AI视频生成软件 - 最热门应用 - 帕劳

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人工智能视频生成软件体现了人工智能和多媒体内容制作的突破性融合。它包含一系列工具和技术，使用户能够创建、编辑、存储和分发视频内容，所有这些都由复杂的人工智能算法驱动。这一类别反映了数字内容不断发展的格局，其中人工智能在塑造视频的构思、制作和传播方面发挥着关键作用。 人工智能视频生成工具是从头开始创建视频内容的强大平台。它们使用户能够利用人工智能技术将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等属性的控制。借助大量的内容开发工具，用户可以从文本无缝过渡到引人入胜的视频演示，从而实现视频制作的民主化并使其可供更广泛的受众使用。 此类别中的编辑功能有助于视频的剪辑、排列和操作。用户可以以各种格式保存和导出文件，通过社交功能与内容交互，并利用人工智能驱动的增强功能来简化编辑过程。这些功能促进视频制作不同阶段的无缝集成，从而培养创造力和效率。除了创建和编辑之外，人工智能视频生成工具还可以帮助用户管理视频文件，提供上传、存储、组织和共享内容的功能。标签和元数据功能可优化组织，简化在广泛内容库中的导航。这些功能对于处理与现代视频制作相关的复杂工作流程是必不可少的。 分发是人工智能视频生成的一个重要方面，工具可以帮助用户跨各种渠道分享视频。编码和转码功能确保与不同平台的兼容性，同时与社交媒体和内容管理系统的集成增强了覆盖范围。这些功能与当今数字环境的多渠道性质相一致，其中内容必须针对不同的受众进行定制和优化。 要获得人工智能视频生成类别的资格，产品必须： * 使用户能够在不依赖外部视频素材的情况下，基于AI技术创建视频内容。 * 将书面文本转换为听起来自然的语音，并提供对音量、音调和情感等方面的控制。 * 提供用于剪辑、排列和操作视频的工具，以及以各种文件类型保存和导出的选项。 * 实施清晰、透明和强大的内容审核系统。 * 促进视频文件的存储、组织和共享，包括标记和元数据功能。 * 允许用户通过评论、分享、点赞等方式在一个或多个工作空间中进行协作。 * 制定内容审核政策，以确保人工智能视频生成技术的使用符合道德和安全。
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Captiwiz
captiwiz.com
使用人工智能驱动的字幕创建令人惊叹的视频 生成引人入胜的标题，突出显示您的关键字，并在几秒钟内添加音乐和动画表情符号
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
Waymark
waymark.com
Waymark 是突破性的人工智能制作平台，它使用单一提示即可在几分钟内创建令人惊叹的个性化广告和规格广告 - 无需任何创意技能。无论您在媒体、销售还是代理机构工作，Waymark 都可以让您在工作流程中以前所未有的方式使用视频，从而提高您的绩效、收入和增长。体验 Waymark 的力量。
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
在 Studio Neiro AI，我们提供独特的功能来创建具有类人特征和细致入微的微表情的视频头像。这些化身可以无缝地代表您的品牌的脚本或语音音频，并具有自定义 AI 化身声音的附加功能，以与演讲者的独特角色产生共鸣。 通过我们的 Studio 体验通信的未来，其中有以下功能等待着您： * 将文本转换为 150 多种语言的迷人视频。从我们的一系列人工智能头像中进行选择，自定义他们的声音，并设置所需的情绪以进行引人入胜的演示。 * 体验我们听起来自然的语音合成技术，非常适合生成适合任何业务需求的真实文本转语音 (TTS) 配音。 * 上传录音并轻松替换声音，同时以极高的准确性保持原始的声音表达、情绪和口音。 * 利用我们先进的人工智能头像和文本转语音技术，制作真正与目标受众产生联系的有影响力的广告，从而简化您的营销工作。
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs 是领先的人工智能文本转语音技术公司，也是首个实现与人类语音同等水平的合成媒体服务。创作者、产品开发人员和品牌都通过各种语音风格、口音和语言大规模地增强他们的故事和数字体验。
Immersive Fox
immersive-fox.com
由人工智能支持的文本到视频网络平台。在几分钟内生成您的视频。不是几周。不需要演员、摄像机、灯光和无休止的剪辑。
Pipio
pipio.ai
