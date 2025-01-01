AI会议助手软件 - 最热门应用

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人工智能会议助手通过自动化各种会议相关任务来提高会议的效率和生产力。这些工具利用人工智能 (AI) 和自然语言处理 (NLP) 技术，处理会议转录、跟踪对话和发言者、概述行动项目以及创建会议摘要等任务。此外，一些人工智能会议助理会进行情绪分析，根据语音模式评估参与者的情绪状态，以深入了解会议的情绪基调。组织中的任何人都可以利用这些工具来简化会议任务，并与无法参加会议的人员有效地分享知识和关键要点。 与传统会议管理软件不同，AI会议助手旨在主动参与会议。他们通过转录、对话跟踪和会议相关任务的自动化提供实时支持。相比之下，会议管理工具主要用于计划、组织和管理会议，重点是日程安排、议程创建和会后文档记录。虽然某些产品可能包含两种类型解决方案的元素，但人工智能会议助手因其积极参与和实时功能而脱颖而出。
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Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI调度应用，自动安排会议、任务和习惯，优化用户的日历管理，提高工作效率并保持灵活性。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。
Notta
notta.ai
Notta是一个AI转录工具，支持58种语言，可快速转录和总结语音对话，并集成主要视频会议平台。
Krisp
krisp.ai
Krisp是一款智能应用，使用AI消除在线通话和会议中的背景噪音，提供实时转录和录音功能，增强沟通清晰度。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
tl;dv
tldv.io
TL; DV是一款AI驱动的会议记录和转录工具，支持Zoom和Google Meet，能够录制、转录和共享在线会议。
X Image Generator
ximagegenerator.com
X图像生成器是一个AI工具，用户可以通过文本提示生成图像，支持风格自定义和分辨率调整。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Sembly
sembly.ai
Sembly是一款智能会议助理，自动记录、转录并生成会议摘要，支持多种视频会议和语言，帮助团队高效管理会议内容。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一个集成平台，用于高效管理会议和网络研讨会，提供调度、记录、云存储和实时协作功能。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一款专为客户成功经理设计的数字助理，自动在 Zoom 中记录笔记、分配任务、识别风险和草拟后续邮件。
Grain
grain.com
Grain是一个AI驱动的会议录音工具，帮助用户记录和分析客户需求，支持与Zoom、Google Meet和Teams等平台连接。
Fellow
fellow.app
Fellow是一款AI驱动的会议转录和管理软件，适用于远程和混合团队，简化会议过程，提高效率。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Laxis
laxis.com
Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Scribbl
scribbl.co
Scribbl 是一款 AI 工具，自动记录和转录会议内容，提炼主题和行动项，简化信息共享，提高会议效率。
Konch.ai
konch.ai
Konch.ai 是一个使用先进 AI 模型将音频或视频文件准确转录为文本的工具，支持50种语言，适合在线会议记录和分享。
Spinach
spinach.ai
Spinach是一款AI会议助理，能帮助进行会议、总结对话及自动化后续任务，支持100种语言并与多种工具集成。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是一款会议工具，支持敏捷团队进行回顾、每日站会和估算，适用于远程和混合团队，兼容多种协作工具。
Meetingflow
meetingflow.com
会议流是一个提高会议效率的工具，帮助团队准备、进行和跟进会议，确保讨论有序且高效。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是一个AI助手，旨在促进虚拟会议的包容性，通过记录会议内容、提供个性化建议和帮助激活沉默发言者。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
BuildBetter.ai是一款产品助手，通过挖掘未利用的数据（如通话录音），帮助团队加快收入实现，支持2万多个成功团队。