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年龄验证软件用于确认一个人的年龄，通常在两种情况下使用：在线进行电子商务交易或亲自在零售商店的销售点 (POS) 亭进行交易。这些解决方案对于验证购买有年龄限制的商品或服务（包括能量饮料、酒精、烟草产品、大麻产品、武器、成人内容、赌博产品和其他受管制物品）的客户的年龄至关重要。
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Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
Veriff
veriff.com
Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。
Ondato
ondato.com
Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。
Socure
socure.com
Socure 的专利机器学习平台通过专门构建的端到端解决方案套件，实现了无缝 CIP/KYC 合规性、欺诈检测、身份证件验证和银行账户所有权验证的更高标准，从而实现了强大、行业领先的准确性在入职和整个客户旅程中解锁数字交互和参与的身份信任。
Onfido
onfido.com
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis是一个法律研究平台，提供法律信息、分析和AI工具，帮助法律专业人士提高工作效率和决策质量。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.Cloud是一个面部识别API，提供面部检测、识别、验证及情感分析等功能，适用于各种应用程序，易于集成和使用。
Persona
withpersona.com
角色应用程序帮助企业安全收集和验证身份信息，自动化身份管理和合规程序，打击欺诈活动。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消费者声誉报告是消费者向企业和其他人证明其身份的最简单方法。企业可以使用 Token of Trust 的身份平台在账户注册、结帐时或根据请求随时筛选消费者。您的企业需要验证客户的年龄吗？地点？身份？别担心——这是我们的专长。借助 Token of Trust 的可配置工作流程，企业可以定义对于捕获和验证非常重要的消费者身份特征，然后设置如何自动处理审批流程的规则。
Yoti
yoti.com
Yoti是一个数字身份平台，安全存储个人信息，提供身份和年龄验证，确保用户隐私和数据安全。