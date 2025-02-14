年龄验证软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

Veriff

veriff.com

Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。 借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。 他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。 这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在的洗钱活动。 此外，其生物识别功能可实现无密码且安全的帐户访问，而其年龄估计功能可通过基于自拍照的年龄验证来增强转化。为了有效减少欺诈，Veriff 提供欺诈防护服务，以保护企业免受身份欺诈以及欺诈情报总体而言，Veriff 的人工智能身份验证软件可帮助企业在线建立信任和透明度、防范欺诈活动、遵守法规并在全球范围内扩张。