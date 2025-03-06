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人工智能视频生成软件体现了人工智能和多媒体内容制作的突破性融合。它包含一系列工具和技术，使用户能够创建、编辑、存储和分发视频内容，所有这些都由复杂的人工智能算法驱动。这一类别反映了数字内容不断发展的格局，其中人工智能在塑造视频的构思、制作和传播方面发挥着关键作用。 人工智能视频生成工具是从头开始创建视频内容的强大平台。它们使用户能够利用人工智能技术将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等属性的控制。借助大量的内容开发工具，用户可以从文本无缝过渡到引人入胜的视频演示，从而实现视频制作的民主化并使其可供更广泛的受众使用。 此类别中的编辑功能有助于视频的剪辑、排列和操作。用户可以以各种格式保存和导出文件，通过社交功能与内容交互，并利用人工智能驱动的增强功能来简化编辑过程。这些功能促进视频制作不同阶段的无缝集成，从而培养创造力和效率。除了创建和编辑之外，人工智能视频生成工具还可以帮助用户管理视频文件，提供上传、存储、组织和共享内容的功能。标签和元数据功能可优化组织，简化在广泛内容库中的导航。这些功能对于处理与现代视频制作相关的复杂工作流程是必不可少的。 分发是人工智能视频生成的一个重要方面，工具可以帮助用户跨各种渠道分享视频。编码和转码功能确保与不同平台的兼容性，同时与社交媒体和内容管理系统的集成增强了覆盖范围。这些功能与当今数字环境的多渠道性质相一致，其中内容必须针对不同的受众进行定制和优化。 要获得人工智能视频生成类别的资格，产品必须： * 使用户能够在不依赖外部视频素材的情况下，基于AI技术创建视频内容。 * 将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等方面的控制。 * 提供用于剪辑、排列和操作视频的工具，以及以各种文件类型保存和导出的选项。 * 实施清晰、透明和强大的内容审核系统。 * 促进视频文件的存储、组织和共享，包括标记和元数据功能。 * 允许用户通过评论、分享、点赞等方式在一个或多个工作空间中进行协作。 * 制定内容审核政策，以确保人工智能视频生成技术的使用符合道德和安全。
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Runway
runwayml.com
您需要快速编辑视频所需的所有内容。神奇的AI工具，实时协作，精确编辑等等。您的下一代视频创建套件。 Runway是一家研究公司开创了人类想象的新工具。它一直处于多模式AI系统的最前沿，确保了内容创建的未来是可访问，可控制和赋予创意者权力的。跑道的使命是确保任何人都可以讲故事。它认为，应用于视听内容的深度学习技术将永远改变艺术，创造力和设计工具。
VEED
veed.io
Veed是想要扩展视频制作的企业的多合一平台。市场营销，销售，L＆D和社交媒体的200多个国家 /地区的客户比以往任何时候都快30倍。 VEED将力量掌握在您的团队手中： *记录质量内容 *轻松编辑视频 *自动转录 忘记学习笨拙且昂贵的编辑软件或依靠代理商。 Veed是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生的每个人都可以使用它来制作专业视频，而无需专业技能。 Veed Enterprise允许您： *实时与其他团队成员合作 *访问30,000多个股票媒体资产的图书馆 *使用自定义模板节省时间 哦，Veed具有一套AI工具，可使生产提高10倍。 Veed AI让您： *使用AI头像转换为视频 *自动生成准确的字幕 *立即删除视频和图像背景 *等等 VEED是为超过300万创作者提供世界一流视频策略的软件。 * VEED是一个视频编辑平台，可提供自动字幕，内容检测和各种设计选项之类的功能。 *用户经常提及易用性，字幕功能的准确性以及允许创造性编辑和专业质量视频的各种设计选项。 *审稿人遇到了问题，例如基于成员资格级别，偶尔处理时间缓慢的功能以及对基本计划中更高级功能的渴望的限制。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一个生成的AI视频编辑平台，单击一键将您的长镜头变成病毒准备的短裤。 OpusClip的构建是为了使视频内容创建民主化，使其能够讲述故事或热情分享的任何人，而不仅仅是那些在内容创建或视频编辑方面具有专业知识的人。