现在只需键入、单击和拖动即可轻松创建专业的 AI 视频。 Pipio 提供 100 多个真实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些人工智能化身可以说 40 多种语言和不同的口音，充当您的个人摄像师，负责营销、销售、在线学习、培训等。通过消除对昂贵的摄制组、人才或机构的需求，Pipio 让视频制作工作室触手可及。
Atlabs
atlabs.ai
利用 AI 在几分钟内创建引人入胜的视频。输入文本或导入现有内容，设置参数，并获得适合您的品牌的专业视频 - 包括流畅的动态图形、幕后花絮、字幕等。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一个使用 AI 演示者创建个性化销售、营销和培训视频的平台。 * 大规模提供客户教育 * 以需要的速度交付 * 使用 Google 评论、PDF、CSV、图像、博客 * 在几分钟内创建数据驱动的客户教育视频 借助 Desk AI，您现在可以： * 导入现有#PowerPoint 演示文稿 * 添加人工智能演示者，甚至是您的数字克隆！ * 集成互动测验 * 导出到 SCORM 以实现无缝 LMS 跟踪
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音，Narration Box 都可以通过其广泛的 AI 旁白库和用户友好的平台提供全面的解决方案。
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker 是一款生产力工具，可根据文本或内容（例如有关某个主题的事实、统计数据、测验、见解和教育）生成卷轴。所有卷轴都包含使用先进人工智能或克隆版本语音的语音旁白。凭借其自动驾驶模式，它有助于在 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等平台上自动创建和发布 Reels。或者，每个卷轴都可以在发布前进行人工审核。所有卷轴都包含您的公司名称和徽标。 * AI 脚本生成：它根据各种文本提示或类别（如事实、统计数据、琐事、见解、促销等）创建卷轴脚本。 * 人工智能和克隆语音旁白：选择人工智能生成的语音库或克隆您的声音以获得独特的触感。 * 卷轴创建的自动驾驶模式：自动执行卷轴的创建和发布过程。 * 在社交媒体平台上自动发布：直接发布到 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels。 * 品牌能力：将您的品牌名称或徽标纳入卷轴中。 * 多样化的模板选项：从一系列模板中进行选择以适合您的内容风格。 * 简单的用户界面：易于使用的设计适合各个级别的用户。 * 性能分析：访问内置工具来跟踪和分析卷轴的性能。
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video是一项利用人工智能技术提供视频解决方案的举措，并使其能够通过其产品覆盖更多受众，高达1000%。 Kuasar 1.1，结合行业进步的视频数据，通过深入了解客户来提供个性化产品，帮助零售商增加销售额、赢得新客户并留住现有客户。 Kuasar 1.1 为机构和内容制作者揭示最准确的内容，使您能够更快、更便宜地制作内容。
Feedeo
feedeo.spreading.ai
使用 Feedeo 的交互式视频平台轻松生成销售线索、展示产品、游戏化参与并收集反馈。
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis 是一款创新应用程序，利用尖端的 Deepfake 技术和自然语言处理 (NLP) 来创建所选个人传递指定文本的高度逼真的视频。
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysical PRO 可帮助您在一生中构建有价值的面部、语音和表演数据组合，包括您的面部图像、语音录音或表演视频。
Personate AI
personate.ai
Personate 是一个使用合成人类的人工智能视频生成平台。 借助 Personate，您可以在没有摄像头的情况下为您的团队创建学习和发展内容的视频演示，并且只需输入文本即可让人类说话。 这使您免于昂贵的视频制作成本，并且比传统方法节省更多时间。 Personate AI 可以通过一次针对一名用户的大规模超个性化视频，最大限度地提高整个客户渠道的转化率、降低购物车流失率、重新吸引失去的潜在客户并增强客户体验。
Reface
reface.ai
Reface – 在这里，您只需一张自拍照即可交换视频和 GIF 中的面孔、为照片制作动画并将照片变成卡通。
Rizzle
rizzle.com
