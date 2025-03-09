AI会议助手软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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人工智能会议助手通过自动化各种会议相关任务来提高会议的效率和生产力。这些工具利用人工智能 (AI) 和自然语言处理 (NLP) 技术，处理会议转录、跟踪对话和发言者、概述行动项目以及创建会议摘要等任务。此外，一些人工智能会议助理会进行情绪分析，根据语音模式评估参与者的情绪状态，以深入了解会议的情绪基调。组织中的任何人都可以利用这些工具来简化会议任务，并与无法参加会议的人员有效地分享知识和关键要点。 与传统会议管理软件不同，AI会议助手旨在主动参与会议。他们通过转录、对话跟踪和会议相关任务的自动化提供实时支持。相比之下，会议管理工具主要用于计划、组织和管理会议，重点是日程安排、议程创建和会后文档记录。虽然某些产品可能包含两种类型解决方案的元素，但人工智能会议助手因其积极参与和实时功能而脱颖而出。
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Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
X Image Generator
ximagegenerator.com
X图像生成器是一个AI工具，用户可以通过文本提示生成图像，支持风格自定义和分辨率调整。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
借助 20,000 个成功团队背后的排名第一的产品助理，缩短创收时间。 将未利用的数据（例如通话录音）转化为最有价值的交付成果。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷团队的会议协调者，通过人工智能辅助的回顾、每日站立会议和规划扑克评估会议来提供效率、协作和速度。它通过异步或同步会话适用于远程或混合团队。所有提供的服务都与协作和跟踪工具无缝集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 为协作团队提供客户会议优化专为具有战略性、协作性收入动议的团队而构建，销售代表可以通过 Meetingflow 做好更充分的准备、更积极地参与并更快地跟进。
Konch.ai
konch.ai
Konch 是一款使用先进的 AI 模型将音频或视频文件准确转换为文本的工具。我们提供 50 种语言的 AI 转录、时间编码编辑、YouTube 视频转录和生成式 AI 等功能。 KonchMate 对于转录在线会议特别有用。它可以用 50 种语言记录、转录和存储您的会议记录。您不需要在会议期间做笔记。您可以从工作区轻松访问和共享会议音频/视频和文字记录。我们最受欢迎的产品之一是“Precision”。我们经过认证的人工转录员可将您转录的准确性提高高达 100%，让您放松身心，而我们经验丰富的团队会负责您的转录。 Konch 是满足您所有转录需求的完美解决方案。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改变您的会议体验 – 这是一款终极人工智能驱动的工具，可提高生产力和协作。告别记笔记的麻烦，拥抱高效会议的新时代。 Scribbl 可以轻松捕获、转录和记录您的会议，确保您不错过任何一个节拍。 我们先进的人工智能将每次会议分解为易于理解的主题和行动项目，从而简化了审核流程。借助 Scribbl 的 Chrome 扩展程序，实时标记关键时刻，在实时讨论和会后分析之间建立无缝桥梁。 分享见解从未如此简单。无论是与您的团队还是外部利益相关者，Scribbl 直观的共享功能都可以让您快速有效地传播信息。
Spinach
spinach.ai
菠菜AI由Y Combinator，Zoom和Atlassian的支持，是AI会议助理，可帮助您举办会议，总结对话并自动化会议后任务。菠菜与您现有工具集成在一起，并支持100种语言。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虚拟会议的人工智能助手。 Equal Time 不仅仅局限于会议转录和自动化行动项目，还有助于促进更具包容性的会议。我们的技术可帮助您降低声音，并获得有关如何提高领导力的个性化建议。稍后使用可搜索和可共享的记录查看会议的详细信息。通过估算所产生的费用来深入了解会议的费用。使用破冰活动、会议计时器和查轮活动来为您的会议增添趣味。今天就免费开始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由两名科技领域女性于 2021 年创立，现已迅速发展壮大，拥有一支敬业且才华横溢的团队，他们热衷于提高数字工作空间的生产力和包容性。在 Equal Time，我们的使命很明确——我们的目标是彻底改变团队在虚拟会议中互动和协作的方式，培育平等和高效的文化。通过促进清晰的沟通、彻底的记录保存和更公平的参与，Equal Time 使团队能够在现代数字工作空间中蓬勃发展。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Fathom
fathom.video
Fathom是一款AI会议助理，自动记录、转录和摘要会议内容，支持多语言，与常用工具集成，提升团队沟通效率。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一个集成平台，用于高效管理会议和网络研讨会，提供调度、记录、云存储和实时协作功能。
tl;dv
tldv.io
TL; DV是一款AI驱动的会议记录和转录工具，支持Zoom和Google Meet，能够录制、转录和共享在线会议。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Sembly
sembly.ai
Sembly是一款智能会议助理，自动记录、转录并生成会议摘要，支持多种视频会议和语言，帮助团队高效管理会议内容。
Laxis
laxis.com
Laxis是一个AI会议助理，可录音、转录并提炼会议关键点，帮助团队记录客户需求与活动，并与CRM系统集成。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI会议助手，提供自动录音、转录、摘要和重点提取，帮助用户高效管理和回顾会议内容。
Notta
notta.ai
Notta是一个AI转录工具，支持58种语言，可快速转录和总结语音对话，并集成主要视频会议平台。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI调度应用，自动安排会议、任务和习惯，优化用户的日历管理，提高工作效率并保持灵活性。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
Krisp
krisp.ai
Krisp是一款智能应用，使用AI消除在线通话和会议中的背景噪音，提供实时转录和录音功能，增强沟通清晰度。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai 是一款AI语音助手，自动记录、转录和总结会议笔记，并与各大会议平台和业务应用集成。
Fellow
fellow.app
Fellow是一款AI驱动的会议转录和管理软件，适用于远程和混合团队，简化会议过程，提高效率。