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具为企业供您选择提供了多种有吸引力的AI头像。该工具配备了各种种族，年龄和样式，以确保适合任何业务需求。 AI工作室还提供80多种语言的这些化身，使其成为全球企业的全球解决方案。 AI头像不仅在多个种族和专业中可用，而且该工具还允许自定义化身满足特定的业务需求。 AI AVATAR工具还包括回忆，视频文本，视频的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到语音等功能。这些功能为企业提供了进一步的灵活性，使他们可以轻松而效率地创建视频。 Deepbrain AI工具在包括金融服务，零售，教育和媒体在内的各个行业都可以有益。 此外，头像可用于多种目的，包括培训视频，操作视频和在线视频制作。总体而言，Deepbrain AI工具为企业提供了针对视频需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强其营销策略的企业。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只能通过输入，单击，拖动来完成！ 凭借无与伦比的自定义和个性化经验，Heygen的100多个现实AI头像可以是您引人入胜的发言人，以40多种语言与各种用例进行各种口音，包括营销促销，个性化的销售推销，Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy视频。 没有更昂贵且耗时的摄像头，视频代理商或演员/女演员。现在，您手中有一个个人视频工作室！ *该产品是一种视频创建工具，允许用户使用AI头像和文本到语音功能生成视频。 *用户喜欢易用性，化身和唇部同步的质量以及创建视频的速度。 *审稿人指出了客户服务的问题，预览的隐藏限制，昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
D-ID
d-id.com
D-ID是生成AI景观中创新的联系，将静止的照片转变为动态的AI视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。它的强大API在实现实时视频生成的能力方面是独一无二的，这对于跨客户体验（CX），营销以及学习和开发等领域的实时流媒体和互动互动至关重要。自助服务Creative Realiale™工作室和移动应用程序扩展了D-ID的创新范围，简化了AI生成的视频的创建和自定义，并体现了D-ID致力于丰富数字通信的承诺。
Simplified
simplified.com
简化是一个创建，协作和扩展营销的应用程序。设计，写营销副本，创建视频，协作并发布到社交活动中 - 都位于同一地方。 简化为速度和简单性而建立，可帮助超过40万创作者，营销人员和企业扩展营销，简化其工作流程并单击几下完成工作。借助无代码设计编辑，AI作家，令人惊叹的模板，多个品牌套件，无限制工作区和应用内发布，您可以在不切换选项卡的情况下开始和完成营销。曾经。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一个AI视频创建平台，可将文本转换为具有可自定义化身的专业视频，而无需相机。快速，成本效益，非常适合培训，营销和教育，它彻底改变了企业和创作者的交流方式。 成千上万的公司使用它来创建120种语言的视频，从而节省了多达80％的时间和预算。由埃森哲，英国广播公司，谷歌，亚马逊等人信任。 通过简单地输入文本来创建AI视频。易于使用，便宜且可扩展。与人类演示者一起制作引人入胜的视频 - 直接从您的浏览器中
Reface
reface.ai
Reface - 在这里，您可以在视频和GIF中使用一张自拍照，动画照片并将照片转换为卡通片。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一个多合一的AI视频生成平台，用于公司学习。 Elai受到2000多个客户的信任，包括富士通，Beiersdorf，Generali和其他公司，允许您生成由数字人类演讲者在几分钟内叙述的交互式视频内容，而无需相机，工作室或绿色屏幕。 与Elai一起，您可以： *从文本或URL输入中生成培训视频。 *在几秒钟内将视频转换为75多种语言。 *与AI情节板从头开始的手工艺培训脚本。 *在视频中添加交互式测验和工作流程。 *访问80多个高质量化身的库。 *通过视频或照片创建自定义数字化身。 *用28多种语言克隆您的声音。 *添加多个化身进行动态对话和基于方案的学习。 *使用API创建个性化视频内容 还有更多！