Rizzle 从播客和视频中创建预告片、精彩片段和剪辑。利用 AI，Rizzle 将编辑时间从 8 个小时以上缩短到 30 分钟以内。 Rizzle 与 Getty Images、MapTiler、OpenAI、Anthropic 等合作，带来卓越品质的视频。
Vidext
vidext.io
创建由演示者主导的视频课程，吸引和激励您的员工，并且可以轻松更新、翻译和个性化。通过视频进行解释、推介和销售。使用 Vidext 提供的 40 种语言创建带旁白的视频演示，并方便地输入文本。告别演员、摄制组和昂贵的设备。
Laetro
laetro.com
让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
X-Me
x-me.ai
输入文字即可生成您的 AI 头像视频！只需10秒！
Argil
argil.ai
创作者经济的视频生成引擎 - 在 2 分钟内为您或通用头像获取完美的社交媒体视频
2Moons
2moonsai.com
2Moons 拥有使用 FLUX 等多个引擎进行图像生成的 AI 工具。浏览 100K 提示的广泛集合，为您的下一个 AI 创作获取灵感和想法。 2moons 是一个人工智能驱动的平台，旨在创建和发现独特的图像提示。它使用户能够探索各种艺术风格，例如复古、皮克斯风格的设计、波普艺术、游戏视觉效果等。该网站将内容分为插图、摄影、抽象、自然和幻想等类别，根据用户的创意需求为用户提供一系列选择。 2moons 定期突出显示选定的提示，为用户提供一系列精选的人工智能生成的艺术作品，以激发创造力。这些提示可以作为各种项目的灵感，让用户探索不同的风格和艺术可能性。此外，该工具还提供搜索功能，使用户能够轻松找到适合其特定需求的图像创意，使其成为任何想要创建或增强视觉内容的人的多功能资源。 2moons 迎合数字艺术家、设计师、摄影师以及任何对人工智能生成艺术感兴趣的人的需求，让他们能够以最少的努力制作出专业品质的图像。通过轻松获取各种风格和灵感，这是一个创意空间，用户可以在这里进行实验并快速将他们的艺术愿景变为现实。该平台用户友好，提供免费和付费访问选项。
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me 是一款让用户能够即时制作带有数字化身的视频的工具。 Spirit Me 使用文本转语音技术，生成具有逼真视觉效果、声音和表情的视频。 该工具设计简单且价格实惠，提供包含三分钟视频和两个库存头像的免费计划，以及一个自定义头像的订阅计划，价格为每月 69 美元或每年 499 美元。 此外，Spirit Me 还提供预付费计划，其中包含多种付款选项和头像，以满足个人需求。该工具非常适合那些希望成为数字影响者、创建个性化视频广告并吸引观众的人。 Spirit Me 还提供聊天机器人集成以及生成无限量数字化身内容的能力。用户可以加入电子邮件列表以了解最新的新闻和优惠。 总体而言，Spirit Me 为创建数字化身视频提供了一个易于使用且价格实惠的平台。
Runway
runwayml.com
Runway 是一家人工智能应用研究公司，致力于塑造艺术、娱乐和人类创造力的下一个时代。 快速编辑视频所需的一切。神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公认的人工智能视频创作平台。数千家公司使用它创建 120 种语言的视频，节省高达 80% 的时间和预算。受到埃森哲、BBC、谷歌、亚马逊等机构的信赖。 只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
Typecast
typecast.ai
Typecast 的带有情感文本到语音的人工智能语音生成器是一款在线工具，允许用户将文本转换为逼真的语音。该工具拥有超过 400 多个超现实声音的库，使用户能够按照自己想要的方式创建内容。 它为不同目的提供各种特性和功能，包括讲故事、演示、产品营销、培训视频、YouTube 视频和教育。Typecast 的 AI 语音生成器旨在提供逼真的 AI 语音和头像，让用户能够以迷人的方式为其视频内容提供动力。和引人入胜的音频。 用户可以轻松地扮演角色，输入所需的文本，选择语音风格，然后下载生成的音频。该工具还为有声读物、教育、销售、纪录片、培训和游戏等不同类别提供文本转语音模板，使用户更容易上手。使用 Typecast 的 AI 语音生成器的主要优势之一是它的能力节省时间，消除生产成本的烦恼。 用户不需要雇用演员、管理摄制组或租用工作室，因为该工具消除了屏幕录制和后期制作编辑的需要。 它提供了一个简单且用户友好的界面，允许用户直接输入、粘贴或导入他们的书面内容到平台中。