点击率和品牌回忆。 只需一个视频录制，Gan.ai 就可以让品牌生成数百、数千或数百万个个性化副本，并更改声音和口型同步的变量，就好像它是为每个观看者亲自录制的一样。 AI 口型同步和语音同步模型实时模板化视频的指定部分，并将其跨平台本地交付给用户。 三星、Zomato、vivo、EyeCare Partners、Mumbai Indians、MPL 和 Swiggy 等企业品牌使用 Gan.ai 与名人、领导人和其他利益相关者开展超个性化视频活动，喊出用户的姓名、位置、订购商品、附近的商店、销售前景名称等——最大限度地提高点击率、投资回报率、活动的影响和预订的转化/会议。 无论是电子邮件、短信、社交媒体、WhatsApp、前置广告、IPTV、移动应用程序、个性化结账和登陆页面，还是品牌所需的任何内容，Gan.ai 都能与之集成。
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai是一个本地化工具，允许用户快速将视频翻译成130种语言，并添加专业配音，支持多演讲者识别和翻译。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个AI视频编辑平台，可以轻松将长视频转换为适合社交媒体的短片，并提供自动标题和格式调整功能。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一个B2B活动平台，支持虚拟和线下活动管理，提供互动工具以提升参与度和分析与会者行为。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI是一个利用AI技术简化播客制作的平台，提供转录、说话者识别、元数据生成和AI主持人互动功能。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一项利用人工智能技术提供视频解决方案的举措，并使其能够通过其产品覆盖更多受众，高达1000%。 Kuasar 1.1，结合行业进步的视频数据，通过深入了解客户来提供个性化产品，帮助零售商增加销售额、赢得新客户并留住现有客户。 Kuasar 1.1 为机构和内容制作者揭示最准确的内容，使您能够更快、更便宜地制作内容。