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 自动从您的博客文章生成引人入胜的可共享视频。使用视频在社交上脱颖而出，在 Google 上排名更高，并在纯视频平台上分享您的内容。 主要优点： * 在社交媒体上脱颖而出：在社交媒体上分享您的新博客文章的预告视频。潜在客户更喜欢观看视频，并且视频被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜欢视频内容！通过将视频嵌入到您的博客文章中来提高您的排名和停留时间。 * 让您的受众感到厌烦：在 TikTok 和 YouTube 等纯视频平台上分享您的内容，以便将您的内容重新定位给新受众。 工作原理： * 视频会在几秒钟内从您的博客文章中自动生成。 * 只需输入文章 URL 并单击“生成”即可！ * 您文章的标题、文本和图像将用于创建视频。 * 选择我们超逼真的人工智能配音之一来朗读您的文本。 * 您还可以手动创建视频以实现完全控制。 我可以制作什么类型的视频？ * 博客文章预告片：分享文章简介并提示在您的网站上阅读全文。这些视频非常适合分享您的新博客文章，因为它们的点击率比纯文本/图像的帖子更高。 * 评论/案例研究：让客户评论和案例研究不言而喻。将基于文本的推荐转化为视频。 * 操作方法：在几分钟而不是几小时内创建用于营销、培训或支持的解释视频。 * 公告：以更具吸引力的视频格式向观众分享有关新功能或职位发布的新闻。 视频可以让 SEO 飞速提升： * 功能片段：带有视频的页面有更高的机会被选为功能片段。 * 提高点击率：带有视频的页面有时会在搜索引擎结果页面中显示视频缩略图。即使您不是第一个结果，这也可以大幅提高您的点击率。 * 更广泛的覆盖范围：带有视频的网站将显示在 Google 图片和 Google 视频搜索中，从而扩大您的覆盖范围。 * 更长的停留时间：停留时间是访问者在您的网站上花费的时间。这是搜索排名的关键指标。由于视频更具吸引力且无法浏览，因此可以极大地增加停留时间和您的排名。 * 减少竞争：谷歌喜欢视频内容！对于您想要排名的每个关键字，都有数百篇文章 - 但只有少数视频。 视频可以增加您的社交关注度： * 扩大受众群体：许多平台都通过视频而非文本/图像来推广视频。它更有可能被看到和分享。向更广泛的受众展示您的内容。 * 脱颖而出：视频引人注目且引人入胜，从现有内容创建滚动停止视频。 * 提高点击率：视频感觉更加个性化，让您预先分享更多价值，从而提高网站的点击率。 * 仅视频平台：许多平台仅允许视频，将您的文本重新调整为视频以吸引更广泛的受众。在 YouTube、TikTok、Instagram 等上分享您的博客！
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智能视频创作工具，使用户能够在几分钟内创建和翻译头像式视频，而无需昂贵的相机、演员或工作室。 VidVoice 功能提供 8 种语言的完美口型同步翻译，以及 5 种语言的实时现场配音。 Yepic API 允许进行可扩展的实时视频创建，使视频工作流程自动化更加高效。 Yepic Studio 可以使用其选择的头像来个性化包含 68 种语言的动态内容的视频，并具有将图像变成头像的会说话的照片功能。 VidVoice 允许对视频内容进行实时动态配音，让用户轻松跨越语言障碍。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括电子商务、教育和房地产。 该视频制作工具在G2、Trustpilot等评测平台上获得了客户的高度评价，用户对它的易用性、丰富的功能以及生成优质视频的功效表示赞赏。 Yepic 研究团队与萨里大学 CVSSP 合作，这是一家在视听机器感知研究方面享有盛誉的机构。 Yepic 正在积极招聘有意愿、有同理心和好奇心的人才，希望加入他们的团队并改变沟通的面貌。
Colossyan
colossyan.com
在巨像，学习的未来是由AI视频建立的。 Molossyan易于使用的AI视频平台正在重塑L＆D内容创建的景观。加入Novartis，Continental，WSP和Paramount等顶级公司，并告别昂贵的拍摄，日程安排延误和参与度较低。 Molossyan使您能够使用AI创建培训视频，而AI的一小部分是传统生产成本的一小部分，其有效性比仅文本材料更高。 *从文字中创建视频 通过文本，PDF，专业设计的模板或使用AI驱动的及时视频工具创建有效的视频。利用巨像的高级文本对语音技术的力量，并通过参与即用的模板，本地化工具和简单直观的视频编辑器进行补充。 *选择您的完美AI主持人 Molossyan提供了一个广泛而多样化的图书馆，包括100多种最佳AI头像，使与过度现实的演示者更容易个性化视频。