总体而言，Typecast 的 AI 语音生成器是一个基于 Web 的平台，为用户提供了广泛的创建选项具有类人虚拟头像的高质量视频内容。 它提供情感化的文本到语音设置、庞大的配音演员库以及无缝的编辑体验。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Typecast 的 AI 语音生成器对于希望通过逼真且引人入胜的音频增强视频的内容创作者来说是一个宝贵的工具。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，学习的未来是由人工智能视频构建的。 Colossyan 易于使用的 AI 视频平台正在重塑 L&D 内容创作的格局。加入诺华、大陆集团、WSP 和派拉蒙等顶级公司，告别昂贵的拍摄、日程安排延误和低参与度。 Colossyan 使您能够使用 AI 创建培训视频，其成本仅为传统制作的一小部分，并且比纯文本材料的效率更高。 * 从文本创建视频 从文本、PDF、专业设计的模板或使用人工智能驱动的视频提示工具创建有效的视频。利用 Colossyan 先进的文本转语音技术的强大功能，辅之以即用型模板、本地化工具和简单直观的视频编辑器。 * 选择最适合你的人工智能主播 Colossyan 提供了一个包含 100 多个最佳质量 AI 头像的广泛且多样化的库，使您可以比以往更轻松地通过超现实的演示者来个性化您的视频。利用 Colossyan 独特的对话功能，在一个场景中使用多个化身练习基于场景的学习，或者使用 Colossyan 的自定义 AI Avatar 附加组件创建您自己的 AI 演示者。 * 单击四次即可本地化 使用我们的自动翻译功能制作 70 多种语言和口音的视频，只需点击四次即可轻松翻译您的 Colossyan 视频。 * 免费试用 Colossyan 通过我们的 14 天无风险试用体验 Colossyan 的差异。通过人工智能驱动的视频学习释放团队的潜力。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Munch
getmunch.com
蒙克是内容专业人士的新家。它使用最新的人工智能技术提供自动内容重新利用、智能分发和数据驱动的内容创建 Munch 使用最先进的生成人工智能和营销分析，从您的长视频中提取最具吸引力、最热门和最有影响力的剪辑。
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai 自动从您的博客文章生成引人入胜的可共享视频。使用视频在社交上脱颖而出，在 Google 上排名更高，并在纯视频平台上分享您的内容。 主要优点： * 在社交媒体上脱颖而出：在社交媒体上分享您的新博客文章的预告视频。潜在客户更喜欢观看视频，并且视频被分享的可能性高出 3 倍。 * 在 Google 上排名更高：Google 喜欢视频内容！通过将视频嵌入到您的博客文章中来提高您的排名和停留时间。 * 让您的受众感到厌烦：在 TikTok 和 YouTube 等纯视频平台上分享您的内容，以便将您的内容重新定位给新受众。 工作原理： * 视频会在几秒钟内从您的博客文章中自动生成。 * 只需输入文章 URL 并单击“生成”即可！ * 您文章的标题、文本和图像将用于创建视频。 * 选择我们超逼真的人工智能配音之一来朗读您的文本。 * 您还可以手动创建视频以实现完全控制。 我可以制作什么类型的视频？ * 博客文章预告片：分享文章简介并提示在您的网站上阅读全文。这些视频非常适合分享您的新博客文章，因为它们的点击率比纯文本/图像的帖子更高。 * 评论/案例研究：让客户评论和案例研究不言而喻。将基于文本的推荐转化为视频。 * 操作方法：在几分钟而不是几小时内创建用于营销、培训或支持的解释视频。 * 公告：以更具吸引力的视频格式向观众分享有关新功能或职位发布的新闻。 视频可以让 SEO 飞速提升： * 功能片段：带有视频的页面有更高的机会被选为功能片段。 * 提高点击率：带有视频的页面有时会在搜索引擎结果页面中显示视频缩略图。即使您不是第一个结果，这也可以大幅提高您的点击率。 * 更广泛的覆盖范围：带有视频的网站将显示在 Google 图片和 Google 视频搜索中，从而扩大您的覆盖范围。 * 更长的停留时间：停留时间是访问者在您的网站上花费的时间。这是搜索排名的关键指标。由于视频更具吸引力且无法浏览，因此可以极大地增加停留时间和您的排名。 * 减少竞争：谷歌喜欢视频内容！对于您想要排名的每个关键字，都有数百篇文章 - 但只有少数视频。 视频可以增加您的社交关注度： * 扩大受众群体：许多平台都通过视频而非文本/图像来推广视频。它更有可能被看到和分享。向更广泛的受众展示您的内容。 * 脱颖而出：视频引人注目且引人入胜，从现有内容创建滚动停止视频。 * 提高点击率：视频感觉更加个性化，让您预先分享更多价值，从而提高网站的点击率。 * 仅视频平台：许多平台仅允许视频，将您的文本重新调整为视频以吸引更广泛的受众。在 YouTube、TikTok、Instagram 等上分享您的博客！
