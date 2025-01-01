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农业软件 - 最热门应用

农业软件包含多种数字工具，旨在优化农业运营、提高生产力和改善资源管理。此类别包括精准农业、作物管理、牲畜跟踪、土壤分析和农场财务规划的应用程序。 农民和农业企业可以利用这些技术来监测作物健康、管理库存、简化供应链并分析数据以做出明智的决策。农业软件具有 GPS 跟踪、天气预报和自动灌溉控制等功能，旨在提高效率，同时促进可持续实践。 从大型企业到小型家庭农场，这些创新解决方案帮助用户适应不断变化的农业景观，确保在竞争日益激烈的市场中获得更高的产量和盈利能力。无论您是想提高生产力、降低成本还是实施数据驱动策略，农业软件都提供了在现代农业环境中蓬勃发展的基本工具。

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Farmers Business Network

Farmers Business Network

fbn.com

Farmers Business Network应用程序为农民提供数据分析和市场情报，帮助优化农业管理和提高生产效率。

QuickTrials

QuickTrials

quicktrials.com

QuickTrials是一个农业领域试验管理平台，优化试验的规划、执行和分析，提高数据质量与可追溯性，适用于各类作物和试验设置。

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite是一款综合的农场管理软件，帮助农民跟踪牲畜与作物，管理财务，优化农业业务运营。

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm是一个数字平台，集中管理农场记录，帮助农民分析运营和财务绩效，支持决策与合作。

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima是一款农业管理软件，帮助农民通过手机记录操作、追踪 farm 活动并生成报告，优化农场管理和决策。

GeoPard Agriculture

GeoPard Agriculture

geopard.tech

GeoPard农业是一款农业智能平台，通过数据分析和AI技术，帮助农民优化作物管理和资源分配，支持可持续农业实践。

ForFarming

ForFarming

forfarming.co

ForFarming应用程序通过IoT和数据分析，帮助农民监测作物、优化资源使用，并提供收益预测，支持现代农业实践。

Map My Crop

Map My Crop

mapmycrop.com

地图我的农作物是一款农业监测应用，支持用户跟踪作物健康、土壤状况，优化农业管理，提高生产力。

ruumi

ruumi

ruumi.io

ruumi 应用帮助农民恢复和维护牲畜牧场的土壤健康，提高农场生产力，减少投入和排放，提供技术、知识和资金支持。

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble是一款农场管理应用，专为畜牧业者设计，简化记录管理和团队沟通，提高合规性，提升农场运营效率。

Breedr

Breedr

breedr.co

Breedr是一款牲畜和肉牛管理软件，帮助育种者高效管理数据，优化育种策略，提升牛群质量。

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom是一款专为农民设计的独立农场管理软件，帮助谷物种植者改进记录、组织任务和分析农季。

Hortau

Hortau

hortau.com

Hortau是一款数字平台，提供实时土壤和环境数据，帮助种植者优化灌溉和肥料应用，提高作物健康与产量，减少资源浪费。

AGERpoint

AGERpoint

agerpoint.com

AGERpoint是一款农业数据捕获应用，利用LiDAR和其他技术生成植物和作物的3D模型，提供精确的分析和见解。

BarnManager

BarnManager

barnmanager.com

BarnManager是一款基于网络的马匹管理软件，用于组织和简化马场的管理、记录和运营。

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb是一款牲畜管理软件，旨在提高农业运营效率，通过实时数据分析帮助农民优化管理和决策。

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro 是一款农业管理应用程序，帮助农民整合日常生产和财务管理，提高农场运营效率。

Agree Market

Agree Market

agreemarket.com

同意市场是一个综合平台，促进买卖双方互动，提供库存管理、订单跟踪和付款处理功能，支持多个销售渠道。

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld是一个农业数据管理平台，促进种植者和顾问之间的协作，帮助优化农场运营和提高决策效率。

AgNote

AgNote

agnote.com

AgNote是农民和农场管理者的管理工具，支持单独管理行作物和永久作物，具备报告、生育监测、灌溉跟踪等功能。

Farmdok

Farmdok

farmdok.com

FarmDok是一款专业的农场管理和精准农业软件，帮助农民记录、分析和管理农场活动，优化工作流程，提高效率。

Farminsta

Farminsta

farminsta.com

Farminsta是一个农业输入公司的营销平台，通过数字和现场活动直接连接农民，管理多渠道营销活动和提供个性化建议。

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp 是一个创新系统，用于测量工人产出，提高生产效率和产品质量，帮助农场改善效率并节省成本。

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre是一款为果园提供数字化管理解决方案的应用，帮助果农提高效率、降低成本和优化收成。

Traction

Traction

tractionag.com

Traction是一款云端农场管理解决方案，实时分析财务数据，整合会计数字与田间作业，自动化收集田间活动记录。

Hivekit

Hivekit

hivekit.io

Hivekit是一个空间自动化平台，集成资产追踪、运营管理和流程自动化，旨在提高效率和安全性。

Oceanfarmr

Oceanfarmr

oceanfarmr.com

Oceanfarmr是一个水产养殖管理平台，支持牡蛎、贻贝和海藻农场，自动化操作、追踪环境因素、优化产量，提升可持续性。

Agrinous

Agrinous

agrinous.com.au

Agrinous是一个云平台，提供农业销售和后台管理功能，自动生成销售数据，支持自定义销售材料，提升工作效率。

KisanHub

KisanHub

kisanhub.com

KisanHub是一款农业供应链管理软件，帮助生产者群体整合数据以优化供应链和提高利润率。

AgroPro

AgroPro

agropro.ag

AgroPro 是一款支持农业管理的应用，提供作物规划、任务管理、库存控制和报告生成等功能，旨在提升农业效率。

Agremo

Agremo

agremo.com

Agremo是一个基于云的软件平台，利用无人机影像分析提供农作物健康和问题的见解，帮助农业管理和决策优化。

Yagro

Yagro

yagro.com

Yagro 是一个先进的订货工具，直接连接农场与供应商，帮助农民管理投入成本，提高盈利能力。

Stable Secretary

Stable Secretary

stablesecretary.com

稳定秘书是一款马场管理软件和移动应用，帮助随时随地跟踪马匹记录和信息，简化业务运营，提高效率。

Rezatec

Rezatec

rezatec.com

Rezatec是一款通过地球观察数据和地理空间分析提供可行见解的平台，帮助用户监测和管理资产及基础设施。

Ranchr

Ranchr

ranchr.ag

Ranchr是一个移动和网页软件，帮助用户监控其牛群，以实现更智能、更高效的养牛管理。

aydi

aydi

aydi.com

aydi是一款面向农业行业的B2B SaaS应用，提供实时操作可视化、提高生产力、降低成本及行政流程自动化的解决方案。

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis是一个农业管理应用，通过实时数据、分析工具和决策支持，帮助农民优化资源使用和提高生产效率。

Croptracker

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croptracker.com

Croptracker是一种农业管理应用，帮助农民跟踪生产、管理任务和优化运营，提高农场效率和盈利能力。

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