在一个场景中使用多个头像，利用巨像的独特对话功能，可以练习基于方案的学习，或者用巨像的自定义AI AVATAR附加组件创建自己的AI主持人。 *四次单击本地化 用70多种语言和口音制作视频，并使用我们的自动翻译功能轻松地单击四次单击巨像视频。 *免费尝试巨像 通过我们无风险的14天试用，体验巨人的差异。通过AI驱动的视频学习，解开团队的潜力。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得独特的触感。 * 卷轴创建的自动驾驶模式：自动执行卷轴的创建和发布过程。 * 在社交媒体平台上自动发布：直接发布到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：将您的品牌名称或徽标纳入卷轴中。 * 多样化的模板选项：从一系列模板中进行选择以适合您的内容风格。 * 简单的用户界面：易于使用的设计适合各个级别的用户。 * 性能分析：访问内置工具来跟踪和分析卷轴的性能。
Typecast
typecast.ai
Typecast 的带有情感文本到语音的人工智能语音生成器是一款在线工具，允许用户将文本转换为逼真的语音。该工具拥有超过 400 多个超现实声音的库，使用户能够按照自己想要的方式创建内容。 它为不同目的提供各种特性和功能，包括讲故事、演示、产品营销、培训视频、YouTube 视频和教育。Typecast 的 AI 语音生成器旨在提供逼真的 AI 语音和头像，让用户能够以迷人的方式为其视频内容提供动力。和引人入胜的音频。 用户可以轻松地扮演角色，输入所需的文本，选择语音风格，然后下载生成的音频。该工具还为有声读物、教育、销售、纪录片、培训和游戏等不同类别提供文本转语音模板，使用户更容易上手。使用 Typecast 的 AI 语音生成器的主要优势之一是它的能力节省时间，消除生产成本的烦恼。 用户不需要雇用演员、管理摄制组或租用工作室，因为该工具消除了屏幕录制和后期制作编辑的需要。 它提供了一个简单且用户友好的界面，允许用户直接输入、粘贴或导入他们的书面内容到平台中。总体而言，Typecast 的 AI 语音生成器是一个基于 Web 的平台，为用户提供了广泛的创建选项具有类人虚拟头像的高质量视频内容。 它提供情感化的文本到语音设置、庞大的配音演员库以及无缝的编辑体验。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Typecast 的 AI 语音生成器对于希望通过逼真且引人入胜的音频增强视频的内容创作者来说是一个宝贵的工具。
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI是一款全合一个AI视频生成器，可提供文本对电视转换，具有标题，B-Roll，Transition和Music的强大视频编辑器以及视频托管。 使用Vadoo AI视频生成器，将您的文本提示转换为几分钟之内的视频。使用主题，添加画外音，字幕，并创建一个简短的AI视频。 Vadoo是一个提供两个主要服务的综合平台： * vadoo AI：一个多合一的人工智能视频平台，简化了简短视频的创建和编辑。它允许用户在几分钟内将文本提示转换为引人入胜的视频，并提供可自定义主题，配音，字幕和高级编辑工具等功能。该平台支持50多种语言的多语言字幕，使其适合全球受众。此外，Vadoo AI还可以与YouTube，Instagram和Tiktok（Instagram和Tiktok）等社交媒体平台无缝集成，从而允许用户轻松地导出和共享其内容。 * vadoo.tv：一种专业的视频托管解决方案，可提供一系列复杂的视频营销工具，以帮助企业通过视频发展。它提供了视频托管，可自定义的视频播放器，着陆页和营销集成之类的功能，使用户能够有效地管理和共享视频内容。 这些服务共同使用户能够无缝创建，编辑，主机和共享高质量的视频内容。
Waymark
waymark.com
Waymark是突破性的AI生产平台，它使用单个提示在几分钟内创建令人惊叹的个性化广告和规格点 - 不需要创意技能。无论您是在媒体，销售还是代理商中工作，Waymark都可以使您在工作流中使用视频，从而提高您的绩效，收入和增长。体验Waymark的力量。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可帮助您在一生中构建有价值的面部、语音和表演数据组合，包括您的面部图像、语音录音或表演视频。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是领先的人工智能文本转语音技术公司，也是首个实现与人类语音同等水平的合成媒体服务。创作者、产品开发人员和品牌都通过各种语音风格、口音和语言大规模地增强他们的故事和数字体验。