Tavus
tavus.io
Tavus 是一款以开发人员为中心的 AI 视频研究工具，有助于在应用程序中创建 AI 副本。通过 Tavus 易于使用的 API，用户可以从文本生成自己的个性化视频。 这消除了对工作室级视频进行高成本、高复杂性录制的需要。 Tavus 还自豪地绕过传统方法，生成具有自然面部动作和表情的超现实头部说话视频。 除此之外，Tavus 还重点关注安全和视频模型处理。为了支持更顺畅的开发周期，Tavus 提供全面、易于理解的文档以及整个构建和启动过程的响应式支持。 作为一款 AI 视频工具，Tavus 融合了 AI 语音克隆、AI 高清唇形同步、无限音频变量、动态视频背景、自定义品牌和可嵌入 CTA 等功能。 这使得人工智能视频创作更加稳定和可扩展。 Tavus API 可用于广泛的行业，例如视频编辑工具、影响者应用程序、视频销售应用程序和教育行业等。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI工具提供了多种有吸引力的AI头像供企业选择。该工具配备了各种种族、年龄和风格，以确保完美适合任何业务需求。 AI Studios 还提供 80 多种语言的化身，使其成为全球企业的全球解决方案。人工智能头像不仅适用于多个种族和职业，而且该工具还允许自定义头像以满足特定的业务需求。 AI Avatar 工具还包括 Rememory、文本转视频、PowerPoint 转视频、ChatGPT、换脸和文本转语音等功能。这些功能为企业提供了更大的灵活性，使他们能够轻松高效地创建视频。 DeepBrain 人工智能工具可以为各个行业带来益处，包括金融服务、零售、教育和媒体。 此外，头像还可用于多种用途，包括培训视频、操作视频和在线视频制作。总体而言，DeepBrain AI 工具为企业提供了满足其视频制作需求的动态解决方案。 它具有多功能性和可定制性，非常适合寻求创造性方法来增强营销策略的企业。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video：利用 AI 轻松创建和分发视频 Hippo Video 使企业能够大规模创建有影响力的视频，无需进行冗长的录制或复杂的编辑。我们的人工智能平台简化了流程，让您能够： * 在几分钟内制作专业视频：Hippo Video 提供文本转视频、交互式真人头像以及屏幕和网络摄像头录制选项，可快速创建精美的视频。 * 吸引更广泛的受众：通过自定义背景、CTA 和多语言功能实现个性化视频体验。吸引全球观众并迎合不同的喜好。 * 提高参与效率：超越静态内容。我们的互动视频允许观看者通过 CTA、表格、民意调查和调查采取行动，让他们全程着迷。 * 提高效率：自动化视频制作，将现有内容（博客、文档、演示文稿）重新调整为引人入胜的格式，并释放团队的宝贵时间。 为跨部门的团队提供支持： * 提升 GTM 影响力：创建有影响力的视频电子邮件、解释和演示，以提升您的销售和营销策略。 * 加强学习与发展：开发引人入胜的交互式培训视频，以获得更有效的学习体验。 * 改善客户服务：构建包含常见问题解答、知识库文章和产品演示的综合视频库，减少支持工作量。 * 大规模个性化推广：使用人工智能驱动的模板为更广泛的受众制作个性化视频，促进更深层次的联系。 * 为开发人员提供支持：使用 Hippo Video SDK 将视频功能集成到您现有的平台中。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用于企业学习的一体化人工智能视频生成平台。 Elai 受到 2000 多家客户（包括富士通、拜尔斯道夫、忠意等顶级公司）的信赖，让您可以在几分钟内生成由数字真人演示者讲述的交互式视频内容，而无需摄像机、演播室或绿屏。 通过以来，您可以： * 从文本或 URL 输入生成训练视频。 * 在几秒钟内将您的视频翻译成 75 多种语言。 * 使用 AI Storyboard 从头开始制作培训脚本。 * 向您的视频添加交互式测验和工作流程。 * 访问包含 80 多个高质量头像的库。 * 从视频或照片创建自定义数字化身。 * 用 28 多种语言克隆您的声音。 * 添加多个头像以进行动态对话和基于场景的学习。 * 使用API创建个性化视频内容 还有更多！
Hour One
hourone.ai