X-Me
x-me.ai
输入文字即可生成您的 AI 头像视频！只需10秒！
Exemplary AI
exemplary.ai
模范AI是一种多合一的内容创建工具，可将AI驱动的多语言转录，翻译和内容生成集成到一个平台中。 其用户友好的界面可以轻松的见解提取和内容创建，包括摘要，听力图，字幕和实时AI聊天。此外，用户可以生成AI剪辑，特定于平台的字幕和标签，从而简化了直接从平台上发布的社交媒体。 典范的AI非常适合内容创建者，研究人员，记者和专业人士，可以简化工作流程，提高生产率并通过其尖端AI解决方案提高内容可访问性。
Munch
getmunch.com
蒙克（Munch）是一个高级的AI平台，可帮助企业增强其长期视频内容的投资回报率（ROI）。蒙克（Munch）的AI技术将冗长的视频转变为一口大小的社交媒体优化剪辑，这些剪辑吸引了受众，并使品牌在数字趋势中保持领先地位。 蒙克（Munch）的创新平台不仅将长格式的内容重新用于最佳社交媒体叮咬，而且还简化了视频编辑和趋势研究的资源密集型过程。这是一种自动解决方案，旨在满足社交媒体发布的苛刻频率，毫不费力地使您的品牌处于受众参与度的最前沿。
Hippo Video
hippovideo.io
河马视频：轻松的视频创建和分发AI HIPPO视频使企业能够大规模创建有影响力的视频，从而消除了对冗长的录制会议或复杂编辑的需求。我们的AI驱动平台简化了流程，使您可以： *几分钟内的手工艺专业视频：Hippo视频提供文本到视频，交互式人体化身以及屏幕和网络摄像头录制选项，以快速创建抛光视频。 *吸引更广泛的受众：具有自定义背景，CTA和多语言功能的个性化视频体验。吸引观众在全球范围内，并迎合各种偏好。 *提高参与效率：超越静态内容。我们的互动视频使观众能够与CTA，表格，民意调查和调查一起采取行动，使他们始终被吸引。 *提高效率：自动化视频制作，将现有内容（博客，文档，演示文稿）重新应用为引人入胜的格式，并释放团队的宝贵时间。 赋予您的团队跨部门的能力： *增强GTM影响：创建有影响力的视频电子邮件，解释器和演示，以提升您的销售和营销策略。 *增强L＆D：开发引人入胜的互动培训视频，以获得更有效的学习体验。 *改善客户服务：建立一个使用常见问题解答，KB文章和产品演示的综合视频库，以减少支持工作量。 *大规模个性化外展：使用AI驱动的模板为更广泛的观众制作个性化视频，从而促进了更深层次的联系。 *增强开发人员：将视频功能与河马视频SDK集成到现有平台中。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我们提供独特的功能来创建具有类人特征和细致入微的微表情的视频头像。这些化身可以无缝地代表您的品牌的脚本或语音音频，并具有自定义 AI 化身声音的附加功能，以与演讲者的独特角色产生共鸣。 通过我们的 Studio 体验通信的未来，其中有以下功能等待着您： * 将文本转换为 150 多种语言的迷人视频。从我们的一系列人工智能头像中进行选择，自定义他们的声音，并设置所需的情绪以进行引人入胜的演示。 * 体验我们听起来自然的语音合成技术，非常适合生成适合任何业务需求的真实文本转语音 (TTS) 配音。 * 上传录音并轻松替换声音，同时以极高的准确性保持原始的声音表达、情绪和口音。 * 利用我们先进的人工智能头像和文本转语音技术，制作真正与目标受众产生联系的有影响力的广告，从而简化您的营销工作。
Gan AI
gan.ai
只需录制一次，即可为整个客户旅程中每个接触点的每个用户大规模个性化视频。 在 Gan.ai 之前，品牌只能开展基于文本的个性化营销活动，在电子邮件或短信中插入用户姓名，或者最多以视频中的文本图形形式插入。借助 Gan.ai，视频中的演员可以说出用户的姓名（以及任何其他变量），从而在营销活动中为品牌带来更高的参与度、转化率、点击率和品牌回忆。 只需一个视频录制，Gan.ai 就可以让品牌生成数百、数千或数百万个个性化副本，并更改声音和口型同步的变量，就好像它是为每个观看者亲自录制的一样。 AI 口型同步和语音同步模型实时模板化视频的指定部分，并将其跨平台本地交付给用户。 三星、Zomato、vivo、EyeCare Partners、Mumbai Indians、MPL 和 Swiggy 等企业品牌使用 Gan.ai 与名人、领导人和其他利益相关者开展超个性化视频活动，喊出用户的姓名、位置、订购商品、附近的商店、销售前景名称等——最大限度地提高点击率、投资回报率、活动的影响和预订的转化/会议。 无论是电子邮件、短信、社交媒体、WhatsApp、前置广告、IPTV、移动应用程序、个性化结账和登陆页面，还是品牌所需的任何内容，Gan.ai 都能与之集成。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款创新应用程序，利用尖端的 Deepfake 技术和自然语言处理 (NLP) 来创建所选个人传递指定文本的高度逼真的视频。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 从播客和视频中创建预告片、精彩片段和剪辑。利用 AI，Rizzle 将编辑时间从 8 个小时以上缩短到 30 分钟以内。 Rizzle 与 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，带来卓越品质的视频。
Hour One
hourone.ai
一小时，通过将所有工作流程集中在一个AI驱动的平台中，将所有工作流程集中为企业的内容创建。我们拥有市场最栩栩如生的化身，其自然动作生动地使您的业务信息动画。我们的模板，可定制为任何品牌，授权团队可以大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。另外，凭借快速渲染和顶级安全性，HOUR ONE作为专门为企业需求设计的主要内容操作系统而脱颖而出。过去花费几个月的时间，现在只需要几分钟才能产生更高的参与度...工作更聪明，一小时的工作不太困难，并且会产生个性化的业务视频来造成影响。 * Hourone是一种视频创建工具，允许用户使用各种模板，声音和角色创建营销视频和演示文稿。 *用户喜欢易用性，可供选择的声音和角色范围，快速过程和下载时间以及客户成功团队的支持。 *审阅者遇到了诸如机器人文本到谈话功能，有限的头像选项，临时用户的学习曲线，有限的品牌功能，较慢的负载时间以及缺乏某些功能的明确说明。
EVE AI
dapp.eveai.xyz
通过 EVE AI 将人工智能梦想变成现实。探索由区块链驱动的陪伴、创意套件和 NFT。 通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。 EVEAI 从客户互动中学习，通过深度学习算法不断提高其性能。
Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驱动的字幕创建令人惊叹的视频 生成引人入胜的标题，突出显示您的关键字，并在几秒钟内添加音乐和动画表情符号
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音，Narration Box 都可以通过其广泛的 AI 旁白库和用户友好的平台提供全面的解决方案。
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以开发人员为中心的 AI 视频研究工具，有助于在应用程序中创建 AI 副本。通过 Tavus 易于使用的 API，用户可以从文本生成自己的个性化视频。 这消除了对工作室级视频进行高成本、高复杂性录制的需要。 Tavus 还自豪地绕过传统方法，生成具有自然面部动作和表情的超现实头部说话视频。 除此之外，Tavus 还重点关注安全和视频模型处理。为了支持更顺畅的开发周期，Tavus 提供全面、易于理解的文档以及整个构建和启动过程的响应式支持。 作为一款 AI 视频工具，Tavus 融合了 AI 语音克隆、AI 高清唇形同步、无限音频变量、动态视频背景、自定义品牌和可嵌入 CTA 等功能。 这使得人工智能视频创作更加稳定和可扩展。 Tavus API 可用于广泛的行业，例如视频编辑工具、影响者应用程序、视频销售应用程序和教育行业等。
Pipio
pipio.ai
创建专业的AI视频现在很简单，只需键入，单击和拖动即可。 Pipio提供100多个现实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些AI化身可以用40多种语言讲带有多种口音，并作为您的个人摄影师，用于营销，销售，电子学习，培训等。通过消除对昂贵的摄制组，人才或代理商的需求，Pipio将视频制作工作室放在了您的触点。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智能支持的文本到视频网络平台。在几分钟内生成您的视频。不是几周。不需要演员、摄像机、灯光和无休止的剪辑。
Goldcast
goldcast.io
GoldCast是一个量身定制的B2B活动平台，通过轻松主持的数字和面对面活动来改变营销。来自Adobe，Microsoft，Zuora和MailChimp等公司的成千上万企业B2B营销人员利用黄金广播来提高出勤率，创造迷人的体验，重新使用事件内容并利用意图数据。通过黄金广播来提升您的活动，以实现真正的观众参与，品牌发展和收入增长；超越基本活动，从网络研讨会和产品演示到思想领导小组和面对面晚餐的收入驾驶参与。