一小时通过将所有工作流程集中在一个人工智能驱动的平台上，彻底改变了企业的内容创建。我们拥有市场上最逼真的头像，具有自然的动作，生动地动画您的商业信息。我们的模板可针对任何品牌进行定制，使团队能够大规模制作个性化内容 - 无需设计或编辑技能。此外，凭借快速渲染和顶级安全性，Hour One 成为专为企业需求而设计的首要内容操作系统。过去需要几个月的时间，现在只需几分钟，并产生更高的参与度……通过“一小时”更聪明地工作，而不是更努力，并制作可产生影响力的个性化商业视频。 * HourOne 是一款视频创建工具，允许用户使用各种模板、声音和角色创建营销视频和演示文稿。 * 用户喜欢易用性、可供选择的声音和角色范围、快速的处理和下载时间以及客户成功团队的支持。 * 审阅者遇到了诸如机器人文本对话功能、有限的头像选项、临时用户的学习曲线、有限的品牌功能、加载时间缓慢以及某些功能缺乏明确说明等问题。
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI 是一款一体化内容创建工具，它将 AI 驱动的多语言转录、翻译和内容生成集成到一个平台中。 其用户友好的界面可以轻松提取洞察和创建内容，包括摘要、听力图、字幕和实时人工智能聊天。此外，用户还可以生成 AI 剪辑、特定于平台的字幕和主题标签，从而简化直接从平台发布社交媒体的操作。 Exemplary AI 凭借其尖端的 AI 解决方案简化了工作流程、提高了工作效率并改善了内容的可访问性，非常适合内容创作者、研究人员、记者和专业人士。
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio 是一款人工智能视频创作工具，使用户能够在几分钟内创建和翻译头像式视频，而无需昂贵的相机、演员或工作室。 VidVoice 功能提供 8 种语言的完美口型同步翻译，以及 5 种语言的实时现场配音。 Yepic API 允许进行可扩展的实时视频创建，使视频工作流程自动化更加高效。 Yepic Studio 可以使用其选择的头像来个性化包含 68 种语言的动态内容的视频，并具有将图像变成头像的会说话的照片功能。 VidVoice 允许对视频内容进行实时动态配音，让用户轻松跨越语言障碍。 Yepic 和 VidVoice 的用例包括电子商务、教育和房地产。 该视频制作工具在G2、Trustpilot等评测平台上获得了客户的高度评价，用户对它的易用性、丰富的功能以及生成优质视频的功效表示赞赏。 Yepic 研究团队与萨里大学 CVSSP 合作，这是一家在视听机器感知研究方面享有盛誉的机构。 Yepic 正在积极招聘有意愿、有同理心和好奇心的人才，希望加入他们的团队并改变沟通的面貌。
Gan AI
gan.ai
只需录制一次，即可为整个客户旅程中每个接触点的每个用户大规模个性化视频。 在 Gan.ai 之前，品牌只能开展基于文本的个性化营销活动，在电子邮件或短信中插入用户姓名，或者最多以视频中的文本图形形式插入。借助 Gan.ai，视频中的演员可以说出用户的姓名（以及任何其他变量），从而在营销活动中为品牌带来更高的参与度、转化率、点击率和品牌回忆。 只需一个视频录制，Gan.ai 就可以让品牌生成数百、数千或数百万个个性化副本，并更改声音和口型同步的变量，就好像它是为每个观看者亲自录制的一样。 AI 口型同步和语音同步模型实时模板化视频的指定部分，并将其跨平台本地交付给用户。 三星、Zomato、vivo、EyeCare Partners、Mumbai Indians、MPL 和 Swiggy 等企业品牌使用 Gan.ai 与名人、领导人和其他利益相关者开展超个性化视频活动，喊出用户的姓名、位置、订购商品、附近的商店、销售前景名称等——最大限度地提高点击率、投资回报率、活动的影响和预订的转化/会议。 无论是电子邮件、短信、社交媒体、WhatsApp、前置广告、IPTV、移动应用程序、个性化结账和登陆页面，还是品牌所需的任何内容，Gan.ai 都能与之集成。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Opus Clip
opus.pro
OpusClip 是一个生成式 AI 视频编辑平台，只需单击一下即可轻松将您的长镜头变成病毒式短片。 Opus Clip 的使命是使视频内容创作民主化，让任何有故事可讲或热衷分享的人都可以使用它，而不仅仅是那些拥有内容创作或视频编辑专业知识的人。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，超越基本活动，转向收入驱动的参与。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。