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me是一种工具，使用户能够立即使用数字化身制作视频。使用文本到语音技术，Spirit ME生成带有逼真的视觉效果，声音和表达式的视频。 该工具旨在简单且负担得起，提供三分钟的视频和两个库存化身的免费计划，以及一个定制头像的订阅计划，价格为69美元/月或499美元/年。 此外，Spirit ME还提供了预付计划，并提供各种付款方式和化身，以适应个人需求。该工具对于那些希望成为数字影响者，创建个性化视频广告并吸引观众的人是理想的选择。 Spirit ME还提供聊天机器人集成以及产生无数数字化头像内容的能力。用户可以加入电子邮件列表，以保持最新的新闻和优惠。 总体而言，Spirit ME提供了一个易于使用且负担得起的平台，用于创建数字化身视频。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一项利用人工智能技术提供视频解决方案的举措，并使其能够通过其产品覆盖更多受众，高达1000%。 Kuasar 1.1，结合行业进步的视频数据，通过深入了解客户来提供个性化产品，帮助零售商增加销售额、赢得新客户并留住现有客户。 Kuasar 1.1 为机构和内容制作者揭示最准确的内容，使您能够更快、更便宜地制作内容。
2Moons
2moonsai.com
2Moons 拥有使用 FLUX 等多个引擎进行图像生成的 AI 工具。浏览 100K 提示的广泛集合，为您的下一个 AI 创作获取灵感和想法。 2moons 是一个人工智能驱动的平台，旨在创建和发现独特的图像提示。它使用户能够探索各种艺术风格，例如复古、皮克斯风格的设计、波普艺术、游戏视觉效果等。该网站将内容分为插图、摄影、抽象、自然和幻想等类别，根据用户的创意需求为用户提供一系列选择。 2moons 定期突出显示选定的提示，为用户提供一系列精选的人工智能生成的艺术作品，以激发创造力。这些提示可以作为各种项目的灵感，让用户探索不同的风格和艺术可能性。此外，该工具还提供搜索功能，使用户能够轻松找到适合其特定需求的图像创意，使其成为任何想要创建或增强视觉内容的人的多功能资源。 2moons 迎合数字艺术家、设计师、摄影师以及任何对人工智能生成艺术感兴趣的人的需求，让他们能够以最少的努力制作出专业品质的图像。通过轻松获取各种风格和灵感，这是一个创意空间，用户可以在这里进行实验并快速将他们的艺术愿景变为现实。该平台用户友好，提供免费和付费访问选项。
Argil
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创作者经济的视频生成引擎 - 在 2 分钟内为您或通用头像获取完美的社交媒体视频
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让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
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创建由演示者主导的视频课程，吸引和激励您的员工，并且可以轻松更新、翻译和个性化。通过视频进行解释、推介和销售。使用 Vidext 提供的 40 种语言创建带旁白的视频演示，并方便地输入文本。告别演员、摄制组和昂贵的设备。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪
Personate AI
personate.ai
Personate是使用合成人类的AI视频生成平台。 有了个人，您可以创建视频演示文稿，以无需相机为团队学习和开发内容，并通过键入文本来使人发言。 这使您免于昂贵的视频制作成本，并节省了比传统方法更多的时间。 Pershiate AI可以最大程度地提高客户渠道的转换，降低购物车掉落率，重新引起潜在客户的潜在客户，并通过大规模地对一个用户进行高度个性化视频来增强客户体验。
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的交互式视频平台轻松生成销售线索、展示产品、游戏化参与并收集反馈。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在几分钟内创建引人入胜的视频。输入文本或导入现有内容，设置参数，并获得适合您的品牌的专业视频 - 包括流畅的动态图形、幕后花絮、字幕等。